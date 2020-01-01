    YouTube'a engeli hemen kaldırın!

    Bir VPN konum vekili ile YouTube'a engeli kaldırma

    YouTube dünyada en çok ziyaret edilen web sitelerinden biridir. Her gün milyonlarca video görüntülenir – ama ya YouTube'un engelli olduğu bir ülkedeyseniz? Çok kolay. YouTube'a engeli bir VPN ile kaldırırsınız.

    Konumunuzu değiştirmek ve YouTube'a engeli kaldırmak için bir VPN'e ihtiyacınız vardır.

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    1. Adım

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    2. Adım

    Bir Avustralya konumu seçin

    YouTube'un engelli olmadığı bir ülkeye bağlanın.

    3. Adım

    vpn ile youtube izleyin

    Nerede olursanız olun YouTube üzerinde sevdiğiniz videoları izleyin!

    Bir VPN işten, okuldan, ve dünyanın her yerinden YouTube'a erişmenizi sağlar.

    Bir VPN ile hangi YouTube hizmetlerini izleyebilirim?

    YouTube

    ExpressVPN ile Konumunuzu Değiştirerek YouTube Engelini Kaldırın

    Orijinal, ücretsiz YouTube hizmeti dünyanın her yerinden bir milyardan fazla kullanıcıya sahiptir ve 76 dilde hizmet vermektedir, ve 88 ülkede yerel versiyonlara sahiptir.

    YouTube'un her yerel versiyonunu fiziksel olarak o ülkedeymişsiniz gibi deneyimlemek için bir VPN'e ihtiyacınız vardır.

    YouTube Premium (Red)

    Ekranda YouTube Premium logosu. ExpressVPN ile YouTube Premium engelini kaldırın

    YouTube Premium (önceden YouTube Red olarak adlandırılıyordu) YouTube, YouTube Originals, ve YouTube Music'e reklamsız ve çevrimdışı erişim sağlayan ücretli bir hizmettir.

    YouTube Premium A.B.D., Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, ve Meksika dahil olmak üzere 15'den fazla ülkede kullanılabilir.

    YouTube Music

    Ekranda YouTube Music logosu. ExpressVPN ile YouTube Music'e engeli kaldırın

    YouTube Music, Spotify ve Pandora gibi bir müzik dinleme hizmetidir. Bu hizmette reklam yoktur, veya YouTube Premium (kırmızı) paketi ile reklamsız ve çevrimdışı kullanılabilir.

    YouTube Music Premium ayrıca A.B.D., Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, ve Meksika dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılabilir.

    YouTube TV

    Ekranda YouTube TV logosu. ExpressVPN ile YouTube TV'ye engeli kaldırın

    Kabloları ortadan kaldıran YouTube TV 60'dan fazla kanal üzerinden TV yayını, bulut DVR ve talep üzerine video sunmaktadır.

    YouTube TV şu anda sadece A.B.D.'de kullanılabilmektedir. Yerel canlı TV yayınının belirttiğiniz ZIP koduna bağlı olduğunu unutmayın.

    Bazı YouTube videoları neden engelli?

    Ofiste engellenen YouTube

    Mutsuz YouTube yüzü ile kırmızı ofis kupası. ExpressVPN ile ofiste YouTube engelini kaldırın

    Çoğu şirket çalışanlarının dikkatinin dağılmaması amacıyla ofis ağlarında YouTube'u engellemek için bir güvenlik duvarı kullanır.

    Okulda engellenen YouTube

    Mutsuz YouTube yüzü ile kitaplar üzerinde kırmızı elma. ExpressVPN ile okulda YouTube engelini kaldırın

    Okul ağları, öğrencilerin ders sırasında video izlemelerini önlemek için genellikle YouTube'u filtrelemektedir.

    Devlet tarafından engellenen YouTube

    Mutsuz YouTube yüzü ile bina üzerinde kırmızı bayrak. ExpressVPN ile YouTube sansürünü kaldırın

    İnternet sansürüne sahip bazı ülkeler politik nedenlerle YouTube'u engellemektedir.

    Bölgeye göre engellenmiş YouTube videoları

    Bazı içerik oluşturucular belirli ülkelerdeki veya konumlardaki izleyicilerin videolarını izlemelerini kasıtlı olarak engeller. İzlemek istediğiniz videonun yerinde "bu video ülkenizde kullanılamıyor" şeklinde bir mesaj görebilirsiniz.

    Her şeye engeli kaldırmak amacıyla YouTube için bir VPN kullanın

    Bir VPN, cihazınızı farklı bir konumdaki sunucu üzerinden internete bağlar. YouTube gibi web siteleri ve hizmetler gerçek IP adresiniz yerine sunucunun IP adresini görür, ve bu sizi farklı bir konumdaymışsınız gibi gösterir.

    ExpressVPN 94 ülkede 160 sunucu konumuna sahiptir, ve dilediğiniz kadar sanal konumlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu, yukarıda belirtilen sınırlandırmaları baypas etmenizi ve YouTube'a özgürce erişmenizi sağlar.

    Kilidi açılmış kilit üzerinde YouTube logosu. ExpressVPN ile YouTube'a engeli kaldırın

    YouTube TV Engelini Kaldır: Hızlı çözüm

    YouTube TV bir internet bağlantısı üzerinden 50+ TV kanalı ve kablo ağından dizi ve film izlemenizi sağlayan seçkin bir abonelik paketidir.

    Ancak, YouTube TV'ye erişmek için bir ABD IP adresine ihtiyacınız olacak.*

    ExpressVPN YouTube TV keyfini her yerden çıkarmanızı sağlar

    ExpressVPN her yerden güvenli bir şekilde YouTube TV izlemek için bir A.B.D. IP adresi edinmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Evde veya hareket halinde iken YouTube TV'ye erişmek için Chrome için ExpressVPN tarayıcı eklentisi veya Firefox kullanın.

    Not: YouTube TV'ye kaydolmak için ayrıca bir ABD kredi kartına sahip olmalısınız.
    ExpressVPN ile Konumunuzu Değiştirerek YouTube Engelini Kaldırın

    Bir VPN YouTube üzerinde Vevo engelini kaldırır

    Hiç Youtube üzerinde sevdiğiniz bir sanatçının Vevo müzik videosunu izlemeyi isterken içeriğin "ülkenizden izlenemediğini" gördünüz mü?

    Bir VPN ile, sevdiğiniz videoların keyfini çıkarmayı engelleyen coğrafi kısıtlamalara son verebilirsiniz. Sadece engelli olmayan bir VPN konumuna bağlanın, ve Vevo üzerinde en iyi şarkıların ve videoların tadını çıkarın!

    Yeni YouTube sanatçılarını, kanallarını ve videolarını keşfedin!

    YouTube'un size videolar ve sanatçılar önermek için IP adresinizi kullandığını biliyor muydunuz? Bir VPN ile IP adresinizi değiştirebilir ve tüm dünyadaki en iyi YouTube videolarını keşfedebilirsiniz. Yerel bir Youtube ünlüsünü takip edin, bölgesel bir eSports finalini izleyin, veya dünyanın başka bir yerinde izlenen videoları görün. Hepsi bir VPN ile mümkün.

    Arrow pointing to the YouTube subscribe button. Find new channels by changing your location with ExpressVPN.

    SSS: Bir VPN ile YouTube İzleme

    ExpressVPN dünyanın her yerinden YouTube'u kullanmanızı sağlar!

    YouTube'a neden erişemiyorum?

    YouTube'a erişememenizin üç nedeni olabilir:

    • YouTube ve diğer video paylaşma sitelerini engelleyen bir ülkeden bağlanıyorsunuz
    • Güvenlik nedenleri ile YouTube'u engelleyen bir ağdan bağlanıyorsunuz
    • YouTube'a erişime izin vermeyen bir enstitüde çalışıyor veya okuyorsunuz

    VPN kullanmanın bir sakıncası var mı?

    Bir VPN kullanmak tamamen yasaldır – dünya etrafında milyonlarca insan her gün bir VPN üzerinden internete bağlanıyor. VPN ağları şirketler tarafından hassas verilerini güvende tutmak için kullanılır, ve tüketiciler YouTube gibi sansürlü sitelere erişmek için her zaman VPN kullanırlar.

    Seyahat ediyorum. Bir VPN vekili yurt dışında YouTube'a engeli kaldırmama yardımcı olur mu?

    Evet. Bir VPN dünyanın her yerinden YouTube'a engeli kaldırabilir!

    Yola çıkmadan önce bir VPN'e kaydolursanız, nerede olursanız olun dilediğiniz anda herhangi bir web sitesine erişebilirsiniz.

    VPN YouTube izlememe başka nasıl yardımcı olur?

    Dünyanın her yerinden YouTube'a erişmenize yardımcı olmasının yanı sıra, bir VPN videoları gizli ve güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar.

    Çoğu Wi-Fi ağları verilerinizi üçüncü kişilere karşı korunmasız bırakır, başkalarının çevrimiçi ne paylaştığınızı görmelerine izin verir. Ancak, bir VPN cihaz trafiğinizi şifreler ve meraklılardan ve korsanlardan uzak tutar.

    Bir VPN ile başka hangi sitelere erişebilirim?

    VPN erişimine sahip olduğunuzda, dünya etrafında yalnızca YouTube'a erişim edinmezsiniz. Google, Gmail, YouTube, Netflix. Hulu ve Twitter gibi diğer engelli sitelere de erişebilirsiniz.

    Bir VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde YouTube izleyin

    Kilitli bir dosya. İnternet trafiğinizi anonimleştirmek için ExpressVPN kullanarak verilerinizi ve aktivitelerinizi gizli tutun.

    Gizliliğinizi korumak değerlidir. ExpressVPN, İSS'nizin veya diğer dinleyen kişilerin YouTube'u veya diğer web sitelerini veya uygulamaları ziyaret ettiğinizi göremelerini engellemek için vekil kullanır. ExpressVPN ayrıca aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz, böylece internet aktiviteniz siz ve ziyaret ettiğiniz web sitesi arasında kalır.

    ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN servisi değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve YouTube Kullanım Şartları'na göz atın.

    En iyi YouTube VPN'ini risksiz deneyin

    ExpressVPN 30 günlük para iade garantisi sunar

    ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:

    Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile YouTube kullanmaktan memnun kalmazsanız, 30 gün içinde destek ile iletişime geçin ve sorgusuz sualsiz paranızın tamamını geri alın.

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