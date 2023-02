My 600-lb Lifeは、病的な肥満患者の減量の過程を追った米国のリアリティ番組です。 ヨウナン・ナウザラダン医師 (通称 Dr. Now )の指導のもと、各エピソードでは、各患者のダイエット生活の1年間を記録し、減量の様子とその結果について紹介しています。

