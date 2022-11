Les membres de l’équipe belge de la Coupe du monde ont longtemps été présentés comme la « génération dorée » du pays. Ils arrivent au Qatar, classés n ° 2 au classement de la FIFA, et espèrent tenir leur promesse et améliorer leur troisième place en Russie en 2018, leur meilleur résultat à ce jour. Avec la royauté de la Premier League comme Kevin De Bruyne, le courageux Leandro Trossard de Brighton, l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku et Eden Hazard de Read Madrid dans l’équipe, les hommes de Roberto Martinez devraient être prêts à prouver leurs références en tant que chevaux noirs du tournoi parmi les favoris comme le Brésil, l’Espagne, France, et Allemagne. Les rivaux du groupe F, la Croatie, pourraient les défier pour la première place, mais les Red Devils devraient avoir suffisamment de qualité pour faire le travail contre le Canada et le Maroc.

Composition finale de 26 joueurs pour la Coupe du monde de Belgique 2022

Poste Joueur Club Age Matchs joués Gardien de but Thibaut Courtois Real Madrid (SPA) 30 97 Gardien de but Simon Mignolet Club Brugge (BEL) 34 35 Gardien de but Koen Casteels Wolfsburg (GER) 30 4 Gardien de but Toby Alderweireld Royal Antwerp (BEL) 33 124 Gardien de but Arthur Theate Stade Rennes (FRA) 22 4 Défenseur Wout Faes Leicester City (ENG) 24 1 Défenseur Jan Vertonghen Anderlecht (BEL) 35 142 Défenseur Zeno Debast Anderlecht (BEL) 18 3 Défenseur Leander Dendoncker Aston Villa (ENG) 27 29 Défenseur Timothy Castagne Leicester City (ENG) 26 26 Défenseur Thomas Meunier Borussia Dortmund (GER) 31 59 Milieux de terrain Kevin De Bruyne Man City (ENG) 31 93 Milieux de terrain Hans Vanaken Club Brugge (BEL) 30 23 Milieux de terrain Youri Tielemans Leicester City (ENG) 25 55 Milieux de terrain Amadou Onana Everton (ENG) 21 2 Milieux de terrain Axel Witsel Atletico Madrid (SPA) 33 127 Milieux de terrain Thorgan Hazard Borussia Dortmund (GER) 29 45 Attaquant Romelu Lukaku Inter Milan (ITA) 29 102 Attaquant Michy Batshuayi Fenerbahce (TUR) 29 48 Attaquant Dries Mertens Galatasaray (TUR) 35 107 Attaquant Charles de Ketelaere AC Milan (ITA) 21 10 Attaquant Yannick Carrasco Atletico Madrid (SPA) 29 60 Attaquant Eden Hazard Real Madrid (SPA) 31 123 Attaquant Leandro Trossard Brighton (ENG) 27 21 Attaquant Lois Openda Lens (FRA) 22 5 Attaquant Jeremy Doku Stade Rennes (FRA) 20 11

Joueurs vedettes de l’équipe de Belgique pour la Coupe du monde

Lorsqu’il est en forme, Romelu Lukaku est le point central de l’attaque belge. Malgré la forme moyenne d’Eden Hazard pour le Real Madrid à certains moments, il est une star de l’équipe nationale, qu’il dirige également. L’ailier Leandro Trossard connaît une année exceptionnelle en Premier League avec Brighton et espère apporter cette forme au Qatar, tandis que Yannick Carrasco est une autre menace sur les ailes pour les Red Devils. L’homme qui tire toutes les ficelles au milieu de terrain reste Kevin De Bruyne, indispensable pour son club, Manchester City, et son pays.

Qui est l’entraîneur principal de la Belgique ?

Après avoir été entraîneur à différents niveaux du jeu anglais avec Swansea, Wigan et Everton, Roberto Martinez a pris la tête de l’équipe nationale belge en 2016. L’Espagnol est un ancien joueur qui exige beaucoup de ses équipes et privilégie un style basé sur la possession. où ses milieux de terrain techniques comme Kevin De Bruyne peuvent contrôler le rythme du match. Serait-ce l’année où Martinez aide l’équipe nationale à tenir la promesse de la génération dorée ?

Calendrier et calendrier des matchs de la Coupe du monde de Belgique 2022

Date Match Heure (Qatar) Stade Mercredi 23 novembre Belgique contre Canada 14h Ahmad Bin Ali Dimanche 27 novembre Belgique contre Maroc 8h Al Thumama Jeudi 1 décembre Croatie contre Belgique 10h Ahmad Bin Ali

Belgique contre Canada

The Red Devils should back themselves to kickoff their World Cup campaign with three points in their Group F opener. Especially as Canada may be without its star wingback Alphonso Davies, who’s still battling a hamstring strain he picked up with Bayern Munich. The downside is they’ll have to do it without the injured Romelu Lukaku.

Belgique contre Maroc

The fullback duo of Bayern Munich’s Noussair Mazraoui and PSG’s Achraf Hakimi offer Morocco great threat down the flanks. Paired with Chelsea’s Hakim Ziyech in the midfield, Belgium certainly has to be careful not to underestimate the Moroccans. Both teams could be fruitful in front of goal, but we’d bank on the Red Devils to come out on top after 90 minutes.

Croatie contre Belgique

Belgium hopes to have its big man upfront fit and firing for this crucial Group F clash that could determine who tops the group and gets a more favorable draw in the Round of 16. Belgium will also have to work hard to try and contain Spurs winger Ivan Perišić and central midfielder Luka Modrić—two experienced operators and deadly in front of goal.

Forces et faiblesses de la Belgique

La Belgique voudra améliorer sa troisième place à la Coupe du monde 2018 en Russie, ce qui nécessitera de tirer le meilleur parti de ses meilleurs joueurs. Les Red Devils ont amené une équipe solide au Qatar, avec à la fois des vétérans expérimentés forgés dans les meilleures ligues européennes et plusieurs tournois de Coupe du monde et de Championnat d’Europe et un mélange d’exubérance plus jeune pour ajouter de l’étincelle en cas de besoin tard dans le match.

Forces

L’entraîneur-chef Roberto Martinez voudra que Romelu Lukaku revienne en forme pour que les joueurs larges et les milieux de terrain belges lui donnent des chances, tandis que le manque de temps de jeu d’Eden Hazard au Real Madrid n’est pas trop préoccupant s’il est frais pour la Coupe du monde. Vous ne pouvez pas tarir assez d’éloges sur Kevin De Bruyne pour la façon dont il a conçu le succès à Manchester City, et vous vous attendez à ce que le Belge fasse de même au Qatar. L’expérience de Thibaut Courtois dans les buts et de Toby Alderweireld dans l’ancrage de leur défense sera cruciale pour garder le contrôle du score et laisser aux attaquants la liberté de faire des dégâts à l’autre bout.

Faiblesses

La Belgique était autrefois un outsider dans les tournois internationaux, négligé pour le flair du Brésil ou la domination pure de l’Allemagne. Mais plus maintenant. Les stars sont là pour voir et les équipes adverses se seront penchées sur les images pour trouver leur talon d’Achille. S’ils en ont un, cela pourrait être la dépendance excessive de Martinez à l’égard de la vieille garde éprouvée : 11 des 26 joueurs ont plus de 30 ans maintenant. Et la Belgique aime jouer une ligne haute, un pari risqué pour certains joueurs juste après leurs premières années. Les jeux de groupe montreront si ce groupe de joueurs peut être supérieur à la somme de ses parties ou s’il montre d’anciens défauts et une incapacité à changer de tactique lorsque les choses se compliquent.

Comment regarder l’équipe de Belgique Coupe du monde gratuitement de n’importe où ?

Pays Langue Droits de diffusion Prix Australie Anglais SBS Gratuit Belgique Français RTBF (French) Gratuit Belgique Néerlandais VRT (Dutch) Gratuit France Français TF1 Gratuit Allemagne Allemand ARD Gratuit Allemagne Allemand ZDF Gratuit Irlande Anglais RTÉ Gratuit Italie Italien RAI Gratuit Pays-Bas Néerlandais NOS Gratuit Portugal Portugais RTP Gratuit Espagne Espagnol RTVE Gratuit United Kingdom Anglais ITV Gratuit Poland Polonais TVP Gratuit Sweden Suédois SVT Gratuit Sweden Suédois TV4 Gratuit South Korea Coréen SBS Gratuit South Korea Coréen KBS Gratuit South Korea Coréen MBC Gratuit Japan Japonais Dentsu Gratuit Denmark Danois DR Gratuit Norway Norvégien NRK Gratuit Finland Finnois Yle Gratuit Finland Finnois MTV3 Gratuit Brazil Portugais TV Globo Gratuit Mexico Espagnol Azteca7 Gratuit Mexico Espagnol Televisa (vix) Gratuit

Cotes Belgique Coupe du Monde 2022

Les chances que la Belgique remporte la Coupe du monde 2022 sont de +1600, selon Odds Shark. Voici les dernières cotes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pour tous les principaux pays :

Équipes Cote Brésil +425 France +600 Argentine +650 Angleterre +800 Espagne +850 Allemagne +1000 Pays-Bas +1400 Portugal +1600 Belgique +1600 Danemark +3500