The Farmer Wants a Wifeは、リアリティショーの オーストラリア 版です。このデート番組のキャッチフレーズはジョークの種になりうるかもしれませんが、おそらく最も成功したデートリアリティショーのひとつです。オーストラリア版では12シーズンにわたって放送され、10組のカップルがまだ一緒にいて、そのほとんどが子どもをもうけています。

The Farmer Wants a Wifeのカップルの中で、まだ付き合っている人はいますか?

米国版Farmer Wants a Wifeはこれが2度目のシーズンとなります。初めて放送されたのは2008年でしたが、当時は The CW で放送され、 バチェラー に似た形式で、多少フィクション化されたと言われています。

新しい小麦のようなリアリティショーの時間がやってきました!15年ぶりにFarmer Wants a Wifeが小さなスクリーンに戻り、独身農家がロマンチックなパートナー候補を見つけるのを手助けします。このページでは、Farmer Wants a Wifeをオンラインで視聴するすべての方法をご紹介します。

