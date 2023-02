Married at First Sightに登場する結婚式は本物ですか?

Married at First Sightで結婚を継続しているカップルは、全部で何組いますか?

Married at First Sight: San Diegoの5組のカップルのうち、3組は最終日に結婚継続を決めました。しかし、今日まで続いているカップルは1組、 リンディ と ミゲル だけです。

Married at First Sight シーズン15で、今も続いているカップルは?

Married at First Sight シーズン16が舞台となる都市は?

現在、 Discovery +はMarried at First Sight シーズン4、5、10~13のみを取り扱っています。全シーズンをストリーミングするには、 Philo を利用するのがおすすめです。

Discovery+でMarried at First Sightは視聴できますか?

よくある質問(FAQ)Married at First Sight

MAFSのこれまでのシーズンと同様、Married at First Sight: Nashvilleでは、結婚式の日に初めて出会う5組の新しいカップルが登場します。今回のカップルをご紹介します。

VuduでMarried at First Sightを視聴

もうひとつの人気のケーブルテレビの代替は、オンデマンド映画、ライブスポーツ、ライブTVショーなどのストリーミングコンテンツが充実している Sling TV です。Slingは、Married at First Sightの全シーズンを扱っていますが、無料トライアルは提供していません。登録時に、有効な米国の郵便番号(例:30301、11222)が必要な場合があります。

HuluでMarried at First Sight: Nashvilleをストリーミング

Philo は、60以上のライブチャンネルを扱っており、そのうちの1つがLifetimeです。過去シーズンもすべて揃っているので、Married at First Sightを見るにはもってこいです。7日間の無料トライアルもあるので、ぜひ利用してみてください!

PhiloでMarried at First Sight: Nashvilleを視聴する方法

LifetimeでMarried at First Sight シーズン16を視聴

ケーブルチャンネル Lifetime は、2017年からMarried at First Sightのホームとなっています。ケーブルテレビがなくても大丈夫です。 Philo 、 Hulu + Live TV 、 Sling などのVODサービスを利用してMAFSをストリーミングしたり、 Vudu で欲しいエピソードだけを購入することができます。

Married at First Sight シーズン16 放送日

MAFSの各シーズンは米国の異なる州で撮影されています。最新シーズンはテネシー州で行われるため、「Married at First Sight: Nashville」とも呼ばれています。

Married at First Sightは、デンマークの「Gift Ved Første Blik」を基にした米国のリアリティ番組で、専門家が独身者の中から最適なカップルの組み合わせを作ります。このカップルが初めて会うのは教会の祭壇の前で、そこで結婚し、8週間共に生活します。この「実験」の後、それぞれのカップルは、結婚を継続するか、離婚するかの選択をします。

Married at First Sight (MAFS) は16回目のシーズンを迎え、たくさんの新婚夫婦が登場します!互いに顔を知らない婚約者同士が初めて会うとき、アツい火花が飛ぶのか、消えてしまうのか?MAFSシーズン16をオンラインでストリーミングする方法をご紹介します。

Married at First Sightの視聴方法

