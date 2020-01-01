Tor ve VPN
VPN'i Tor Browser ile kullanmalı mıyım?
Evet! Tor ve VPN'i birlikte kullanmak maksimum güvenlik sağlar.
Tor'a bağlanırken mi VPN kullanmalıyım yoksa VPN'e bağlanırken mi Tor kullanmalıyım?
Önce VPN'e bağlanın, daha sonra Tor'a bağlanın. Nedeni aşağıda.
VPN ile bağlanın, daha sonra Tor'a bağlanın (Onion over VPN)
Önce bir VPN'e bağlanmak ve sonra Tor'a bağlanmak (“VPN üzerinden Tor” veya “VPN üzerinden Onion” olarak da bilinir) size Tor ağının tüm gizlilik korumalarının yanı sıra, herhangi bir Tor düğümünün gerçek IP adresinizi görmesini engelleyen ek bir koruma sağlar. Ayrıca, ağın göreceği tek şey VPN sunucunuza akan şifreli trafik olacağından dolayı, ev ağınızın Tor kullanımı nedeniyle işaretlenmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
VPN üzerinden Tor ayrıca şirket ve okul ağları veya belirli ülkeler gibi Tor ağının engelli olduğu yerlerde bile bu ağa erişim sağlar.
VPN üzerinden Tor'un bir diğer avantajı, VPN hizmetiniz Tor ağı içerisinde ne yaptığınızı göremeyecek. Ve Tor Browser içinde bir hata var ise (daha önce olduğu gibi), önce VPN'e bağlanmak bu hata ve sizin aranızda ek bir güvenlik katmanı oluşturacaktır.
Kurulumu çok kolay: Sadece favori VPN sunucunuza bağlanın ve sonra Tor Browser'ı başlatın.
Tor vs. VPN
Tor ağı ve VPNlerin her ikisi de gizlilik araçlarıdır, ancak farklı şekilde çalışırlar.
Tor nedir?
Tor; herkesin katılabileceği, katkıda bulunabileceği ve aynı zamanda ücretsiz kullanabileceği açık bir ağdır. Verilerinizi bu ağ üzerinden yönlendirmek o verileri anonimleştirir, ancak bu işlem yavaş ve etkisizdir. Ayrıca bu ağ hiçbir kullanıcı verisini toplamaz, ancak kötü amaçlı bir Tor düğümü sınırlı bir kayıt tutabilir. Ağa güvenmeniz gerekmez, ancak bazı kısımlarının takip altında olduğunu varsayabilirsiniz.
VPN nedir?
Aksine, bir VPN istemcisi ağındaki tüm verileri, bu veriler uçtan uca (dosya paylaşımı gibi) gönderiliyor olsa bile yönlendirir. Verileri üçüncü kişiler tarafından görüntülenmemeleri için şifreler, ancak, tümü VPN'in sunucularından geçtiğinden dolayı, bir kullanıcının VPN'in herhangi bir kayıt tutmadığına güvenmesi gerekmektedir. VPN'in en azından ödeme ayrıntıları gibi bazı kullanıcı bilgilerini saklaması gerekecektir.
Neden önce Tor, daha sonra VPN'e bağlanmayayım?
Tor ağı üzerinden bir tünel oluşturmak ve oradan VPN hizmetinize bağlanmak (“VPN over Tor” olarak da bilinir) daha zordur.
ExpressVPN, bu yöntemi anonimliği artırmadığından dolayı desteklemez. Bu düzen çıkış düğümünün trafiğinizi görmesini imkansız kılarken, bu sefer VPN hizmeti trafiğinizi tekrar görebilir.
Teoride, aktivite veya bağlantı kaydı tutmayan bir VPN'in bu bilgiye erişmesine izin verilebilir, ancak aksi durumda güvenilmez olan bir düzene bir güven unsuru uygular, ve bu size hiçbir anonimlik avantajı sağlamaz ve Tor ağının yavaş hızlarına maruz bırakır.
VPN olmadan Tor nasıl çalışır?
Tor, trafiğinizi varış noktasına ulaşmadan önce internet üzerinde zik zak şeklinde yönlendiren bir katmanlı proxy sunucuları dizisidir (The Onion Router anlamına gelen katmanlar bu adı oluşturmaktadır.)
Verilerinizin üzerinden geçtiği en az üç sıçrama noktası bulunur.
Kaçınılmaz olarak IP adresinizi bilen giriş düğümü
Çıkış düğümünün, hangi giriş düğümünü kullandığınızı öğrenmesini önleyen ve bu bilgiyi ilişkilendirmeyi zorlaştıran orta düğüm (veya aktarım düğümü)
Bağlandığınız siteyi bilen ancak kim olduğunuzu bilmeyen çıkış düğümü
Bu üç düğüm, IP adresinizi varış noktasından ayırır ve iki kişinin, her iki tarafın veya aracının, kimin kim olduğunu bilmeden iletişim kurmalarını sağlar.
Tor ağına genellikle Firefox'dan türetilmiş olan Tor Browser üzerinden erişilir. Tor Browser, hız için optimize edilen ve tarayıcı tanımlama gibi saldırılara karşı gerekli savunmayı yapmayan diğer web tarayıcılarının aksine, güvenlik ve gizlilik için optimize edilmiştir.
Tor internet trafiğinizi anonimleştirmek için altın standart olsa da, sistem yavaş ve etkisizdir. Tow Browser varsayılan olarak sadece gezinme verilerinizi korur, ayrı bir şekilde yapılandırılmış olan diğer uygulamaları korumaz. Daha güvenli bir seçenek, tüm programlardan tüm verilerinizi Tor ağı üzerinden yönlendirmenizi sağlayan bir işletim sistemi olan TAILS olabilir.
Tor Browser kullanmak yasadışı mıdır?
Tor kullanmak tamamen yasaldır. Karşıt görüşlülerin ve muhbirlerin gizlice iletişim kurmaları için önemli bir araçtır. Ayrıca bazı insanlar, Facebook gibi popüler siteler dahil olmak üzere kendi ülkelerinde sansürlenen web sitelerine erişmek için Tor kullanıyor. Bununla birlikte, Tor üzerinden çok sayıda yasa dışı faaliyet gerçekleştiği için, sadece Tor kullanmak, polisler veya İSS'nizin sizden şüphe duymasına neden olabilir.
Tor hakkında daha fazlasını öğrenmek mi istiyorsunuz? İşte bir tam kılavuz.
VPN + Tor = En iyi güvenlik
Tor harika bir gizlilik aracıdır. İnternet üzerinde anonimlik söz konusu olduğunda, şu anda bir rakibi yoktur, ve iyi finanse edilmiş ve tecrübeli muhalefetin takip edilebilmesini önleyen tek şey olabilir.
VPN üzerinden Tor kullanmak sadece gizliliğinizi artırır. VPN'e bağlanın, daha sonra İSS'niz sizi bir Tor kullanıcısı olarak belirleyemeden Tor ağına erişim edinmek için Tor Browser'ı kullanın.
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