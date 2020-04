Regardez toutes vos chaînes favorites en streaming à la maison ou à l'étranger.

Les services de télévision sur Internet se font un nom parce qu'ils vous permettent de regarder la télévision en direct sur Internet, sans les tracas, les dépenses et les contrats à long terme requis par les opérateurs de télévision par câble ou satellite, et sans vous attacher à une adresse physique. Différents services offrent différentes chaînes et ils sont souvent divisés en groupes ou niveaux de service (dans le cas présent, Blue et Orange). Le meilleur d'entre eux peut même vous donner accès aux réseaux de sports régionaux et aux stations locales. Regardez le site web du service pour voir les chaînes qui sont disponibles pour vous.