カナダ にお住まいのユーザーは、 Citytv でHell’s Kitchen: Battle of the Agesを無料で簡単に視聴できます。ケーブルの資格情報を提供してストリーミングするだけです。

最新シーズンは、Hell’s Kitchen: Battle of the Agesとしても知られています。盛り上げるために、「シェフテスタント」(シェフの競技者)は年齢別に分けられました。ひとつのチームは20代、もうひとつのチームは40代です。つまり、年齢層の高い経験豊富なシェフが若くてフレッシュな顔ぶれの対戦相手と対決します。最後まで残るシェフは誰でしょう?

