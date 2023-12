iPhone対応ExpressVPN iOSアプリ:ポケットの中のVPN保護

世界最高のスマホには世界でおすすめのVPNが必要です。ExpressVPNが2023年のセキュリティを確実にします。

世界中の様々なVPNサーバーロケーションから選択し、iPhoneのIPアドレスを隠して、検閲されたウェブサイトのブロックを解除し、安全でないWi-Fiネットワーク上でもデータを保護して、iPhoneを安全に保ちましょう。

ExpressVPN対応デバイス:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE(第1, 2, 3世代), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPNは、Wi-Fi、LTE/4G、3G、その他のモバイルデータ通信上でiPhoneを保護します。UDP、TCP、IKEv2暗号化プロトコルから選択するか、最適なプロトコルをアプリに自動選択させましょう。

iOS版ExpressVPNアプリをApp Storeでダウンロードして、7日間無料トライアルをお楽しみください。