Les fans de football qui souhaitent regarder le Pays-Bas vs France (21 juin) en streaming direct lors du Championnat d’Europe de l’UEFA cet été 2024 ont de la chance ! Regardez le match en streaming, et tous les autres matchs de l’Euro 2024, en toute sécurité et en quelques étapes seulement avec ExpressVPN :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation de serveur qui correspond au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les téléspectateurs néo-zélandais peuvent se connecter à un serveur en Nouvelle-Zélande pour regarder le Pays-Bas vs France en streaming direct et gratuitement sur TVNZ+. Les fans de football britanniques peuvent se connecter à un serveur du Royaume-Uni pour regarder le match sur BBC iPlayer. Connectez-vous à votre plateforme de streaming préférée, comme TVNZ+ ou BBC iPlayer. Profitez du match !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur d’ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder l’Euro 2024 : Pays-Bas vs France depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent les matchs de l’UEFA Euro 2024, incluant le Pays-Bas vs France, en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela pourrait enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de sécurité et de protection de la vie privée, et l’utiliser à des fins de contournement des droits d’auteur est contre nos conditions de service. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, alors vous êtes tenu d’assurer que votre utilisation est conforme aux conditions et lois applicables.

Plutôt que d’utiliser un VPN gratuit pour regarder les matchs de l’UEFA Euro 2024, incluant le Pays-Bas vs France, les fans de sport devraient utiliser ExpressVPN toute l’année. ExpressVPN offre des serveurs à haut débit dans 105 pays ainsi que des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS. Additionnellement, ExpressVPN est disponible sur des plateformes que les autres sociétés de VPN pourraient ne pas prendre en charge, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs, en plus des extensions de navigateurs pour Chrome, Firefox et Edge.

Meilleur VPN pour regarder l’Euro 2024 : Pays-Bas vs France

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder en streaming sécurisé le Pays-Bas vs France. Avec des serveurs 10 Gbps de dernière génération dans des localisations à travers le monde, vous pouvez profiter des protections complètes de la vie privée d’un VPN sans jamais manquer une seule seconde d’action. ExpressVPN possède des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, sans oublier de nombreuses manières de regarder en streaming sur votre TV grand écran. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

Comment regarder en streaming sur une TV grand écran

Autriche

ServusTV

Les fans autrichiens qui souhaitent regarder le Pays-Bas vs France en streaming direct peuvent le faire gratuitement à travers ServusTV ! Les commentaires du match sont en allemand.

Regardez Servus TV avec un VPN

Belgique

RTBF

Les résidents de Belgique qui souhaitent regarder en streaming direct le Pays-Bas vs France pourront visionner le match en direct sur RTBF, qui diffusera de nombreux matchs de l’UEFA Euro 2024 gratuitement. Les commentaires sont en français.

Regardez RTBF en streaming direct en ligne

Danemark

DR TV

Les fans de football danois qui souhaitent regarder en streaming le Pays-Bas vs France peuvent le faire gratuitement sur DR TV, un service de streaming danois qui accueille de nombreux matchs de l’Euro 2024, ainsi qu’une pléthore de films danois, de documentaires, de séries policières et de programmations sur le lifestyle.

Regardez DR TV avec un VPN

France

6play

Les fans français peuvent voir les matchs de l’UEFA Euro 2024 sur le diffuseur en clair M6, aussi connu sous 6play. M6 partagera la couverture pour 23 matchs sur un total de 51 – tous des matchs de la France (incluant le Pays-Bas vs France), la demi-finale et la finale. Créer un compte est facile et entièrement gratuit. Les commentaires sont en français.

Regardez 6play avec un VPN

Allemagne

ARD

ARD, un service de streaming allemand gratuit, proposera un streaming en direct gratuit de plusieurs matchs pendant l’Euro 2024—incluant le Pays-Bas vs France le 21 juin, en plus de tous les matchs de l’Allemagne.

Italie

RAI

Les fans italiens peuvent regarder un streaming direct gratuit du Pays-Bas vs France à travers RAI, qui possède les droits de diffusion officielle en Italie du Championnat d’Europe de l’UEFA 2024. RAI proposera 34 matchs durant le Championnat d’été. Les commentaires du streaming sont en italien.

Regardez RaiPlay avec un VPN

Espagne

RTVE

Non seulement le diffuseur espagnol RTVE offre de nombreux matchs du Championnat de l’UEFA Euro 2024 gratuitement—incluant les matchs de l’équipe d’Espagne—mais il diffuse également la confrontation entre les Pays-Bas et la France le 21 juin. RTVE est gratuit et inclut à la fois du contenu local et international. Tous les commentaires seront en espagnol.

Comment regarder en streaming sur une TV grand écran

Pays-Bas

NOS

Les fans de football néerlandais peuvent regarder le Pays-Bas vs France gratuitement sur NOS. Le diffuseur néerlandais offre du contenu en streaming direct et à la demande pour les événements sportifs néerlandais, incluant l’Eredivisie, la Formule 1 et l’athlétisme.

Regardez NOS dès maintenant

Nouvelle-Zélande

TVNZ+

Les fans de football néo-zélandais seront ravis de savoir que le match Pays-Bas vs France sera diffusé en direct et gratuitement sur TVNZ+, en plus de tous les autres matchs du Championnat !

Regardez TVNZ en streaming avec un VPN

Norvège

NRK TV

La chaîne norvégienne de service public NRK TV diffusera le match Pays-Bas vs France en Norvège—gratuitement ! Les matchs seront diffusés avec des commentaires en norvégien. Les fans pourront également regarder d’autres matchs du Championnat de l’Euro 2024 sur le service.

Comment regarder NRK en streaming

Royaume-Uni

BBC iPlayer

Les téléspectateurs au Royaume-Uni peuvent regarder le match Pays-Bas vs France en streaming direct gratuitement en ligne via BBC iPlayer, qui possède des applis pour mobile, tablettes et Smart TV, et qui peut être visionné en streaming dans votre navigateur. Veuillez noter que vous aurez peut-être besoin d’un code postal valide du Royaume-Uni (ex : W4 5HZ, KT6 4EU).

Comment regarder en streaming avec BBC iPlayer

Regardez l’Euro 2024 : Pays-Bas vs France avec les essais gratuits

États-Unis

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Chaînes : Fox

YouTube TV offre une douzaine de chaînes—incluant Fox, qui diffusera le match de l’Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France. Vous aurez peut-être besoin d’un code postal venant des États-Unis (ex : 10022, 48104, etc.), mais un grand choix d’options de paiement est accepté. Si vous ne souhaitez pas vous engager à YouTube TV, utilisez l’essai gratuit.

À noter :Vous aurez peut-être besoin d’une carte de débit/crédit des États-Unis ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez quand même vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas une carte de débit/crédit des États-Unis.

Regarder YouTube avec ExpressVPN

Fubo

Prix : 80 USD/mois

Chaînes : Fox

Fubo est un autre service de streaming populaire en ligne pour les fans de sport qui souhaitent regarder le match Pays-Bas vs France de l’Euro 2024 en streaming direct, qui sera diffusé sur FOX. Fubo offre également un essai gratuit de 7 jours.

À noter : Vous aurez besoin d’une carte de débit/crédit des États-Unis pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée pourrait déterminer les chaînes locales disponibles, et vous pourriez ne pas être en mesure de modifier votre localisation.

Comment regarder Fubo en streaming

DirecTV Stream

Prix : à partir de 85 USD/mois

Chaînes : Fox

DirecTV Stream est un des services de streaming les plus onéreux pour les fans aux États-Unis, mais il reste une excellente option pour regarder les matchs de football en streaming. Le service offre un essai gratuit de 5 jours, qui est pratique pour regarder un match en particulier, comme le Pays-Bas vs France.

Regardez DirecTV Stream avec un VPN

Autres manières de regarder en streaming direct l’Euro 2024 : Pays-Bas vs France

États-Unis

Hulu + Live TV

Prix : 77 USD/mois

Chaînes : Fox

Malheureusement pour les fans de sport aux États-Unis, Hulu n’offre pas d’essai gratuit. Mais les abonnés ont un accès à beaucoup de chaînes de sport, incluant FOX, qui offre une couverture des matchs de l’Euro 2024 incluant le Pays-Bas vs France.

Regardez Hulu avec un VPN

Sling TV

Prix : Varie

Chaînes : Fox

Sling TV offre aux téléspectateurs des États-Unis un accès à Fox lorsque ces derniers s’abonnent à ses forfaits Blue ou Orange & Blue. Veuillez notez que Sling n’offre plus d’essai gratuit.

À noter : Vous aurez peut-être besoin de fournir un code postal valide des États-Unis (ex : 10001, 48104) et payer avec une carte de débit/crédit venant des États-Unis ou de PayPal.

Comment regarder en streaming avec Sling

Canada

TSN+

Prix : 20 CAD/mois

Les fans canadiens peuvent regarder en streaming direct le Pays-Bas vs France sur TSN+, qui diffuse le Championnat entier ! Vérifiez le calendrier de diffusion en avance pour savoir quand les matchs de l’Euro 2024 sont diffusés.

Australie

Optus Sport

Prix : 25 AUD/mois ou 200 AUD/an

Regardez les matchs de l’Euro 2024 en streaminig direct en Australie avec Optus Sport, qui possède les droits pour chaque match durant le Championnat de l’été—incluant le Pays-Bas vs France. Optus Sport accueillera également la Super Ligue Féminine d’Angleterre (WSL) en Australie.

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’un numéro de téléphone australien pour vous abonner à Optus Sport.

Gardez un œil ici pour d’autres manières de regarder le Pays-Bas vs France en streaming direct !

Cotes du Pays-Bas vs France

Les Pays-Bas peuvent-ils vaincre la France en phase de groupes pour se qualifier pour l’UEFA Euro 2024 ? Voici les dernières cotes selon le FanDuel Sportsbook.

Résultat Cotes Victoire des Pays-Bas +350 Tirage +270 Victoire de la France -135

Quand commencera le match Pays-Bas vs France ?

Le match entre les Pays-Bas et la France aura lieu le 21 juin à 21 h, heure locale / 15 h heure de l’est / 20 h heure d’été britannique, au Red Bull Arena à Leipzig, en Allemagne.

Gagnants récents de l’Euro

Année Gagnant 1984 France (Premier titre) 1988 Pays-Bas (Premier titre) 1992 Danemark (Premier titre) 1996 Allemagne (Troisième titre) 2000 France (Deuxième titre) 2004 Grèce (Premier titre) 2008 Espagne (Deuxième titre) 2012 Espagne (Troisième titre) 2016 Portugal (Premier titre) 2020 Italie (Deuxième titre) 2024 à déterminer

FAQ sur le Pays-Bas vs France de l’UEFA Euro 2024 en streaming direct Est-ce que je peux regarder le Pays-Bas vs France en streaming direct gratuitement ? Oui, le match de l’UEFA Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France sera diffusé gratuitement sur DR TV (Danemark), 6play (France), ARD (Allemagne), RAI (Italie), RTVE (Espagne), NOS (Pays-Bas), NRK TV (Norvège), BBC iPlayer (Royaume-Uni) et TVNZ+ (Nouvelle-Zélande). Sur quelle chaîne TV est diffusée le Pays-Bas vs France ? Le match de l’UEFA Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France sera diffusé sur Fox aux États-Unis, M6 en France, BBC au Royaume-Uni, TVNZ en Nouvelle-Zélande, TSN au Canada et ARD en Allemagne, parmi d’autres services de streaming. Est-ce que je peux regarder le Pays-Bas vs France avec une appli ? Oui, les téléspectateurs aux États-Unis peuvent regarder le Pays-Bas vs France sur les applis officielles pour YouTube TV, Fubo et DirecTV Stream, parmi d’autres services de streaming qui offrent Fox. BBC iPlayer diffusera le match au Royaume-Uni, tandis que TVNZ+ le diffusera en Nouvelle-Zélande. 6play diffusera le match en France. Additionnellement, le match de l’UEFA Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France sera diffusé sur TSN+ au Canada, Optus Sport en Australie, et ARD en Allemagne. Est-ce que je peux regarder le Pays-Bas vs France sur YouTube ? Non, vous ne pouvez pas regarder la Ligue de Football en streaming direct sur YouTube. Cependant, les téléspectateurs aux États-Unis peuvent regarder le match sur Fox, qui est disponible sur YouTube TV. Des essais gratuits sont disponibles ! Où puis-je regarder les moments forts du Pays-Bas vs France ? Les fans de football peuvent regarder les moments forts du match de l’UEFA Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France sur YouTube. Les Pays-Bas ont-ils déjà gagné le Championnat d’Europe de l’UEFA ? En 2024, les Pays-Bas n’auront remporté le Championnat d’Europe de l’UEFA qu’une seule fois en 1988. La France a-t-elle déjà gagné le Championnat d’Europe de l’UEFA ? En 2024, la France aura remporté deux fois le Championnat d’Europe de l’UEFA deux fois : 1984 et 2000.