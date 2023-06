Bravoの番組「Top Chef」は、世界で最も人気のあるリアリティ料理ショーの1つで、一流レストランのプロのシェフが毎週、「クイックファイア」と呼ばれる短時間制限内での課題料理チャレンジと、脱落チャレンジを行います。各エピソードの最後には、司会のパドマ・ラクシュミが、脱落したシェフに「Pack up your knives and go(包丁を片付けて去りなさい)」と言葉をかけるのがお決まりとなっています。

