Kodi Nedir?

Kodi (önceki adı XBMC) dizi izlemenizi, müzik dinlemenizi, oyun oynamanızı, ve fotoğrafları düzenlemenizi sağlayan bir ev medya merkezi yazılımıdır. Apple TV veya Chromcast gibi benzer platfromların aksine, Kodi %100 ücretsizdir ve açık kaynaktır.

Bu, Kodi'yi son derece kişiye özel ayarlanabilir yapar. Önceden tanımlanmış temalar ve özel arka planlar dahil olmak üzere, kendi kişisel izleme deneyiminizi oluşturmak için arayüzün neredeyse her unsurunu değiştirebilirsiniz.

Kodi'nin aktif kullanıcı ve geliştirici topluluğu onu sık bilgisayar kullanıcılarının ev medya platfromu tercihi yapar. Kodi'yi hız, güvenlik, ve gizlilik ile izlemek için bir VPN kullanarak Kodi deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

ExpressVPN Edinin