Kodi ile bir VPN Nasıl Kullanılır
Kodi ile dizi ve film izlemeyi seviyorsanız, deneyiminizi artırmak için ExpressVPN'i kullanmaya bayılacaksınız.
ExpressVPN ile Kodi, hız ve video kalitesinden ödün vermeden gizlilik ve güvenlik ile film ve dizileri izlemenizi sağlar.
3 kolay adımda Kodi için bir VPN nasıl yüklenir
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
ExpressVPN'in ABD VPN sunucu konumlarınadan birine bağlanın.
3. Adım
Kodi'yi bir VPN ile dilediğiniz cihazda kullanmaya başlayın.
Kodi Nedir?
Kodi (önceki adı XBMC) dizi izlemenizi, müzik dinlemenizi, oyun oynamanızı, ve fotoğrafları düzenlemenizi sağlayan bir ev medya merkezi yazılımıdır. Apple TV veya Chromcast gibi benzer platfromların aksine, Kodi %100 ücretsizdir ve açık kaynaktır.
Bu, Kodi'yi son derece kişiye özel ayarlanabilir yapar. Önceden tanımlanmış temalar ve özel arka planlar dahil olmak üzere, kendi kişisel izleme deneyiminizi oluşturmak için arayüzün neredeyse her unsurunu değiştirebilirsiniz.
Kodi'nin aktif kullanıcı ve geliştirici topluluğu onu sık bilgisayar kullanıcılarının ev medya platfromu tercihi yapar. Kodi'yi hız, güvenlik, ve gizlilik ile izlemek için bir VPN kullanarak Kodi deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
Neden Kodi için bir VPN kullanmalıyım?
Eklentilerinizi güçlendirmek için
Çoğu eklenti belirli bölgelerde kullanılamıyor, veya özellikleri farklı ağlar tarafından engelleniyor. ExpressVPN sanal konumunuzu değiştirmenizi sağlar ve böylece eklentileriniz her yerden sorunsuz bir şekilde çalışır.
İSS kaydetmelerini önlemek için
Bazı İSSler, Kodi üzerinden izlediğiniz içerikler dahil olmak üzere, internet aktivitenizin kayıtlarını tutarlar. ExpressVPN İSSlerin ve diğer üçüncü kişilerin trafiğinizi okuyamaması için web trafiğinizi şifreler.
Ayrıca, ExpressVPN maksimum gizlilik için aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz.
Üstün sızıntı koruması için
ExpressVPN Network Lock (kill switch olarak da bilinir) herhangi bir nedenle cihazınızın VPN bağlantısı kopar ise tüm trafiği durdurur. Böylece güvenli VPN tünelinin dışına herhangi bir sızıntı oluşması önlenir.
Ayrıca, ExpressVPN DNS sızıntılarını önlemek için her sunucu üzerinde kendine ait özel, sır vermeyen DNS'i kullanır.
Kodi için bir VPN nasıl kurulur
Bazı kullanıcılar cihazlarında VPN'i bir "Kodi VPN yöneticisi" üzerinden kurar, ancak bu genellikle birçok ek ayar gerektirir. Bunun yerine, ExpressVPN kullanıcıları sadece ExpessVPN uygulamasını cihazlarına yükleyebilir ve arka planda çalışması için simge durumuna küçültebilirler.
Kodi VPN kurulum kılavuzları:
Ayrıca Amazon Fire TV (veya Fire Stick), Nvidia Shield ve Kodi Box'a Kodi için bir VPN ekleyebilirsiniz.
Kodi için bir VPN'e ihtiyacım var mı?
Bir VPN olmadan, İSSler internet trafiğinizi görebilirler ve kaydedebilirler. Bu yalnızca tarama ve arama geçmişi gibi web tarayacınızdaki aktiviteleri değil, aynı zamanda Kodi ve diğer herhangi ev medya merkezi dahil olmak üzere interneti kullanan bütün uygulamalara ait trafiğinin tamamını içerir.
Bu yüzden, internet servis sağlayıcınızın Kodi ile indirdiğiniz ve izlediğiniz içerikleri takip etmesini ve kaydetmesini istemiyorsanız, gizliliğinizi geri kazanmak için bir VPN kullanın.
Kodi VPN güvenliğinin faydaları
ExpressVPN Kodi cihazınız ve internet arasında şifreli bir tünel oluşturur. Bu demek oluyor ki, İSS artık trafiğinizi okuyamaz, kayıt tutamaz, takip edemez, veya indirme ya da izleme aktivitenizi satamaz. ExpressVPN Kodi'yi mümkün olduğunca gizli bir şekilde kullanmanız için aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz.
ExpressVPN aynı zamanda trafiğinizin tamamını (Kodi dahil olmak üzere) bir vekil sunucusu üzerinden yönlendirir. Bu demek oluyor ki, gerçek IP adresiniz gizlidir ve izinizin sürülemeyeceği yeni bir adres ile değiştirilir. Ziyaret ettiğiniz tüm sitelere ve uygulamalara, ve ağınızdaki diğer kullanıcılara, internet aktivitenizin paylaşılan bir VPN vekil sunucusundan geliyor olduğu görünür.
SSS: VPN ile Kodi Kullanma
ExpressVPN'i Kodi ile daha fazla içerik izlemek için kullanabilir miyim?
Evet! Bazı sitelerin ve servislerin sansürlendiği bir ülkedeyseniz, ExpressVPN başka bir ülkedeymişsiniz gibi içeriklere erişmenize yardımcı olur.*
ExpressVPN Kodi yazılımı ile birlikte mi geliyor?
Hayır. Kodi'yi ayrıca indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Cihazınız için en son sürümü indirmek için Kodi resmi web sitesini ziyaret edin.
ExpressVPN Kodi içinde bir uygulamaya sahip mi?
Hayır. ExpressVPN kendi uygulaması ile en iyi şekilde çalışır. Bu, hız ve güvenilirlik için en iyi uyumu, ayrıca maksimum gizlilik için daha iyi sızıntı koruması sağlar.
Bir VPN ile hangi cihazlar üzerinden Kodi izleyebilirim?
ExpressVPN Windows, Mac, Android, Yönlendiriciler, ve Linux için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir. Böylece bir VPN ile Kodiyi birçok cihaz üzerinden izleyebilirsiniz. VPN ile Kodi'yi Wi-Fi etkinleştirilmiş tüm cihazlarda izlemek için ev veya ofis yönlendiriciniz için ExpressVPN'i edinin.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN Netflix, Amazon Prime Video, ve HBO Go/Now gibi birçok video izleme hizmetleri ile çalışır. Aynı zamanda korunmasız herkese açık Wi-Fi üzerinden bağlanırken korsanlara karşı korunmak ve seyahat ederken çevrimiçi sansürü yenmek için hızlı ve kolay bir yoldur.
VPN kullanmanın 5 en iyi yolunu okuyun.