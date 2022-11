La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a débuté le 20 novembre. En tant que champions actuels de la Coupe du monde, l’équipe de France fait parti favoris du tournoi. Même s’ils sont tirés au sort dans le groupe D aux côtés de l’Australie, du Danemark et de la Tunisie, les Bleus espèrent toujours éviter la « malédiction des champions » (les trois derniers champions de la Coupe du monde ont tous été éliminés lors de la phase de groupes des tournois suivants). Attendez-vous à ce que la France fasse une déclaration au début de la compétition et approfondisse sa quête pour répéter en tant que championne.

Calendrier et calendrier des matchs de la Coupe du monde de France

Date Match Heure (Qatar) Stade Mardi 22 novembre France contre Australie 20h Al Janoub Stadium Samedi 26 novembre France conte Danemark 17h Stadium 974 Mercredi 30 novembre Tunisie contre France 16h Education City Stadium

France contre Australie

La blessure du vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema est une énorme perte pour les Bleus. Mais la menace offensive de Kylian Mbappé pourrait aider la France à ouvrir le score tôt face à l’Australie lors du match d’ouverture. Malgré l’expérience précédente des Socceroos lors de plusieurs Coupes du monde, cette équipe de France talentueuse et empilée devrait confortablement prendre les trois points dans ce match.

France contre Danemark

La France est évidemment le favori des paris dans ce match, mais le jeu devrait encore être très compétitif. En effet, les Danois se sont qualifiés jusqu’aux demi-finales du dernier tournoi européen. Le vainqueur étant le plus susceptible de se qualifier en tête du groupe, nous prévoyons que la France sera motivée pour la victoire et un tirage au sort plus favorable en huitièmes de finale.

Tunisie contre France

Bien qu’il s’agisse de la sixième campagne tunisienne en Coupe du monde, il est juste de dire qu’ils sont négligés. Pourtant, le champion d’Afrique des Nations 2004 pourrait créer des surprises face à ses adversaires du groupe D. Selon toute vraisemblance, cependant, les Français devraient confortablement mettre ce match au lit et revendiquer la victoire.

Composition finale de la Coupe du monde de France de 26 joueurs

Poste Player Club Age Matchs joués Gardien de but Hugo Lloris Tottenham (ENG) 35 139 Gardien de but Mike Maignan AC Milan (ITA) 27 5 Gardien de but Steve Mandanda Rennes (FRA) 37 34 Défenseur Lucas Digne Aston Villa (ENG) 29 46 Défenseur Lucas Hernandez Bayern Munich (FRA) 26 32 Défenseur Theo Hernandez AC Milan (ITA) 25 7 Défenseur Presnel Kimpembe PSG (FRA) 28 28 Défenseur Jules Kounde Barcelona (SPA) 23 12 Défenseur Ferland Mendy Real Madrid (SPA) 27 9 Défenseur Benjamin Pavard Bayern Munich (GER) 26 46 Défenseur William Saliba Arsenal (ENG) 21 7 Défenseur Dayot Upamecano Bayern Munich (GER) 23 7 Défenseur Raphael Varane Manchester United (ENG) 29 87 Milieux de terrain Eduardo Camavinga Real Madrid (SPA) 19 4 Milieux de terrain Matteo Guendouzi Marseille (FRA) 23 6 Milieux de terrain Boubacar Kamara Aston Villa (ENG) 22 2 Milieux de terrain Adrien Rabiot Juventus (ITA) 27 29 Milieux de terrain Aurelien Tchouameni Real Madrid (SPA) 22 14 Attaquant Karim Benzema (Injured) Real Madrid (FRA) 34 97 Attaquant Ousmane Dembele Barcelona (FRA) 25 28 Attaquant Kingsley Coman Bayern Munich (GER) 26 40 Attaquant Olivier Giroud AC Milan (ITA) 36 114 Attaquant Antoine Griezmann Atletico Madrid (SPA) 31 110 Attaquant Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt (FRA) 23 2 Attaquant Kylian Mbappe PSG (FRA) 23 59 Attaquant Christopher Nkunku RB Leipzig (GER) 24 8

Joueurs vedettes de l’équipe de France pour la Coupe du monde

Pour cette édition de la Coupe du monde, l’équipe de France devra se passer de l’attaquant vedette Karim Benzema, le vainqueur du Real Madrid et du Ballon d’Or s’étant blessé à l’orée du tournoi. Au lieu de cela, les champions en titre de la Coupe du monde dépendront des talents de l’attaquant Kylian Mbappé, du gardien et capitaine Hugo Lloris, et Marcus Thuram, qui joue actuellement pour le Borussia Mönchengladbach en Allemagne, a été choisi pour ajouter de la puissance de feu aux Bleus sur leur quête à répéter en tant que champions.

Qui est le sélectionneur de la France ?

L’ancien joueur Didier Deschamps est l’entraîneur-chef de l’équipe de France depuis 2012. En tant que joueur, il est rapidement devenu un formidable milieu de terrain défensif, remportant la Ligue des champions 1993 avec Marseille. À la Juventus, il a participé à quatre finales européennes consécutives, notamment la Ligue des champions 1996, et a remporté trois titres de Serie A. Sa transition vers l’entraîneur l’a conduit à diriger à Monaco, à la Juventus et à Marseille avant de devenir l’entraîneur de l’équipe nationale de France. Sous sa direction, Les Bleus ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde au Brésil en 2014 et la finale de l’Euro 2016. Deux ans plus tard, Didier Deschamps a guidé avec succès les Français vers la victoire contre la Croatie lors de la finale de la Coupe du monde en Russie, s’imposant 4-2.

Forces et faiblesses de l’équipe de France

Que fera la France, vainqueur en titre de la Coupe du monde, dans le groupe D en 2022 ? Nous prévoyons que les Bleus seront confrontés à des défis au Qatar.

Forces

Avec Mbappé dans l’équipe, la France devrait marquer de nombreux buts pour vaincre les adversaires du groupe D, l’Australie et la Tunisie. Bien que le Danemark puisse s’avérer délicat, la profondeur des solides défenseurs de l’équipe française devrait suffire à tenir Christian Eriksen et sa cohorte à distance, tandis que les attaquants se mettent au travail à la recherche des buts gagnants. Jusqu’où les Bleus peuvent aller dans les huitièmes de finale est la question à un million de dollars.

Faiblesses

L’équipe de Didier Deschamps devra redoubler de prudence dans son match contre un Danemark courageux. Il ne devrait y avoir aucun doute sur la capacité de la France ou du Danemark à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais un match nul plus favorable contre le deuxième du groupe C signifiera probablement d’éviter l’Argentine et Lionel Messi.

Comment regarder l’équipe de France de la Coupe du monde gratuitement de n’importe où

Pays Langue Droits de diffusion Prix Australie Anglais SBS Gratuit Belgique Français RTBF (French) Gratuit Belgique Néerlandais VRT (Dutch) Gratuit France Français TF1 Gratuit Allemagne Allemand ARD Gratuit Allemagne Allemand ZDF Gratuit Irlande Anglais RTÉ Gratuit Italie Italien RAI Gratuit Pays-Bas Néerlandais NOS Gratuit Portugal Portugais RTP Gratuit Espagne Espagnol RTVE Gratuit United Kingdom Anglais ITV Gratuit Poland Polonais TVP Gratuit Sweden Suédois SVT Gratuit Sweden Suédois TV4 Gratuit South Korea Coréen SBS Gratuit South Korea Coréen KBS Gratuit South Korea Coréen MBC Gratuit Japan Japonais Dentsu Gratuit Denmark Danois DR Gratuit Norway Norvégien NRK Gratuit Finland Finnois Yle Gratuit Finland Finnois MTV3 Gratuit Brazil Portugais TV Globo Gratuit Mexico Espagnol Azteca7 Gratuit Mexico Espagnol Televisa (vix) Gratuit

Cotes France Coupe du Monde 2022

Les chances que la France remporte la Coupe du monde 2022 sont de +600 selon Odds Shark. Voici les dernières cotes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pour tous les principaux pays :