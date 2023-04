Bienvenue à Augusta ! Le n°1 mondial Scottie Scheffler revient défendre son titre lorsque le Masters débutera le jeudi 6 avril. Le Masters est l’un des quatre tournois majeurs du golf et ne manque pas de moments inoubliables, de l’incroyable rallye de Jack Nicklaus en 1986 à l’improbable retour de Tiger Woods en 2019. Woods devrait participer au Masters 2023, tout comme Phil Mickelson et Brooks Koepka, qui font la une des 18 golfeurs LIV qui ont mérité des invitations à Augusta.

Lisez la suite pour apprendre à diffuser gratuitement et en toute sécurité The Masters en utilisant ExpressVPN !

Regardez le Masters de golf gratuitement en ligne sur Masters.com

Prix : gratuit

Le Masters est diffusé en streaming depuis de nombreux emplacements du parcours emblématique d’Augusta National. Suivez les étapes ci-dessous et regardez le golf en HD.

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur situé aux États-Unis. Rendez-vous sur www.masters.com/live et sélectionnez votre mode d’affichage préféré. Fore !

Regardez le Masters 2023 en direct sur ESPN et CBS

Prix : à partir de 55 USD/mois

Chaînes : ESPN, ESPN 2 et CBS

ESPN et CBS sont parmi les principaux services de cord-cutting aux États-Unis. ESPN couvre les premiers tours du tournoi et CBS diffuse les troisième et dernier tours du tournoi du Masters 2023 aux États-Unis. N’oubliez pas de consulter le programme officiel. Vous pouvez regarder l’événement grâce à une variété d’essais gratuits.

Pour regarder le Masters :

À noter : une carte de crédit/débit américaine valide peut être nécessaire pour s’abonner à DirecTV Now, Hulu + Live TV, YouTube TV ou fuboTV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas de carte de crédit/débit américaine.

En savoir plus ! Comment regarder DirecTV Now, Hulu + Live TV, YouTube et fuboTV avec ExpressVPN ?

Regardez le Masters en direct sur Sling TV

Prix : à partir de 35 $/mois

Chaînes : ESPN et ESPN 2

ESPN diffusera les deux premiers tours du tournoi du Masters 2023 aux États-Unis. N’oubliez pas de consulter le programme officiel. Un essai gratuit de 7 jours est disponible dès que vous téléchargez l’application Sling TV.

Pour regarder le Masters :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur situé aux États-Unis. Rendez-vous sur Sling TV (à partir de 35 $/mois), téléchargez l’application et bénéficiez d’un essai gratuit. Regardez le golf en streaming !

Vous voulez regarder le golf sur un grand écran ? Découvrez comment obtenir ExpressVPN sur votre TV !

Regardez le Masters 2023 en streaming direct sur Sky Sports

Prix : à partir de 22 £/mois

Chaîne : Sky Sports Golf

Vous vivez au Royaume-Uni ? Sky Sports est votre meilleur service pour regarder le Masters en streaming. Cependant, un équipement spécialisé est nécessaire. Vous devrez également fournir un code postal valide et une carte de crédit ou de débit britannique/irlandaise.

Si vous voyagez à l’étranger et que vous avez déjà un abonnement Sky (et l’add-on Sky Sports), vous pouvez accéder à Sky Go avec un VPN grâce à une configuration rapide !

Pour regarder le golf sur Sky Go :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur situé au Royaume-Uni. Rendez-vous sur Sky Go et connectez-vous. Profitez du streaming !

Vous voulez regarder le golf sur un grand écran ? Découvrez comment obtenir ExpressVPN sur votre TV !

Regardez les meilleurs moments du Masters sur BBC

Prix : gratuit

Chaîne : BBC

BBC diffuse quotidiennement les moments forts du Masters au Royaume-Uni, les coulisses du tournoi et bien plus encore. Pour suivre ce tournoi en streaming :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur situé au Royaume-Uni. Rendez-vous sur www.bbc.co.uk/iplayer et inscrivez-vous. Vous devrez peut-être fournir un code postal britannique valide (par exemple, WC1X 0AA). Amusez-vous bien !

Vous voulez regarder le golf sur un grand écran ? Découvrez comment obtenir ExpressVPN sur votre TV !

Programme du tournoi The Masters

Assurez-vous de lancer votre VPN pour regarder en direct « The Masters » en toute sécurité !

Date and time Network and coverage Jeudi 6 avril, 15h-19h30 (USA) ESPN, ESPN+ Vendredi 7 avril, 15h-19h30 (USA) ESPN, ESPN+ Samedi 8 avril, 15h-19h HE (USA) CBS, Paramount Plus Dimanche 9 avril, 14h-19h (USA) CBS, Paramount Plus

Cote paris du tournoi The Masters

Scottie Scheffler remportera-t-il le Masters ? Voici les dernières cotes selon Action Network.

Golfer Chances Scottie Scheffler +700 Rory McIlroy +700 Jon Rahm +900 Jordan Spieth +1600 Patrick Cantlay +2000 Justin Thomas +2000 Cameron Smith +2200

FAQ : le Masters 2023 en streaming

Puis-je regarder le golf en streaming sur mon ordinateur ?

Absolument ! Si vous accédez au service de streaming à partir d’un navigateur web, veillez à installer l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension a quelques fonctionnalités qui peuvent résoudre les problèmes courants du streaming.

Puis-je regarder le Masters sur mon téléphone ou ma tablette ?

Oui. ExpressVPN vous offre des applications pour tous les appareils mobiles populaires, y compris iOS et Android.

Comment puis-je accéder aux services de streaming sur ma télévision avec un VPN ?

En résumé, il existe cinq façons différentes de regarder le sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN :

-Avec l’application native d’une Smart TV ou d’un appareil de streaming

-En utilisant votre ordinateur pour le streaming et en le connectant à la TV avec un câble HDMI

-Grâce au mirroring ou au casting sur votre TV ou votre appareil de streaming à partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile

-En vous connectant à un routeur compatible avec ExpressVPN, qui permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion simultanée à différentes localisations serveurs

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils non compatibles avec le VPN, comme l’Apple TV ou les consoles de jeux. MediaStreamer ne doit être configuré qu’une seule fois, mais il n’offre pas tous les avantages d’un VPN en matière de sécurité. (Notez que vous pouvez connecter votre Apple TV ou votre console de jeux à un routeur pour obtenir une meilleure configuration).

Pour plus d’informations concernant toutes les possibilités d’obtenir ExpressVPN sur votre téléviseur grand écran, cliquez ci-dessous, ou contactez simplement le support client 24h/24 et 7j/7 afin d’obtenir des instructions détaillées.

Je me suis connecté au VPN, mais ma vitesse de connexion internet est lente

Si votre vitesse internet est lente ou si vous avez des problèmes pendant le streaming, il y a plusieurs raisons possibles :

-La distance entre la localisation serveur VPN sélectionnée et votre emplacement géographique

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus fiables que les connexions non filaires)

-Interconnexion réduite entre le VPN et votre FAI

-Vitesse de connexion internet lente dans votre localisation

-Votre type d’appareil et ses performances



Essayez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème :

-Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une autre localisation serveur VPN

-Changez votre protocole VPN

Si vous essayez chacune des solutions ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes concernant votre vitesse de streaming, contactez le support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7. Nous répondrons à vos questions rapidement.

En savoir plus sur la résolution des problèmes de streaming.

ExpressVPN est-il fourni avec un compte pour regarder le sport en streaming ?

Non ! bien que vous puissiez regarder le Masters 2023 gratuitement sur Masters.com. Pour regarder ESPN ou CBS en streaming, vous devrez souscrire un abonnement ou créer un compte séparé sur la plateforme de votre choix. Mais, ExpressVPN vous permet d’accéder aux services de streaming en toute sécurité avec des vitesses internet élevées, sans avoir à compromettre votre sécurité ou la qualité de vos vidéos. Il fonctionne parfaitement avec les applications de streaming les plus populaires partout dans le monde. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder vos vidéos en toute sécurité, en Ultra HD et avec une bande passante illimitée, sans avoir à subir les restrictions des FAI (qui peuvent parfois ralentir les vitesses).

Si vous souhaitez regarder votre équipe préférée, même lors d’un voyage ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est un excellent moyen qui vous aidera à améliorer votre expérience de streaming sportif.

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à une utilisation visant à porter atteinte aux droits d’auteur. Pour plus d’informations, veuillez lire les conditions de service d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenus.