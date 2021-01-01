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Discovery+ VPN ile nasıl izlenir

Discovery + ‘da Discovery Channel, Animal Planet, HGTV, Food Network, TLC ve çok daha fazlasından 55.000 bölüm izleyin.

ExpressVPN, Discovery + ile sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece her yerde, hatta herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken güvenliğinizden veya gizliliğinizden ödün vermeden izleyebilirsiniz. Risksiz deneyin.

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30 günlük para iade garantisi.

Discovery Plus logosu.

Discovery+ 3 adımda nasıl izlenir

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

ExpressVPN'e yani internetten TV ve film izlemek için en iyi VPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

Discovery + ‘nın mevcut olduğu bir VPN konumuna bağlanın.

3. Adım

TV ve akıllı telefon üzerinde Discovery Plus.

Discovery+ hesabınıza giriş yapın ve güvenli bir şekilde izleyin.

En sevdiğiniz Discovery yapımlarını ışık hızında HD kalitede izleyin

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Discovery+, HGTV, TLC, Animal Planet ve daha fazlasını izleyin

Discovery +, aşağıdakiler dahil, birden fazla kanala* yayılmış çeşitli Discovery Inc. programlarına erişmenizi sağlar:

Discovery Plus Originals logosu.
Discovery+ originals

Discovery+ altında özel orijinal programlar.

Discovery Channel logosu.
Discovery Channel

Popüler bilim belgeselleri yayınlanan orijinal kanal.

Food Network logosu.
[tr-TR] Food Network

En iyi tarifler, şefler ve yemek programları tek bir yerde.

TLC logusu.
TLC

Aile, yaşam ve medikal realite dizilerinin koleksiyonu.

Animal Planet logosu.
Animal Planet

Vahşi hayattan evcil hayvanlara kadar her şey üzerine belgeseller.

ID logosu.
ID

Investigation Discovery gerçek suçla ilgili her şeye adanmış bir kanaldır.

HGTV logosu.
HGTV

Ev tadilatı, çevre düzenlemesi ve gayrimenkul üzerine realite şovları.

Science Channel logosu.
Science Channel

Teknoloji, üretim, tarih öncesi, uzay ve bilim!

*Kanal kullanılabilirliğinin bölgelere göre farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın.

SSS: VPN ile Discovery+ izlemek

VPN Discovery+ ile çalışır mı?
Discovery+ hangi ülkelerde mevcut?
Discovery+ VPN ile ücretsiz olur mu?
Hangi cihazlarda Discovery+ izleyebilirim?
TV'me nasıl Discovery+ yüklerim?
Discovery+ izlemek için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
VPN kullanmak Discovery+ bağlantımı yavaşlatır mı?
ExpressVPN ile başka ne yapabilirim?
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PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Her platformda kendinizi koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.

iOS için VPN
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Android için VPN
Linux için VPN
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Yönlendiriciler için VPN
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Ayrıca sevdiğiniz tarayıcı için VPN eklentileri

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Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Dünyanın her yerinde sunucular

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkede 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:

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30
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PARA İADE GARANTİSİ

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30 günlük risksiz para iade garantimizden tam olarak yararlanın:

Herhangi bir nedenle ExpressVPN ile Discovery+ izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içinde aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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