90 Day Fiancé: The Other Wayは、遠距離恋愛中のカップルが旅先でパートナーと出会い、3ヶ月の間に結婚するかどうかを決めるという、大ヒットリアリティショーシリーズ「90 Day Fiancé」のスピンオフ作品です。他国の婚約者が米国に渡った原作とは対照的に、The Other Wayでは、それぞれの交際相手の米国人が家を出て、海外のパートナーの母国で一緒に生活することが特徴です。

90 Day Fiancéシリーズは、The Other Wayのほかにも、90 Day Fiancé: What Now?、90 Day Fiancé: Before the 90 Days、90 Day Fiancé: Pillow Talkなど、驚異の17本ものスピンオフ作品が生み出されています。