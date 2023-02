はい!RokuデバイスのUSAネットワークで、Chrisley Knows Best を視聴できます。

Chrisley Knows Best *は、プライム・ビデオでは無料で視聴することはできません。しかし、*全シーズンをレンタルできます。

Chrisley Knows Best はNetflixでは視聴できません。代わりにPeacockやYouTube TVでリアリティショーをストリーミングしましょう。

Chrisley Knows Best はHuluでは視聴できません。代わりにPeacockやYouTube TVでリアリティショーをストリーミングしましょう。

カナダ在住者は、HuluでChrisley Knows Best を視聴できます。

PeacockでChrisley Knows Best のエピソードを一気見しましょう。シーズン1~9までが視聴可能で、シーズン10も近日中に追加される予定です。 Peacock は7日間の無料トライアルも提供していますが、月額5米ドルとリーズナブルな価格設定です!

Chrisley Knows Best は、 USAネットワーク で毎週月曜夜11時(東部標準時)に放送されます。また、 Peacock、fuboTV、YouTube TV などのVODサービスや、通常の Hayu で翌日からストリーミングが可能になります。

Chrisley Knows Best シーズン10は、 2023年2月6日 に初放送されました。最終シーズンは、全エピソードリストは明らかにされていませんが、通常より短いものになりそうです。各エピソードは約30分です。

シーズン10は、トッドとジュリー・クリスレイが実刑判決を受ける直前に撮影されました(2023年1月からそれぞれの 刑期が開始 )。今にして思えば、リフォーム計画をめぐる彼らのドラマは、取るに足らないものに思えるでしょう。Chrisley Knows Bestはシーズン10が最後となり、 Growing Up Chrisley などのスピンオフ番組も打ち切られることになりました。

Chrisley Knows Bestシリーズのフィナーレで、クリスレイに別れを告げましょう。Chrisley Knows Best シーズン10をオンラインで視聴するすべての方法をご紹介します。

