Prêt à plonger dans l’intensité de l’Indian Premier League (IPL) ? Ce championnat de cricket ultra-compétitif offre des matchs spectaculaires et des performances de haut vol. Mais savez-vous comment suivre chaque rencontre en direct ?

L’IPL, ce n’est pas juste du cricket, c’est un show à part entière. Avec son rythme effréné, ses stars mondiales et ses retournements de situation dignes des plus grands scénarios, la ligue captive des millions de fans à travers le globe. Pourtant, trouver la meilleure façon de regarder les matchs peut vite devenir un casse-tête.

Que vous soyez un passionné de longue date ou que vous découvriez tout juste le cricket, savoir où et comment suivre l’IPL fait toute la différence. Entre plateformes de streaming, chaînes sportives et solutions alternatives, il existe plusieurs moyens de ne rien manquer.

​En France, les matchs de l’Indian Premier League (IPL) ne sont pas diffusés sur les chaînes traditionnelles. Cependant, des plateformes de streaming en ligne, telles que Hotstar, proposent la diffusion en direct des matchs. Pour y accéder depuis la France, il est nécessaire d’utiliser un VPN pour se connecter à un serveur situé en Inde, puis de s’abonner à Hotstar. Cette méthode permet de contourner les restrictions géographiques et de profiter des matchs en direct.​

Lorsque vous voulez regarder un match de l’IPL en direct, des restrictions peuvent se dresser sur votre chemin, que ce soit sur votre lieu de travail ou d’études, ou sur des réseaux Wi-Fi publics. Mais pas de panique : ExpressVPN est là pour contourner ces obstacles et vous garantir un accès sans faille aux plateformes de streaming. Suivez ces 3 étapes simples pour ne rien manquer de l’action :

Obtenez ExpressVPN . Pour suivre l’IPL en direct, connectez-vous à un serveur VPN situé dans un pays où la diffusion est disponible. Par exemple, si vous êtes en France, mais que vous souhaitez regarder l’IPL sur un diffuseur américain, connectez-vous à l’un des serveurs d’ExpressVPN aux États-Unis. Vous pourrez ainsi accéder à des plateformes comme Willow TV et profiter de chaque match de l’IPL en direct, peu importe votre localisation. Regardez chaque match de l’IPL en direct.

Pourquoi vous avez besoin d’un VPN pour regarder l’IPL en 2025

Un VPN, c’est comme un joueur polyvalent en cricket : il intervient pour gérer les situations les plus complexes et booste votre expérience de streaming en direct. Que ce soit pour contourner les restrictions réseau ou garantir votre confidentialité, un VPN vous aide à sortir chaque balle du terrain et à profiter pleinement de votre contenu en streaming.

Contournez les restrictions de streaming : Utilisez un VPN pour accéder à vos plateformes de streaming, même sur les réseaux Wi-Fi du travail ou de l’école, et regardez vos matchs de l’IPL où que vous soyez.

: Utilisez un VPN pour accéder à vos plateformes de streaming, même sur les réseaux Wi-Fi du travail ou de l’école, et regardez vos matchs de l’IPL où que vous soyez. Évitez le bridage de la part de votre FAI : Protégez votre vie privée avec un VPN et évitez que votre fournisseur d’accès Internet réduise votre connexion en détectant du streaming. Profitez de l’IPL sans interruptions, même en HD.

: Protégez votre vie privée avec un VPN et évitez que votre fournisseur d’accès Internet réduise votre connexion en détectant du streaming. Profitez de l’IPL sans interruptions, même en HD. Sécurisez vos données personnelles : Grâce au chiffrement VPN, vos informations personnelles sont protégées, et vous restez à l’abri des menaces potentielles, surtout sur les réseaux publics non sécurisés.

Le réseau ExpressVPN couvre 105 pays, vous offrant une large gamme de serveurs pour accéder à vos plateformes de streaming préférées. Grâce à cette couverture étendue, vous pouvez facilement contourner les restrictions Wi-Fi et suivre l'IPL en direct, où que vous soyez, le jour du match.

Disney+ Hotstar détient les droits exclusifs de diffusion de la saison 2025 de l’Indian Premier League en Inde. Vous pouvez télécharger l’application sur votre smart TV, ordinateur, appareil mobile ou Fire Stick pour ne rien manquer des matchs T20 palpitants.

Ne laissez pas les restrictions sur votre lieu d’étude ou de travail vous empêcher de suivre l’IPL sur Hotstar. Connectez-vous simplement à un serveur ExpressVPN en Inde et profitez de chaque balle, over et manche, où que vous soyez.

Où regarder l’IPL en direct au Royaume-Uni et en Irlande

Vous pouvez regarder les 74 matchs de l’IPL en streaming sur NOW avec le Sky Sports Pass. Aucun engagement à long terme n’est nécessaire—vous pouvez choisir un pass d’un jour, d’un mois ou de six mois.

Willow TV est la plateforme incontournable pour regarder le cricket aux États-Unis. Vous pouvez souscrire un abonnement mensuel ou annuel directement sur son site web. Autrement, Willow TV est également accessible via des services de streaming comme Sling TV, qui propose le pack Willow Cricket, et DirectTV Stream (chaîne 625).

Ne laissez pas votre FAI ralentir votre connexion et gâcher votre expérience de visionnage. Connectez-vous à l’un des 18 serveurs ExpressVPN aux États-Unis et profitez d’un streaming fluide, sans coupure.

Les Australiens peuvent suivre la couverture de l’IPL sur Fox Sports via Kayo Sports. La couverture complète du cricket inclut des temps forts de la ligue, des analyses d’experts, des interviews de joueurs et bien plus encore.

ExpressVPN fonctionne avec toutes les principales plateformes de streaming diffusant les matchs de l'IPL, y compris Disney+ Hotstar, NOW, Kayo Sports et Willow TV. Où que vous soyez, vous pouvez toujours regarder en toute sécurité.

Le meilleur VPN pour regarder l’IPL en direct

Si vous voulez suivre les matchs de l’IPL en streaming sans soucis, ExpressVPN est le choix idéal.

Avec ses fonctionnalités robustes, il garantit que vous ne manquerez jamais un match, même en cas de restrictions réseau ou de ralentissement de la connexion par votre FAI.

Réseau mondial de serveurs : Plus de 105 pays sont couverts, vous permettant de trouver un serveur proche de votre diffuseur.

: Plus de 105 pays sont couverts, vous permettant de trouver un serveur proche de votre diffuseur. Compatibilité avec le streaming : Fonctionne avec toutes les principales plateformes diffusant l’IPL, vous permettant d’accéder à vos comptes peu importe votre emplacement.

: Fonctionne avec toutes les principales plateformes diffusant l’IPL, vous permettant d’accéder à vos comptes peu importe votre emplacement. Vitesses ultra-rapides : Grâce à son réseau de serveurs 10 Gbps, ExpressVPN assure des vitesses rapides pour un streaming fluide, même en UHD.

: Grâce à son réseau de serveurs 10 Gbps, ExpressVPN assure des vitesses rapides pour un streaming fluide, même en UHD. Applications pour tous vos appareils : Installez ExpressVPN sur vos ordinateurs, mobiles, smart TV Android, sticks et box de streaming, ou configurez-le sur votre routeur pour profiter d’une expérience sur consoles de jeu et autres smart TV.

: Installez ExpressVPN sur vos ordinateurs, mobiles, smart TV Android, sticks et box de streaming, ou configurez-le sur votre routeur pour profiter d’une expérience sur consoles de jeu et autres smart TV. Support client 24/7 : L’assistance est disponible à tout moment via le chat en direct pour répondre à toutes vos questions.

: L’assistance est disponible à tout moment via le chat en direct pour répondre à toutes vos questions. Garantie satisfait ou remboursé : Profitez d’un essai sans risque pendant 30 jours.

