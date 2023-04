The Kardashiansでは、母親のクリスをはじめ、娘のコートニー、クロエ、キム、カイリー、ケンダル、そして彼女たちのさまざまなパートナーや子ども達を含むカーダシアン・ジェンナー家の、トップニュースの裏側で巻き起こる人生を直接覗き見ることができます。世間からのプレッシャーに耐えながら数百万米ドル規模の大企業を経営し、家庭との両立を図るというのは、まさにドラマの王道と言えるでしょう。常に注目を集め続けることが重要な彼女たちは、時には緊張が高まり、互いに衝突することもあります。

The Kardashiansは、カーダシアン家が登場する2つ目のリアリティショーです。最初のKeeping Up With The Kardashiansは、E!で20シーズン放送された後、番組がリニューアルされHuluに移りました。カーダシアン家のドラマは、これから始まるシーズン3も含めると、合計23シーズンもスクリーンで繰り広げられることになります。アルファベットの「F」は家族 (Family) という意味かもしれませんが、同時に対立 (Feud) という意味もあるでしょう。