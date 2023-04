ザ・マスクド・シンガーでは毎エピソード、勝者と敗者が決定します。そして、審査員と観客の判断により最下位になった人は、被っているマスクを外して顔を見せなければなりません。ただし、審査員が「Ding Dong Keep It On」というベルを使用すれば、敗者の脱落を回避させられるのですが、これは番組史上初のルールです。より多くの観客が楽しめるように一新されたステージデザイン、ダブルアンマスク(2人同時正体明かし)、予告なしの脱落ラウンドなど、シーズン9ではとてもエキサイティングな展開をお楽しみいただけます!

