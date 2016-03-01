VPN Nedir?

VPN'in size yardımcı olabileceği 6 yol
IP adresinizi ve konumunuzu gizleyin
ExpressVPN'i IP adresinizi ve konumunuzu gizlemek için kullanın. Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kıta Amerikası'ndaki 94 ülkenin herhangi birindeki 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin.
İletişimlerinizi şifreleyin
VPN’imiz verilerinizi korumak için çok güçlü 256-bit şifreleme kullanır. Şifrelerinizin, e-postalarınızın, fotoğraflarınızın, banka bilgilerinizin ve diğer hassas bilgilerin çalınamayacağını bilerek, havalimanı ve kafelerdeki Wi-Fi bağlantı noktalarına bağlanın.
En sevdiğiniz içerikleri izleyin
Tüm cihazlarınızdan HD kalitede dizi ve film izleyin. Sınırsız bant genişliği ile en yüksek hızları sağlamak için ağımızı optimize ettik. Dilediğiniz şeyi saniyeler içinde indirin ve bekleme olmadan video sohbeti gerçekleştirin.
Sansürlü web sitelerine engeli kaldırın
Facebook, Twitter, Skype, YouTube ve Gmail gibi sitelere ve servislere engeli kolayca kaldırın. Ülkenizde kullanılamadığı söylendiğinde veya erişimi sınırlayan bir Okul veya ofis ağında olduğunuzda bile dilediğiniz şeye erişin.
Sansürün ve gözetlenmenin önüne geçin
Devletlerin, ağ yöneticilerinin ve İSS'nizin sizi gözetlemelerinin önüne geçin. ExpressVPN çevrimiçi aktivitenizi korurken, hiç kimse verilerinizi okuyamaz, ziyaret ettiğiniz siteleri göremez veya video izlemek gibi belirli türdeki trafikleri kısıtlayamaz.
Fırsatları yakalayın ve reklamlarla mücadele edin
ExpressVPN IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek, çeşitli sitelerin ve servislerin konuma bağlı olarak yüksek fiyatlar vermesini veya hedeflenmiş reklamlar göstermelerini zorlaştırır. Böylece tatil biletlerinizi alırken veya çevrimiçi sipariş verirken fazladan ödeme yapmazsınız.
Her cihaz için VPN uygulaması
ExpressVPN; masaüstü bilgisayar, akıllı telefon, yönlendirici veya tablet olsun tüm cihazlarınızda sorunsuz bir şekilde çalışır. Kullanıcı dostu VPN uygulamalarımızı cihazlarınızdan birine veya tümüne yükleyin ve aynı anda beş cihazla sınırlı olmak üzere VPN'e bağlanın.
Teknik bilgi gerekmiyor
Kaydolun, yükleyin ve Aç butonuna tıklayın. Bu kadar kolay. Yazılımımızı teknolojiden en az anlayanlar için anlaşılır olacak şekilde geliştirdik.
Uyumluluk
Windows, Mac, iOS, Android, yönlendiriciler ve Linux için uygulamalarımız bulunuyor. ExpressVPN kablolu, Wi-Fi ve hücresel ağlar dahil tüm internet bağlantıları ile çalışır.
Aktivite veya bağlantı kaydı yok
Gizlilik temel bir haktır. Bağlantı veya aktivite kaydı tutmuyoruz ve asla hiç kimse ile bilgilerinizi paylaşmıyoruz.