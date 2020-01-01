ExpressVPN ile hangi cihazlar üzerinden Apple TV+ izleyebilirim?

ExpressVPN, Windows, Mac, iOS, Android, yönlendiriciler ve Linux için ödüllü uygulamalara sahiptir, yani masaüstü bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya akıllı telefonunuz ile tv.apple.com üzerinden kolayca Apple TV+ izleyebilirsiniz.

Apple TV+ müşterileri ayrıca, iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch ve Mac ile çalışan Apple TV uygulamasından da video izleyebilecek. Apple TV uygulaması ayrıca bazı Samsung akıllı TV'lerde de mevcuttur ve gelecekte Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony ve VIZIO platformlarında da mevcut olacaktır.