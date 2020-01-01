Tor ve VPN

VPN ile bağlanın, daha sonra Tor'a bağlanın (Onion over VPN)

Önce bir VPN'e bağlanmak ve sonra Tor'a bağlanmak (“VPN üzerinden Tor” veya “VPN üzerinden Onion” olarak da bilinir) size Tor ağının tüm gizlilik korumalarının yanı sıra, herhangi bir Tor düğümünün gerçek IP adresinizi görmesini engelleyen ek bir koruma sağlar. Ayrıca, ağın göreceği tek şey VPN sunucunuza akan şifreli trafik olacağından dolayı, ev ağınızın Tor kullanımı nedeniyle işaretlenmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

VPN üzerinden Tor ayrıca şirket ve okul ağları veya belirli ülkeler gibi Tor ağının engelli olduğu yerlerde bile bu ağa erişim sağlar.

VPN üzerinden Tor'un bir diğer avantajı, VPN hizmetiniz Tor ağı içerisinde ne yaptığınızı göremeyecek. Ve Tor Browser içinde bir hata var ise (daha önce olduğu gibi), önce VPN'e bağlanmak bu hata ve sizin aranızda ek bir güvenlik katmanı oluşturacaktır.

Kurulumu çok kolay: Sadece favori VPN sunucunuza bağlanın ve sonra Tor Browser'ı başlatın.