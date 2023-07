信じられますか?プロジェクト・ランウェイが初めて登場して20年が経ちました!この節目となるシーズンでは、ファンに人気のデザイナーたちが戻ってきます。グランプリの賞金25万米ドル、Elle誌での特集、そしてアメリカファッションデザイナー協議会(Council of Fashion Designers of America)のメンターシップ権獲得を目指して、デザイナーたちのさらなる挑戦が熱望されています。 90分の各エピソードでは、「誰もが驚くような型破りな挑戦」など、デザイナーが己の芸術性を試し、自分の限界に挑戦する様子が見られます。果たして彼らは、裁断し、縫製し、加工して、グランプリへの道を切り開けるのでしょうか。それとも各エピソードで退場することになるのでしょうか。

