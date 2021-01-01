Discovery+ VPN ile nasıl izlenir
Discovery + ‘da Discovery Channel, Animal Planet, HGTV, Food Network, TLC ve çok daha fazlasından 55.000 bölüm izleyin.
ExpressVPN, Discovery + ile sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece her yerde, hatta herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken güvenliğinizden veya gizliliğinizden ödün vermeden izleyebilirsiniz. Risksiz deneyin.
30 günlük para iade garantisi.
Discovery+ 3 adımda nasıl izlenir
2. Adım
Discovery + ‘nın mevcut olduğu bir VPN konumuna bağlanın.
3. Adım
Discovery+ hesabınıza giriş yapın ve güvenli bir şekilde izleyin.
Discovery+, HGTV, TLC, Animal Planet ve daha fazlasını izleyin
Discovery +, aşağıdakiler dahil, birden fazla kanala* yayılmış çeşitli Discovery Inc. programlarına erişmenizi sağlar:
Discovery+ originals
Discovery Channel
[tr-TR] Food Network
TLC
Animal Planet
ID
HGTV
Science Channel
*Kanal kullanılabilirliğinin bölgelere göre farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın.
SSS: VPN ile Discovery+ izlemek
VPN Discovery+ ile çalışır mı?
Evet! ExpressVPN’in ışık hızındaki sunucuları, Discovery+ akışına özel ve güvenli erişim sağlar. Hatalarla karşılaşırsanız veya ExpressVPN kullanımıyla ilgili sorularınız varsa izlemeye devam etmek için canlı sohbet veya e-posta yoluyla 7/24 ulaşılabilen Destek ile iletişime geçmeniz yeterlidir.
Discovery+ hangi ülkelerde mevcut?
Discovery+ VPN ile ücretsiz olur mu?
Hayır, Discovery+ aboneliği edinmeniz gerekecek. ExpressVPN, Discovery+ içermez. Daha ziyade, istediğiniz tüm içeriği yavaşlatma olmadan veya İSS'niz, okulunuz, ofisiniz veya kamuya açık Wi-Fi ağınız tarafından kısıtlanmadan izlemenize yardımcı olmak için internetten izleme hizmetinizi tamamlar.
Hangi cihazlarda Discovery+ izleyebilirim?
Discovery + ‘yı iki şekilde izleyebilirsiniz: Bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısında veya başka bir cihaza yüklenmiş özel bir Discovery + uygulamasında.
Bilgisayarınızda izliyorsanız Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantılarını kullanmanızı öneririz.
Uygulama işlevselliği platforma göre değişir, ancak yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanarak internete bağlı herhangi bir cihazda her zaman VPN'in tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Size özel kurulum ile ilgili tavsiye almak için lütfen Destek ile iletişime geçin.
TV'me nasıl Discovery+ yüklerim?
Discovery + uygulamasını sunan bazı akıllı TV'ler ve yayın konsolları, bunların ikisini de ekstra ekipman olmadan aynı anda kullanmanıza izin veren ExpressVPN uygulamasının yüklenmesine izin verebilir. Discovery+ ‘a bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan erişebiliyorsanız, yayın ve yansıtma sinyallerini almak için tasarlanmış akıllı TV'lere veya yayın konsollarına yayın veya yansıtma da yapabilirsiniz. Ayrıca internete bağlanan herhangi bir cihaz - akıllı TV'ler ve herhangi bir VPN uygulamasını yükleyemeyen yayın cihazları dahil - yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını çalıştıran bir yönlendiriciye bağlanarak VPN'in tüm avantajlarını elde edebilir.
Özel durumunuzla ilgili tavsiye almak için lütfen Destek ile iletişime geçin.
Discovery+ izlemek için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Discovery+ izlemek için ücretsiz bir proxy kullanılması önerilmez. Ücretsiz proxy hizmetleri genellikle yavaştır ve güvenli değildir. Ücretli VPN'ler ise size hem hızlı ve kesintisiz izleme hem de güvenlik ve gizlilik sağlar.
VPN kullanmak Discovery+ bağlantımı yavaşlatır mı?
Tüm VPN'lerin internetinizi yavaşlatma potansiyeli varıdr. Ancak ExpressVPN her zaman en hızlı VPN'lerden biri olarak değerlendirilir, bu nedenle muhtemelen bir fark görmeyeceksiniz.
İSS'nizin izleme hizmetlerini yavaşlattığı biliniyorsa Discovery+ izlerken ExpressVPN kullanmak aslında bağlantınızı hızlandırabilir.
ExpressVPN ile başka ne yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca YouTube, Twitter ve Google gibi sitelere erişimi engelleyen belirli ülkelerdeki sansürü atlamanıza yardımcı olur. Ayrıca gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinebilirsiniz. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney Plus ve HBO Max/Go gibi diğer internetten izleme hizmetleriyle de çalışır.
PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN
Her platformda kendinizi koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Dünyanın her yerinde sunucular
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkede 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:
Discovery+ için bugün risksiz VPN'i deneyin
30 günlük risksiz para iade garantimizden tam olarak yararlanın:
Herhangi bir nedenle ExpressVPN ile Discovery+ izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içinde aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.