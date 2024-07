ExpressVPN vous aide à regarder en direct chaque match de l’UEFA Euro 2024 où figure l’équipe nationale belge. Il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous au serveur VPN correspondant au service de diffusion que vous souhaitez regarder. Par exemple, les Belges peuvent se connecter à un serveur sécurisé situé en Belgique pour regarder gratuitement certains matchs sur les chaînes belges en clair. Consultez le programme du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme RTBF ou VRT et trouvez le match que vous souhaitez regarder en streaming. C’est tout ! Regardez tous vos matchs préférés en streaming

Vous souhaitez regarder les matchs sur un grand écran ? Découvrez toutes les solutions d’ExpressVPN pour votre TV.

Puis-je utiliser un VPN pour regarder l’UEFA Euro 2024 depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs peuvent se connecter à un serveur VPN situé dans un autre pays pour regarder le Championnat d’Europe de football 2024. Une telle utilisation peut constituer une violation des droits d’auteur ou des conditions d’utilisation des services de streaming en question. ExpressVPN est un programme destiné à préserver la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs. Son utilisation comme moyen visant à porter atteinte aux droits d’auteur va à l’encontre de nos conditions de service. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous vous connectez à notre logiciel VPN. Vous devez donc veiller à ce que votre utilisation soit conforme à toutes les conditions et lois en vigueur.

Plutôt que d’utiliser un VPN gratuit pour regarder des compétitions de football, y compris le Championnat d’Europe de football 2024, les amateurs de sport devraient utiliser ExpressVPN tout au long de l’année. ExpressVPN possède des serveurs haut débit dans 105 pays et des applications faciles à utiliser sur Windows, Mac, Android et iOS. De plus, ExpressVPN est disponible sur des plateformes non prises en charge par d’autres VPN, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs. Des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge sont également disponibles. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN vous offre une assistance par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7. Chaque abonnement est couvert par une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

Quel est le meilleur VPN pour regarder l’UEFA Euro 2024 en ligne ?

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder le Championnat d’Europe de football 2024. Avec des serveurs 10 Gbps de nouvelle génération situés dans le monde entier, vous pouvez bénéficier de plusieurs protections VPN et regarder tous vos sports préférés en streaming. ExpressVPN a développé des applications faciles à utiliser sur Windows, Mac, Android et iOS, ainsi que de nombreuses solutions de streaming TV. Si vous avez besoin d’aide, nous vous offrons une assistance par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez bénéficier également d’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

RTBF

Les Belges peuvent suivre en direct certains matches de l’Euro 2024 gratuitement sur la RTBF. Les commentaires sont en français.

VRT

La VRT diffusera certains matchs de l’Euro 2024 gratuitement sur le service de streaming VRT Max.

Belgique : calendrier de l’Euro 2024

Match Date et heure Service de streaming Belgique vs Slovaquie Lundi 17 juin, 18 h heure locale / 12 h ET / 17 h BST RTBF Belgique vs Roumanie Samedi 22 juin, 21 h heure locale / 15 h ET / 20 h BST RTBF Ukraine vs Belgique Mercredi 26 juin, 18 h heure locale / 12 h ET / 17 h BST RTBF

La Belgique a-t-elle déjà remporté le Championnat d’Europe de football ?

La Belgique n’a jamais remporté le Championnat d’Europe de football.

Les récents vainqueurs de l’Euro

Année Vainqueur 1984 France (1er titre) 1988 Pays-Bas (1er titre) 1992 Danemark (1er titre) 1996 Allemagne (3e titre) 2000 France (2e titre) 2004 Grèce (1er titre) 2008 Espagne (2e titre) 2012 Espagne (3e titre) 2016 Portugal (1er titre) 2020 Italie (2e titre) 2024 À DÉTERMINER

FAQ : Euro 2024 Live Streams Combien coûtent les billets pour l’Euro 2024 ? Les billets les moins chers pour la finale de l’Euro 2024 devraient coûter 95 euros. Combien de pays participeront à l’Euro 2024 ? 24 équipes s’affronteront pour le titre de champion d’Europe de football en 2024. Les nations les plus emblématiques sont la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. Puis-je regarder l’Euro 2024 sur beIN sports ? beIN Sports retransmettra la compétition en ligne. Les fans de football au Moyen-Orient et en Afrique du Nord peuvent suivre les matchs en direct sur beIN Sports. Qui sont les favoris de l’Euro 2024 ? L’Angleterre entame l’Euro 2024 en tant que favorite. Notons également d’autres pays comme la France, l’Allemagne et le Portugal. Puis-je regarder l’Euro 2024 en streaming sur mon ordinateur ? Absolument. Si vous accédez au service de streaming depuis un navigateur web, assurez-vous également d’installer l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension possède quelques fonctionnalités qui peuvent résoudre les problèmes de streaming courants. Puis-je regarder l’Euro 2024 sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui, ExpressVPN propose des applications pour tous les principaux appareils mobiles, y compris iOS et Android. Comment regarder l’Euro 2024 sur ma TV avec un VPN ? Il existe cinq solutions différentes pour regarder le sport sur votre TV avec ExpressVPN : -Avec l’application native d’un Smart TV ou d’un appareil de streaming multimédia.

-En connectant votre ordinateur à votre TV à l’aide d’un câble HDMI.

-Grâce au mirroring ou au casting sur votre TV. Vous pouvez également diffuser vos vidéos sur un appareil de streaming à partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile.

-En se connectant à un routeur ExpressVPN, qui permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion simultanée à différentes localisations de serveurs.

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne prennent pas en charge les VPN, comme Apple TV ou les consoles de jeu. MediaStreamer ne doit être configuré qu’une seule fois. Notez qu’il n’offre pas tous les avantages d’un VPN en matière de sécurité. Vous pouvez connecter votre Apple TV ou votre console de jeu à un routeur pour une meilleure expérience. Pour plus d’informations sur toutes les solutions d’ExpressVPN pour votre TV, cliquez ici ou contactez le support client 24h/24 et 7j/7. Je me suis connecté au VPN, mais ma vitesse internet est lente ! Votre vitesse internet est lente ? Vous avez des problèmes de streaming ? Il existe plusieurs explications : -La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionnée et votre emplacement géographique.

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus fiables que les connexions non filaires).

-Une interconnectivité limitée entre le VPN et votre FAI.

-Un débit internet réduit dans votre région.

-Votre type d’appareil et sa configuration. Essayez les solutions suivantes pour résoudre le problème : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN.

-Connectez-vous à une autre localisation de serveur VPN.

-Changez de protocole VPN. Si vous rencontrez toujours des problèmes de streaming, contactez l’équipe de support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7 pour obtenir de l’aide. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN recommandée, mais je n’arrive pas à me connecter au service de streaming ! Pas de souci ! La charge de serveurs change rapidement (surtout lorsque de nombreuses personnes essaient de regarder certains événements), mais c’est exactement la raison pour laquelle ExpressVPN a des serveurs haut débit dans le monde entier. Si vous essayez d’accéder à un site aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple, changez de serveur VPN. Si vous essayez de vous connecter à un pays avec une seule localisation de serveur, la première étape consiste à vérifier vos paramètres de localisation. Vous utilisez un appareil mobile ? Déconnectez-vous du VPN, puis reconnectez-vous après la désactivation des services de localisation. Sur les ordinateurs Windows et Mac, vous pouvez désactiver les services de localisation dans les paramètres de confidentialité et de sécurité. Pour plus d’informations, vous pouvez toujours vous adresser à notre équipe de support client, disponible 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne avec toutes les applications de streaming populaires. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder des vidéos Ultra HD en toute sécurité avec une bande passante illimitée. Votre FAI ne pourra plus limiter vos débits de connexion pour le streaming. Si vous voulez regarder votre équipe préférée, même pendant vos voyages ou sur des réseaux non sécurisés comme les Wi-Fi publics, ExpressVPN est un excellent moyen pour améliorer votre expérience de streaming sportif.