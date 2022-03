Regardez des séries et des films coréens avec un VPN pour Viki

Viki est un site web de streaming vidéo gratuit qui héberge une grande bibliothèque de dramas coréens et d'autres séries TV et films asiatiques en provenance de Chine, de Hong Kong, de Taïwan et d'autres pays. Le site est lancé aux États-Unis, mais il s'est développé pour offrir différents catalogues de streaming partout dans le monde.

Des classiques et des séries populaires sont disponibles sur Viki, les nouveaux épisodes étant disponibles dès leur diffusion en Corée. Viki a également signé des partenariats avec de nombreuses chaînes de télévision, dont SBS en Corée du Sud, TVB à Hong Kong, Fuji TV au Japon et RenRen en Chine, ainsi que des contrats de licence musicaux en Chine, à Taïwan et en Corée pour les fans de K-pop et du Mando-pop.