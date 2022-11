Regardez la Coupe du Monde 2022 au Qatar en streaming

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera la 22e édition de la plus grande compétition mondiale de football. Il devrait se dérouler au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Le tournoi sera le dernier à impliquer 32 équipes et le champion en titre de la Coupe du monde est la France.

Groupes de la Coupe du Monde FIFA 2022

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Qatar Angleterre Argentine France Equateur Iran Arabie Saoudite Danmark Senegal Etats-Unis Mexique Tunisie Pays-Bas Pays de Galles Pologne Australie

Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H Espagne Belgique Brésil Portugal Allemagne Canada Serbie Ghana Japon Maroc Suisse Uruguay Costa Rica Croatie Cameroun Corée du Sud

Calendrier de la Coupe du monde de football 2022

La Coupe du monde 2022 débutera le dimanche 20 novembre à 19h00 (heure locale) lorsque le pays hôte, le Qatar, affrontera l’Équateur. La finale de la Coupe du monde aura lieu le dimanche 18 décembre à 18h00 au stade de Lusail. Retrouvez le calendrier complet des matchs détaillant les 64 matchs ici (disponible en anglais).

Regardez la coupe du monde CONMEBOL FIFA en streaming direct sur fuboTV

Prix : à partir de 65 USD/mois

FuboTV offrira une programmation originale, incluant les shows d’avant, de mi-temps et après la fin des matchs, ainsi que des rediffusions des événements PPV. Un essai gratuit de sept jours est disponible.

Pour regarder les matchs en direct sur fuboTV :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation serveur située aux États-Unis. Allez sur fuboTV et abonnez-vous (65 USD/mois). Vous devriez peut-être fournir un code postal situé aux États-Unis (ex : 10001, 48104). Profitez du streaming.

La coupe du monde zone Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes

Regardez la Coupe du monde – Zone CONCACAF – en streaming direct sur Paramount Plus

Prix : à partir de 6 USD/mois

Paramount Plus a obtenu les droits de diffusion de six matchs à l’extérieur pour les équipes nationales des États-Unis et du Mexique, en plus des droits de média sur tous les autres matchs joués dans la région qui couvre l’Amerique du Nord et l’Amérique Centrale, ainsi que les Caraïbes.

Un essai gratuit de sept jours est disponible.

Pour regarder le football en streaming direct sur Paramount Plus :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation serveur située aux États-Unis. Allez sur Paramount Plus (à partir de 6 USD/mois) et utilisez l’essai gratuit. Profitez du streaming !

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de débit/crédit américaine pour vous abonner à Paramount Plus.

Regardez la Coupe du monde de la FIFA 2022 – Zone CAF – en streaming direct sur FIFA

FIFA diffuse les matchs de la CAF en direct sur son site web et sa chaîne YouTube. Vous pouvez également regarder les moments forts, les shows et bien plus. Le meilleur dans tout ça ? C’est complètement gratuit !

Pour regarder les de la CAF en direct sur FIFA avec plus de confidentialité et de sécurité :

La Coupe du monde dans la zone Europe

Regardez la Coupe du monde 2022 en streaming direct sur ESPN+

Prix : 10 USD/mois ou 100 USD/an

Vous pouvez regarder pour la coupe du monde 2022 avec ESPN+. ESPN+ est également disponible en tant que package sur les services à la demande de Disney+ et Hulu pour 14 USD/mois.

Pour regarder le football sur ESPN+ :

Regardez les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2022 en streaming direct sur ESPN

Prix : à partir de 25 USD/mois

Chaînes : ESPN 2 et ESPN 3

Une sélection de matchs à la Coupe du monde 2022 au Qatar sera diffusée en streaming direct sur ESPN 2 et ESPN 3. De nombreux essais gratuits sont disponibles (DirecTV Now n’offre pas d’essai gratuit). Seul Sling TV offre ESPN 3 dans sa gamme de chaînes.

Pour regarder le football en direct sur ESPN :

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de débit/crédit valide aux États-Unis pour vous abonner à YouTube TV, Hulu, fuboTV, DirecTV Now ou Sling TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas une carte de débit/crédit valide aux États-Unis.

Regardez les matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 – Zone Europe – en streaming direct sur Zattoo

Prix : Gratuit

Chaînes : ITV

Zattoo Suisse est une excellente solution pour regarder toutes les chaînes ITV en direct et gratuitement. Pour regarder les matchs :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation serveur située en Suisse. Inscrivez-vous sur Zattoo. Profitez du streaming !

Regardez les matchs de de l’Angleterre en streaming direct sur ITV

Prix : Gratuit

Chaînes : ITV et ITV4

ITV Hub est un service de streaming gratuit qui diffuse chaque match de l’Angleterre et les matchs amicaux en direct. L’inscription est facile :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation serveur située au Royaume-Uni. Inscrivez-vous sur ITV. Vous devrez peut-être fournir un code postal valide au Royaume-Uni (ex : WC1X 0AA). Commencez à regarder les matchs gratuitement !

Regardez les matchs de la Coupe du monde FIFA 2022 en streaming direct sur DAZN Allemagne

Prix : 12 EUR/mois ou 120 EUR/an

Vous devrez peut-être fournir une carte de débit/crédit et un code postal allemands (ex : 21149, 10115). Si vous n’avez pas un compte bancaire allemand, vous pouvez vous abonner via PayPal, via les achats intégrés d’Apple ou grâce aux cartes cadeaux (prépayées).

Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour DAZN.

Pour regarder les matchs en direct sur DAZN :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation serveur située en Allemagne. Allez sur DAZN Allemagne et abonnez-vous. Profitez du streaming !

À noter : Le streaming sera en allemand.

Regardez la Coupe du monde 2022 en direct sur Sky Sports

Prix : Licence Sky TV

Un équipement spécialisé est nécessaire pour regarder les diffusions TV. Vous devrez également fournir un code postal et une carte de débit/crédit valides au Royaume-Uni.

Si vous avez déjà un abonnement Sky, vous pouvez regarder les matchs en streaming via Sky Go. Avec un VPN, vous pouvez regarder Sky Go même lorsque vous voyagez à l’étranger.

Pour regarder le football sur Sky :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation serveur au Royaume-Uni. Allez sur Sky Go et connectez-vous. Regardez les matchs en streaming !

