Comment regarder RTBF en direct avec un VPN ?

En général, non. Alors que tous les VPN peuvent potentiellement ralentir votre connexion internet, ExpressVPN est l'un des plus rapides. Les utilisateurs remarquent donc rarement une différence. Dans certains cas, l'utilisation d'un VPN pour le streaming sur la RTBF peut améliorer la qualité de votre vidéo, surtout si votre FAI limite votre bande passante lorsque vous accédez à des services de streaming.

RTBF Auvio est une plateforme de streaming gratuite qui ne requiert que votre nom et votre adresse e-mail. Pour regarder le contenu de la RTBF en toute sécurité, il suffit de se connecter à un serveur ExpressVPN situé en Belgique et de procéder à l'inscription ou à la connexion. Auvio propose également un abonnement mensuel payant qui donne accès à un large catalogue de plus de 1 700 films.

ExpressVPN est un service VPN qui n'est pas destiné à une utilisation visant à porter atteinte aux droits d'auteur. Veuillez lire les conditions de service d'ExpressVPN et les conditions générales de la RTBF pour plus d'informations.

La Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) est l'organisme public de télévision et de radio destiné à la communauté française de Belgique. Sa plateforme de streaming gratuite en ligne, Auvio, diffuse des programmes TV populaires, des films, des documentaires, le sport et l'actualité, en direct, à la demande ou en replay. La RTBF diffuse également les Jeux olympiques de Tokyo 2021 en Belgique.

