Met sterren als Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Dimitri Payet en Jonathan David zijn er genoeg redenen om naar wedstrijden in de Franse Ligue 1 te kijken. Hoewel Paris Saint Germain op dit moment de beste club van Frankrijk is en dat al een paar seizoenen is, is het grootste pluspunt van Ligue 1-voetbal misschien wel de verscheidenheid aan kampioenen doorheen de jaren. In de afgelopen vijftien jaar zijn er acht verschillende competitiekampioenen geweest (AS Monaco, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Montpellier en PSG). Zal PSG ook in 2023/24 zijn titel kunnen verdedigen?

Het Ligue 1-seizoen 2023/24 is het 86e seizoen van deze competitie. Het start op 13 augustus 2023 met de openingswedstrijd tussen PSG en FC Lorient.

Ontdek hoe je Ligue 1-wedstrijden live kunt kijken met een VPN en mis niets van de belangrijkste voetbalcompetitie van Frankrijk.

Ligue 1-wedstrijden kijken met een VPN

Je kunt Ligue 1-wedstrijden streamen met een VPN in slechts een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Maak verbinding met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de omroep die je wilt kijken. Als je bijvoorbeeld een Franse omroep wilt streamen, maak je verbinding met een beveiligde server in Frankrijk. Controleer het schema van de omroep die je wilt kijken, zoals Amazon Prime Video, en zoek de wedstrijd die je wilt streamen. Geniet ervan!

Kijk je op een pc of laptop? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-add-on voor Chrome, Firefox of Edge.

Ligue 1 kijken in Nederland

Ziggo Sport

Prijs: vanaf 22,95 EUR per maand

Locatie: Nederland

De sportzender Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten voor de Franse voetbalcompetitie. Stem af op kanaal 14 om je favoriete Ligue 1-wedstrijden te volgen. Een tv-abonnement met Ziggo GO kost minimaal 22,95 EUR per maand, mogelijk moet je er voor bepaalde sportzenders een Ziggo Sport Totaal-pakket bijnemen (14,95 EUR per maand).

Andere Ligue 1-livestreams

Amazon Prime Video

Prijs: vanaf 13 EUR per maand

Locatie: Frankrijk

Amazon Prime Video heeft in Frankrijk een seizoenspas gelanceerd voor zijn uitzendingen van Ligue 1-wedstrijden! Met een abonnement op het Le Pass Ligue 1-kanaal kunnen leden in Frankrijk kunnen nu elke wedstrijdweek naar acht Ligue 1-wedstrijden kijken, naast een selectie Ligue 2-wedstrijden.

NB: Je hebt mogelijk een Franse creditcard/debetkaart nodig om toegang te krijgen tot Franse content op Amazon Prime Video.

Ligue 1 kijken op je tv? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv in te stellen.

BeIN Sports

Prijs: vanaf 20 USD per maand

Locatie: Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is beIN Sports de thuisbasis van het Franse Ligue 1-voetbal. Het beIN Sports-netwerk biedt exclusieve content en live wedstrijden van La Liga, Super Lig, Ligue 1, motorsport en nog veel meer. Je kunt de beIN Sports-livestream bekijken via verschillende gratis proefversies op Fubo en Sling TV.

NB: Je hebt mogelijk een Amerikaanse creditcard/debetkaart nodig om je te abonneren op Fubo en Sling TV.

Fubo

Prijs: 25 CAD per maand of 180 CAD per jaar

Locatie: Canada



Je kunt wedstrijden van zowel Ligue 1 als Coupe de France livestreamen op Fubo, dat het hele seizoen 2023/24 zal uitzenden in Canada. Je kunt het zeven dagen gratis uitproberen. Als extraatje zendt Fubo ook de voetbalwedstrijden van de EPL, Serie A en Coppa Italia uit.

NB: Je hebt mogelijk een Canadese postcode nodig (bijv. G1X 2W1, V9N 9C5) om je te abonneren op Fubo Canada.

TNT Sports

Prijs: 30 GBP per maandpas

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Als je in het Verenigd Koninkrijk woont, is TNT Sports (voorheen bekend als BT Sport) je beste kans om livestreams van de wedstrijden te bekijken. TNT Sports biedt een maandpas waarmee je je zonder contract kunt abonneren. TNT Sports biedt ook andere voetbalcompetities aan, waaronder de Premier League, Serie A, Coppa del Rey en de Australische A-League.

NB: Je hebt een geldige Britse postcode en creditcard/debetkaart nodig om je te abonneren op TNT Sports.

Voot app

Prijs: vanaf Rs 99 per maand

Locatie: India

Voot app is een populaire streamingdienst die een aantal van de beste tv-series, films en sportevenementen in India biedt. Bekijk live uitzendingen van Ligue 1 seizoen 2023/24 online op Voot, en vind alle teamwedstrijden, schema’s en data van de beste Franse voetbalcompetitie.

Kijk voetbal in India met een VPN

DStv

Locatie: Zuid-Afrika

DStv is een streamingdienst in Zuid-Afrika met live uitzendingen en content gericht op een publiek over het hele Afrikaanse continent, waaronder geliefde originele series, films en sport. Met de French Plus-add-on kun je elke week meerdere Ligue 1-wedstrijden live kijken. Controleer voordat je afstemt het schema op de geselecteerde kanalen.

Ligue 1: stand, topscorers en hoogtepunten

Volg de actie en de beste goals van elke wedstrijd op het officiële Ligue 1-YouTubekanaal.

Ligue 1-programma 2023/24

Datum Evenement 13 augustus 2023 – 18 mei 2024 Ligue 1 2023/24 Vanaf 17 september 2023 Coupe de France 2023/24

Het Ligue 1-seizoen 2023/24 loopt van 13 augustus 2023 t/m 18 mei 2024. Bekijk het volledige Ligue 1-programma hier.

Ligue 1-wedstrijden beginnen vaak op de volgende tijden (CEST):

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 21.00 uur.

Zaterdag om 17.00 en 21.00 uur.

Zondag om 13.00, 15.00 en 21.00 uur.

