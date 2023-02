Dancing with the Starsがディズニー傘下のABCから Disney+ に移ったのは、ストリーマーに年配の視聴者を呼び込むためだと考える人が多いようです。またこの移行は、Disney+のコンテンツライブラリの構築に役立っただけでなく、リアリティシリーズがストリーミングを優先する若い視聴者に受け入れられる機会になりました。

Dancing with the Starsがディズニープラスでしか視聴できない理由は?

ダンシング・ウィズ・ザ・スターズは Netflix や Hulu では配信されていません。Dancing with the Stars 2022は ディズニープラス で独占配信されています。

レン・グッドマン 、 デレク・ハフ 、 ブルーノ・トニオーリ 、 キャリー・アン・イナバ がDancing with the Stars 2022の審査員として戻ってきました。

Dancing With the Stars シーズン31のフィナーレでは、 チャーリー・ダメリオ がミラーボールトロフィーを獲得しました。

エンタメ業界の大物たちがダンスのスキルをフルに発揮し、象徴的なミラーボールトロフィーを獲得するために競い合います。Dancing with the Starsの最新シーズンをオンラインで視聴する方法をご覧ください。

