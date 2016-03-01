VPN Nedir?

VPN veya Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ), iki veya daha fazla cihaz arasındaki güvenli bir tüneldir. VPN programı çevrimiçi trafiğinizi meraklılardan, sansürden ve müdaheleden korur.

ExpressVPN aynı zamanda bir proxy görevi görebilir ve konumunuzu gizlemenizi veya değiştirmenizi ve dilediğiniz yerden anonim bir şekilde internette gezinmenizi sağlar.