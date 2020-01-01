Apple TV+ izlemek için en iyi VPN'i edinin
VPN ile Apple TV+ izlemek, çevrimiçi izleme deneyiminizi arttırmak için en iyi yoldur.
ExpressVPN Apple TV+ özgün yapımlarını yavaşlatma olmadan izlemek için en hızlı ve en zahmetsiz VPN'dir.ExpressVPN Edinin
3 kolay adımda VPN ile Apple TV+ nasıl izlenir
1. Adım
ExpressVPN Edinin, bu dizi ve filmleri çevrimiçi izlemek için en iyi VPN'dir.
2. Adım
Apple TV+'ın mevcut olduğu bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Gizli, güvenli bir şekilde ve yavaşlatma olmadan Apple TV+ izleyin.
Apple TV vs Apple TV Plus
İsimleri neredeyse aynı olmasına rağmen, Apple TV ve Apple TV+ çok farklı ürünlerdir.
Apple TV; iTunes mağazasından ve Netflix, Hulu ve Youtube gibi çevrimiçi video izleme hizmetlerinden içerik izlemenizi sağlayacak uygulamaları kullanarak televizyonunuza bağlanan dijital bir medya oynatıcısıdır.
Apple TV+, Apple'ın 1 Kasım 2019 tarihinde hizmete sunduğu kendisine ait çevrimiçi video izleme hizmetidir ve ana odak noktası özgün TV programları ve filmlerdir. Apple TV+ izlemek için bir Apple TV'ye ihtiyacınız yoktur.
Apple TV+'da ne var
Apple TV+ için hâli hazırda duyurulan özgün yapımlar çok çeşitlidir ve bilim kurgu, gerilim, komedi, animasyon ve çocuk programları gibi kategoriler içerir.
Söz konusu hizmet, yılda ortalama altı film çıkarmayı planlıyor. Bu filmlerin kısmen düşük bütçelerle çekilip, yüksek kalitede ve ödül kazanabilecek nitelikte olması amaçlanıyor. Yani Netflix'in en iddialı özgün filmlerine rakip olacaklarını söyleyebiliriz.
SSS: VPN ile Apple TV+ nasıl izlenir
VPN ücretsiz bir şekilde Apple TV+ izlememi sağlar mı?
Hayır. Henüz yapmadıysanız, Apple TV+ aboneliği için kaydolmanız gerekecektir.
ExpressVPN dilediğiniz tüm içerikleri, İSS yavaşlatması olmadan izlemenizi sağlamak için Apple TV+ aboneliğinizi tamamlar.
Apple TV+ nerelerde hizmete sunulacak?
Çevrimiçi yayın hizmeti dünyanın birçok bölgesinde —100'den fazla ülkede ve bölgede— hizmete sunulacak.
ExpressVPN ile hangi cihazlar üzerinden Apple TV+ izleyebilirim?
ExpressVPN, Windows, Mac, iOS, Android, yönlendiriciler ve Linux için ödüllü uygulamalara sahiptir, yani masaüstü bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya akıllı telefonunuz ile tv.apple.com üzerinden kolayca Apple TV+ izleyebilirsiniz.
Apple TV+ müşterileri ayrıca, iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch ve Mac ile çalışan Apple TV uygulamasından da video izleyebilecek. Apple TV uygulaması ayrıca bazı Samsung akıllı TV'lerde de mevcuttur ve gelecekte Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony ve VIZIO platformlarında da mevcut olacaktır.
Neden ExpressVPN'i kullanmalı?
94 ülkede sunucu
VPN sunucuları ABD, Kanada, Almanya, Avustralya ve diğer birçok konumda bulunmaktadır.
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Sınırsız bant genişliği
En sevdiğiniz Apple TV+ yapımlarının keyfini dilediğiniz ölçüde çıkarabilirsiniz. Sizi durdurmayacağız.
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Belirli ülkelerde sansürlenmiş Instagram, Twitter ve Facebook gibi hizmetlere erişin.
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ExpressVPN Destek Ekibi birinci sınıf kalitededir. Canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 yardım alın.
30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN ile Apple TV+ izlemekten memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.