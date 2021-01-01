Discovery+ VPN ile nasıl izlenir

Discovery + uygulamasını sunan bazı akıllı TV'ler ve yayın konsolları, bunların ikisini de ekstra ekipman olmadan aynı anda kullanmanıza izin veren ExpressVPN uygulamasının yüklenmesine izin verebilir. Discovery+ ‘a bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan erişebiliyorsanız, yayın ve yansıtma sinyallerini almak için tasarlanmış akıllı TV'lere veya yayın konsollarına yayın veya yansıtma da yapabilirsiniz. Ayrıca internete bağlanan herhangi bir cihaz - akıllı TV'ler ve herhangi bir VPN uygulamasını yükleyemeyen yayın cihazları dahil - yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını çalıştıran bir yönlendiriciye bağlanarak VPN'in tüm avantajlarını elde edebilir.

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