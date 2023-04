ザ・チャレンジ：ワールドチャンピオンシップを視聴できるサービス

ザ・チャレンジ:ワールドチャンピオンシップの新エピソードは、Paramount+で毎週水曜日に放映されます。このサービスは『ザ・チャレンジ』の以前の全シーズンと、スピンオフの『The Challenge: Champs vs. Stars』、『The Challenge: All Stars』、 『ザ・チャレンジ・アルゼンチン:El Desafío』、『ザ・チャレンジ:オーストラリア』、『ザ・チャレンジ:イギリス』、『ザ・チャレンジ:アメリカ』も放映しています。Paramount+には 7日間無料トライアル があることは、断然注目に値します!

リアリティコンテストシリーズ、ザ・チャレンジ(これ自体が The Real World and Road Rulesのスピンオフ)のスピンオフ、ザ・チャレンジ:ワールドチャンピオンシップシリーズでは勝者を寄せ集め、ザ・チャレンジ・ アルゼンチン :El Desafío、ザ・チャレンジ: オーストラリア 、ザ・チャレンジ: イギリス 、ザ・チャレンジ: アメリカ から出場者を選びます。コアなチャレンジフランチャイズ以外の出場者も、『 アー・ユー・ザ・ワン? 』、『エックス・オン・ザ・ビーチ』、『ジョーディ・ショア』などのその他のMTVリアリティ番組や、MTV以外の番組からも一緒に募集しました。チームは、勝利に向けて自分達の方法のプロットを作って計画しなければならない複数の参加者やペアで構成されています。

Need help? Chat with us!