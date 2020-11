Que puis-je voir sur Peacock ?

Peacock est un service de streaming lancé en juillet 2020 par NBCUniversal et son nom est tiré de la mascotte géante du média américain. L'abonnement basique est gratuite et offre de nombreux films connus et des émissions télévisées d'Universal, NBC, et d'autres studios. D'autres points forts incluent des émissions en langue espagnole et des actualités de Telemundo. Par contre, vous aurez de la publicité.

Qu'est-ce que Peacock Premium inclut ?

Pour un montant mensuel, les utilisateurs peuvent passer à Peacock Premium qui inclut des matchs en direct (comme la Premier League), les séries originales Peacock, un accès dès le lendemain aux émissions NBC en cours, et des films, émissions télévisées et programmations pour enfants en plus.

Qu'est-ce que Peacock Premium Plus ?

Le prochain niveau supérieur est tout ce que vous avez avec Peacock Premium, mais sans les publicités.