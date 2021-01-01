Singapur VPN hizmeti
Video izlemek ve internette gezinmek için Singapur'da hızlı ve güvenli VPN edinin. İnternet aktivitenizi gizleyin ve verilerinizin çalınma girişimlerini engelleyin. Açık ve filtrelenmemiş internete sorunsuz bir şekilde erişin.
30 günlük para iade garantisi
En İyi Singapur VPN'i
Singapur IP adresi nasıl edinilir
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir.
2. Adım
Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Singapur'da bulunan bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
Neden Singapur'da ExpressVPN kullanmalısınız?
Sansürü yenin
ExpressVPN size Singapur, ABD, Birleşik Krallık veya dünya etrafındaki 94 ülkenin herhangi birinden bir farklı IP adresi sağlar. Dünya'nın her yerinden web sitelerine engeli kaldırın, engelli içeriklere erişin ve sınırsız internetin tadını çıkarın.
Birinci kalite şifrelemeyle herkese açık Wi-Fi ağlarında güvende olun
ExpressVPN kullanrak IP adresinizi gizlemek korsanları ve meraklıları uzak tutmanıza yardımcı olur. Üstelik, internet trafiğiniz bir şifreli tünel ile sarmalanır ve verileriniz çalınmaya karşı korunur.
Başkalarının gizliliğinizi ihlal etmelerine izin vermeyin
ExpressVPN aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz ve TrustedServer teknolojisi, sunucularımızın hiçbir zaman kişisel bilgileri saklamayacağını garanti eder.
Netflix, futbol, haberler ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN'in yüksek hızlı ağı Netflix, Amazon Prime Video ve diğer* hizmetlerle kusursuz çalışır. Ban genişliği kotası, yavaşlatma veya veri limiti olmadan güvenli bir şekilde izleyin.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'nı okuyun.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Singapur VPN'i
Her cihazda kendinizi koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri de mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Singapur VPN'i SSS
VPN Singapur'da yasal mı?
Singapur'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Ücretsiz VPN'ler en yüksek hızı veya 7/24 müşteri desteği sunamaz ve ücretsiz bir VPN gizliliğinizi koruma konusunda ExpressVPN'in gösterdiği gayreti göstermez.
ExpressVPN'in para iade garantisi size tam özellikli versiyonu 30 günlük garantiyle sunar, böylece hizmetimizi risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz.
Singapur'da VPN'i nasıl edinebilirim?
ExpressVPN ile başlamak çok kolaydır. Aşağıdaki adım adım yönergeleri takip edin:
PC, Mac, iOS, Android veya yönlendirici için uygulamaları indirin.
Singapur'daki veya dünyanın başka bir yerindeki bir sunucuya bağlanın.
Singapur'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
VPN, siz çevrimiçiyken bilgilerinizi korur. Bu yüzden, hali hazırda bir Singapur IP adresine sahip olsanız bile, ExpressVPN'e kaydolmanın bazı nedenleri şunlardır:
ExpressVPN, internet trafiğinizi şifreler ve böylece korsanlara ve diğer üçüncü kişilere (buna biz de dahiliz) erişilemez kılar.
ExpressVPN, herkese açık Wi-Fi gibi güvenilmeyen ağlara bağlandığınızda verilerinizi korur.
ExpressVPN, İSS'nizin bağlanıtınızı yavaşlatmasını önler.
ExpressVPN sadece Singapur'dan değil, dünya çapında 94 ülkeden VPN sunucularına erişim sağlar.
Dahası, Singapur'da internet sansürü var ve ülkenin İSS'leri kontrole ve denetime tabidir. VPN, Singapur'da özgür ve sınırsız internete erişime sahip olmanızı sağlayacaktır.
Diğer ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarına Singapur'dan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
Singapur IP adresini risksiz edinin
ExpressVPN'i kendiniz deneyin ve neden Singapur için en iyi VPN olduğunu görün. Tam özellikli versiyonu 30 gün boyunca risksiz deneyin. Herhangi bir sebeple memnun kalmazsanız, sadece Destek ile iletişime geçin ve paranızı geri alın.