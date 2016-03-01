  1. ExpressVPN Home
  2. VPN nedir

VPN Nedir?

VPN veya Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ), iki veya daha fazla cihaz arasındaki güvenli bir tüneldir. VPN programı çevrimiçi trafiğinizi meraklılardan, sansürden ve müdaheleden korur.

ExpressVPN aynı zamanda bir proxy görevi görebilir ve konumunuzu gizlemenizi veya değiştirmenizi ve dilediğiniz yerden anonim bir şekilde internette gezinmenizi sağlar.

"What is VPN: Internet traffic running through VPN tunnel from user's device to the internet."

ExpressVPN Edinin Cihazım Uyumlu mu?

VPN'in size yardımcı olabileceği 6 yol

IP adresi maskeleme: Gizli bir IP adresini gösteren büyüteç.

IP adresinizi ve konumunuzu gizleyin

ExpressVPN'i IP adresinizi ve konumunuzu gizlemek için kullanın. Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kıta Amerikası'ndaki 94 ülkenin herhangi birindeki 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin.

Bağlantınızı şifreleyin: Kırmızı ExpressVPN kilidi olan bilgisayar ekranı.

İletişimlerinizi şifreleyin

VPN’imiz verilerinizi korumak için çok güçlü 256-bit şifreleme kullanır. Şifrelerinizin, e-postalarınızın, fotoğraflarınızın, banka bilgilerinizin ve diğer hassas bilgilerin çalınamayacağını bilerek, havalimanı ve kafelerdeki Wi-Fi bağlantı noktalarına bağlanın.

Her yerden içerikleri izleyin: Dünya'nın tepesinde süper hızlı video izlme hızı alan izleyici.

En sevdiğiniz içerikleri izleyin

Tüm cihazlarınızdan HD kalitede dizi ve film izleyin. Sınırsız bant genişliği ile en yüksek hızları sağlamak için ağımızı optimize ettik. Dilediğiniz şeyi saniyeler içinde indirin ve bekleme olmadan video sohbeti gerçekleştirin.

Use ExpressVPN to unblock YouTube, Twitter, Skype, Facebook and more.

Sansürlü web sitelerine engeli kaldırın

Facebook, Twitter, Skype, YouTube ve Gmail gibi sitelere ve servislere engeli kolayca kaldırın. Ülkenizde kullanılamadığı söylendiğinde veya erişimi sınırlayan bir Okul veya ofis ağında olduğunuzda bile dilediğiniz şeye erişin.

Takip edilme yok: gözleri bağlı bir kamera.

Sansürün ve gözetlenmenin önüne geçin

Devletlerin, ağ yöneticilerinin ve İSS'nizin sizi gözetlemelerinin önüne geçin. ExpressVPN çevrimiçi aktivitenizi korurken, hiç kimse verilerinizi okuyamaz, ziyaret ettiğiniz siteleri göremez veya video izlemek gibi belirli türdeki trafikleri kısıtlayamaz.

Fırsatlar yazılı fiyat etiketi etrafındaki kiralık araçlar, yolcu gemileri, oteller ve uçaklar.

Fırsatları yakalayın ve reklamlarla mücadele edin

ExpressVPN IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek, çeşitli sitelerin ve servislerin konuma bağlı olarak yüksek fiyatlar vermesini veya hedeflenmiş reklamlar göstermelerini zorlaştırır. Böylece tatil biletlerinizi alırken veya çevrimiçi sipariş verirken fazladan ödeme yapmazsınız.

ExpressVPN Edinin

Her cihaz için VPN uygulaması

ExpressVPN; masaüstü bilgisayar, akıllı telefon, yönlendirici veya tablet olsun tüm cihazlarınızda sorunsuz bir şekilde çalışır. Kullanıcı dostu VPN uygulamalarımızı cihazlarınızdan birine veya tümüne yükleyin ve aynı anda beş cihazla sınırlı olmak üzere VPN'e bağlanın.

Bilgisayar, akıllı telefon, tablet, yönlendirici ve video izleme cihazlarında ExpressVPN.

Teknik bilgi gerekmiyor

Kaydolun, yükleyin ve Aç butonuna tıklayın. Bu kadar kolay. Yazılımımızı teknolojiden en az anlayanlar için anlaşılır olacak şekilde geliştirdik.

Uyumluluk

Windows, Mac, iOS, Android, yönlendiriciler ve Linux için uygulamalarımız bulunuyor. ExpressVPN kablolu, Wi-Fi ve hücresel ağlar dahil tüm internet bağlantıları ile çalışır.

Aktivite veya bağlantı kaydı yok

Gizlilik temel bir haktır. Bağlantı veya aktivite kaydı tutmuyoruz ve asla hiç kimse ile bilgilerinizi paylaşmıyoruz.

ExpressVPN Edinin Tüm VPN Uygulamalarına Göz Atın

VPN hakkında daha fazlasını öğrenin

Verilerinizi şifreleyin Hız testini deneyin Web sitelerine engeli kaldırın VPN Gizliliği Güvenli bir VPN edinin VPN protokolleri hakkında bilgi edinin Anonim Bir Şekilde Web'de Gezinin Wi-Fi üzerinde kendinizi koruyun Neden bir VPN için Para Ödemeli? Proxy vs VPN VPN Tüneli nedir? VPN Nedir? ExpressVPN Edinin