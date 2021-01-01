Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

Singapur VPN hizmeti

Video izlemek ve internette gezinmek için Singapur'da hızlı ve güvenli VPN edinin. İnternet aktivitenizi gizleyin ve verilerinizin çalınma girişimlerini engelleyin. Açık ve filtrelenmemiş internete sorunsuz bir şekilde erişin.

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30 günlük para iade garantisi

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En İyi Singapur VPN'i

Singapur IP adresi nasıl edinilir

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi ile birlikte gelir.

2. Adım

ExpressVPN, telefon ve bilgisayar dahil her cihazda kolayca kurulur.

Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avustralya haritası

Singapur'da bulunan bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

Neden Singapur'da ExpressVPN kullanmalısınız?

Sınırsız bant genişliği: Çeşitli cihazlar üzerinde bulunan bir sonsuz simgesi.

Sansürü yenin

ExpressVPN size Singapur, ABD, Birleşik Krallık veya dünya etrafındaki 94 ülkenin herhangi birinden bir farklı IP adresi sağlar. Dünya'nın her yerinden web sitelerine engeli kaldırın, engelli içeriklere erişin ve sınırsız internetin tadını çıkarın.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi gösteren ve ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen sayılar.

Birinci kalite şifrelemeyle herkese açık Wi-Fi ağlarında güvende olun

ExpressVPN kullanrak IP adresinizi gizlemek korsanları ve meraklıları uzak tutmanıza yardımcı olur. Üstelik, internet trafiğiniz bir şifreli tünel ile sarmalanır ve verileriniz çalınmaya karşı korunur.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksıdaki çiçekler.

Başkalarının gizliliğinizi ihlal etmelerine izin vermeyin

ExpressVPN aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz ve TrustedServer teknolojisi, sunucularımızın hiçbir zaman kişisel bilgileri saklamayacağını garanti eder.

İçerikleri her yerden izleyin: Açık koridora çıkan ve erişimi temsil eden merdivenler.

Netflix, futbol, haberler ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in yüksek hızlı ağı Netflix, Amazon Prime Video ve diğer* hizmetlerle kusursuz çalışır. Ban genişliği kotası, yavaşlatma veya veri limiti olmadan güvenli bir şekilde izleyin.

ExpressVPN Edinin

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'nı okuyun.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Singapur VPN'i

Her cihazda kendinizi koruyun.

Singapore VPN protecting a variety of devices.

Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri de mevcut

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Singapur VPN'i SSS

VPN Singapur'da yasal mı?
Singapur'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Singapur'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Singapur'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Diğer ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarına Singapur'dan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Singapur IP adresini risksiz edinin

ExpressVPN'i kendiniz deneyin ve neden Singapur için en iyi VPN olduğunu görün. Tam özellikli versiyonu 30 gün boyunca risksiz deneyin. Herhangi bir sebeple memnun kalmazsanız, sadece Destek ile iletişime geçin ve paranızı geri alın.

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