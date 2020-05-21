İzleme, sosyal medya ve fazlası için en iyi VPN İzleme, sosyal medya ve fazlası için en iyi VPN
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Güvenliğinizden veya gizliliğinizden ödün vermeden beklediğiniz interneti edinmek için VPN kullanın. Sınırsız bant genişliği ile en sevdiğiniz içerikleri izleyin ve indirin. 94 ülkedeki sunucularla en sevdiğiniz uygulamalara (herkese açık Wi-Fi ağlarında bile) güvenli bir şekilde erişin. İçerik bazlı kısıtlamayı, devlet sansürünü ve okul veya ofis tarafından konulan engelleri atlatın.
ExpressVPN şunlarla uyumludur:
Eğlence & spor
Eğlence ve spor programı izleme
Uluslararası video izleme
Diğer birçok video izleme hizmetini de destekliyoruz. Yukarıda adı geçmeyen hizmetlerle ilgili sorularınız için Destek ekibi ile iletişime geçin.
*ExpressVPN, telif haklarını ilhal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve her platformun kullanım şartlarını okuyun.
Rehberler
SSS: VPN ile izleme
VPN video izleme için iyi midir?
Bazı durumlarda, İSS'niz trafiği daraltıyorsa, VPN kullanmak aslında bağlantı ve video izleme hızlarınızı iyileştirebilir. VPN ile izleme, bağlantınız tünelleme ve şifreleme ile korunduğu için çevrimiçi etkinliğinizi daha gizli ve güvenli tutar; böylece İSS'ler gibi üçüncü taraflar veri paketlerinizi inceleyemez. Çünkü İSS'niz veya reklamverenler Netflix'te ne izlediğinizi neden bilsinler ki? Halka açık bir Wi-Fi ağındaysanız video izlerken daha güvende kalmak için VPN kullanmak da önemlidir.
Tüm VPN'lerin internet bağlantınızı yavaşlatma potansiyeli olsa da, ExpressVPN en hızlılarından biridir ve kullanıcılar nadiren bir fark görürler. Video izleme, coğrafi konumunuza en yakın sunucu konumuna bağlı olduğunuzda en iyi sonucu verir. İstediğiniz konuma bağlıysanız ve hâlâ bağlantı kurmakta zorluk çekiyorsanız ExpressVPN Destek ile iletişime geçin.
ExpressVPN Netflix/Hulu/HBO vb ile çalışır mı?
Evet. ExpressVPN sunucuları, popüler video izleme platformlarının hepsine hızlı, kısıtlamasız erişime sahiptir. Bir hata görüyorsanız tekrar çevrimiçi olmak için ExpressVPN Destek ile iletişime geçin.
Video izleme için VPN kullanmak yasal mı?
VPN'ler dünyanın dört bir yanındaki hukuk sistemlerinde yasaldır ve insanlar tarafından özel bilgilerini ve video izleme dahil her türlü çevrimiçi etkinliği korumak için yaygın olarak kullanılır. VPN'ler ayrıca İSS'ler veya yerel Wi-Fi operatörleri tarafından okullarda, ofislerde ve halka açık yerlerde belirli hizmetlere uygulanan sınırlamaları da atlatabilir.
Bazı izleme hizmetlerinin VPN kullanımına izin verilmesiyle ilgili kendi politikaları olabilir. Şüpheniz varsa hizmetin kullanım koşullarına göz atın. ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
ExpressVPN ücretsiz HBO/Netflix/Prime Video hesabı içerir mi?
Hayır, ExpressVPN ücretsiz izleme hesapları içermez. Hâlihazırda Netflix, HBO Max, Hulu, Prime Video vb ücretli bir video izleme hizmeti aboneliğiniz yoksa bunlara ayrıca kaydolmanız gerekir. ExpressVPN, güvenliğinizden veya görüntü kalitenizden ödün vermeden bu hizmetleri herkese açık Wi-Fi ağları dahil olmak üzere her yerden güvenli ve yüksek hızlarda izleyebilmenizi sağlar.
VPN nasıl edinilir
Bir VPN hizmetinde arayacağınız her şeye sahip olan ExpressVPN'i kullanmaya başlamak çok kolaydır. Aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir; böylece web sitelerine ve hizmetlere engeli derhal kaldırabileceksiniz!
ExpressVPN hesabı satın alın.
Hesabınızı satın aldıktan sonra size e-posta ile göndereceğimiz yönergeleri takip edin.
Dilediğiniz bir sunucu konumuna bağlanın.
TV programları, filmler, müzikler, web siteleri ve daha fazlasına hızlı erişimin tadını çıkarın!
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Her cihazda kullanın
Tüm cihazlarınız için VPN uygulamaları ile masanızda, koltuğunuzda veya otobüs koltuğunda internette gezinebilirsiniz.
Çok yüksek hızlar
Çok yüksek hızlarla daha pürüzsüz şekilde yavaşlatma olmadan internette gezinme ve oyun oynamanın keyfini çıkarın.
Sınırsız bant genişliği
İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.
Her yerden güvenli erişim
Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişin.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'na göz atın.
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