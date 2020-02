ExpressVPN inclut-il un abonnement à HBO ? ExpressVPN n'inclut pas de compte HBO. Pour regarder HBO en streaming avec un VPN, vous devez d’abord vous abonner à un compte HBO. Après avoir créé un compte HBO, vous pouvez utiliser ExpressVPN pour vous permettre de regarder HBO avec un très haut débit et en évitant que vos données ne soient enregistrées.

L’utilisation d’un VPN affectera-t-elle la qualité des vidéos sur HBO ? Normalement non. Tous les VPN ont le potentiel de ralentir votre connexion, mais ExpressVPN est extrêmement rapide, et la plupart des utilisateurs ne voient aucun problème de mise en mémoire tampon. Dans certains cas, utiliser un VPN pour regarder HBO peut même améliorer votre qualité vidéo, surtout si votre fournisseur d'accès à Internet a tendance à appliquer des restrictions de bande passante sur les sites de streaming.

Est-ce que je peux regarder HBO en streaming et en direct ? Presque. Les nouveaux épisodes de programmes originaux et de films cinéma HBO Go et HBO Now deviennent à présent généralement disponibles en même temps que leur première sur HBO. Les programmes qui sont diffusés en direct sur HBO, comme les informations ou le sport, arrivent plus tard, mais généralement ils apparaissent en ligne sous quelques heures.

Qu'est-ce que HBO Max ? Prévu pour être lancé au printemps 2020, HBO Max deviendra le service de streaming en ligne premium de HBO, proposant encore plus de séries et films populaires que HBO Now. Il rassemblera plus de 10 000 heures de contenus des différentes sociétés appartenant à WarnerMedia, dont Warner Bros., CNN, Adult Swim, TBS, Cartoon Network, HBO, et TNT. Parmi les annonces faites se trouvent une gamme complète de sitcoms classiques à grand succès, les nouvelles séries DC Entertainment, la bibliothèque complète des films Studio Ghibli, ainsi qu'un grand nombre de programmes originaux faisant figurer des acteurs et producteurs de renom.

Comment puis-je regarder HBO sur Hulu ? C’est facile ! HBO peut être acheté comme extension Hulu, vous permettant ainsi de regarder via l’appli Hulu ou le site Web ou l’appli HBO Now.

Puis-je regarder HBO sur Amazon Video ? Absolument. HBO est disponible pour les abonnés Amazon Prime avec des comptes basés aux États-Unis en tant que chaîne autonome (moyennant des frais supplémentaires). Vous pouvez la regarder via le site Web d’Amazon, l’appli prime Video ou l’appli HBO Now.

Y a-t-il d’autres façons de regarder les émissions de HBO ? Des fournisseurs de contenu dans le monde entier ont des licences pour diffuser le contenu HBO, y compris Sky TV au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne; Hotstar en Inde; Foxtel en Australie; et Crave au Canada, entre autres. En outre, votre fournisseur de câble peut avoir un site Web ou une appli qui offre le streaming de programmes HBO.

Mais est-ce que je peux regarder HBO gratuitement ? HBO est un service de télévision payant. Si vous êtes déjà abonné à HBO via le câble, le streaming sur HBO Go est probablement gratuit pour vous. Sinon, vous pouvez peut-être accéder à des essais gratuits HBO via HBO Now, Hulu, ou Amazon Prime.

Que puis-je faire d'autre avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne avec d’autres services de streaming comme Netflix, BBC iPlayer et Showtime. C’est aussi un moyen rapide et facile d’utiliser Internet de façon privée et en toute sécurité.

