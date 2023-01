Afhankelijk van de streamingdienst en welke platforms zij beschikbaar hebben, kun je in principe je favoriete programma's kijken op je computer, mobiele apparaat of smart tv. ExpressVPN is compatibel met al deze apparaten en meer, en je kunt tot 5 apparaten tegelijkertijd verbinden op een enkel abonnement! Het is ook heel eenvoudig om content van een willekeurig apparaat naar je tv te casten.