Pourquoi voudrais-je dissimuler mon IP ?

Votre adresse IP en dit long sur vous. Lorsque vous ne la masquez pas, vous en révélez probablement plus que vous imaginez sur votre localisation, votre identité, et votre activité, permettant aux autres parties de surveiller votre expérience en ligne.

Masquer mon IP = Masquer ma localisation

Les adresses IP sont souvent étroitement liées à une localisation physique. Si quelqu'un connaît votre adresse IP publique, il peut estimer avec une certaine précision le lieu où vous trouvez.

Selon les cas, cela peut-être très pratique ou très dangereux. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens souhaitent garder le contrôle sur les personnes à qui ils révèlent leur localisation et quand ils le font, et n'apprécient pas de voir celle-ci révélée sans leur permission.

ExpressVPN vous permet de remplacer votre adresse IP par une adresse IP sécurisée de VPN dans chacune des 160 localisations dans 94 pays dans le monde entier, et de reprendre le contrôle.

Masquer mon IP = Protéger mon identité

Comme chaque appareil dispose d'une adresse IP publique unique sur Internet, cette adresse peut être utilisée afin d'identifier cet appareil, qui peut être relié à un individu. Cela permet à un site Internet, un service, ou une appli, de relier plus facilement une activité en ligne spécifique à une personne spécifique.

C'est très pratique pour les particuliers et entreprises qui souhaitent suivre votre activité, mais ce n'est pas l'idéal pour quiconque tient au respect de sa vie privée. Si le fait que des tiers ont connaissance des sites web que vous consultez, de ce que vous téléchargez, et des personnes à qui vous parlez vous pose un problème, vous devez masquer votre IP.

Masquer mon IP = Retrouver ma liberté

Connaître votre adresse IP publique permet aux sites web, applis, et services de contrôler votre expérience selon la localisation ou l’identité qu'ils vous attribuent. Mais si vous pouvez modifier votre adresse IP, vous pouvez profiter de l'expérience que vous souhaitez.

D'autres parties participant à votre connexion, telles que votre opérateur de réseau Wi-Fi, votre fournisseur d'accès, ou encore les organismes gouvernementaux, peuvent également utiliser votre adresse IP pour bloquer, rediriger, et censurer votre activité en ligne. Anonymiser votre connexion à l'aide d'un VPN et d'une adresse IP différente vous permet de contourner la censure et retrouver votre liberté.