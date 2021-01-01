Oyun oynamak için en iyi Google Stadia VPN'ini edinin

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Google Stadia logosu.

Google Stadia'yı VPN ile kullanarak 3 kolay adımda nasıl oyun oynanır

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

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2. Adım

Avustralya'da VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

Google Stadia'nın mevcut olduğu bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Masaüstü ekranda Google Stadia arayüzü.

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Masaüstü ekranda Google Stadia arayüzü.

Google Stadia nedir?

Google Stadia, 19 Kasım 2019 tarihinde sınırlı olarak piyasaya sürülen bulut-tabanlı bir oyun hizmetidir. Müşteri hesaplarının ve oyun geçmişinin çevrimiçi olarak kaydedilmesi sayesinde, Google Stadia herhangi bir konsolun veya oyun diskinin gerekmeyeceği konusunda söz veriyor. İhtiyacınız olan tek şey, Chromecast Ultra ile TV'ye bağlanabilecek bir bilgisayar veya bununla uyumlu bir taşınır cihaz. Chromecast Ultra'yı kullanırken, Stadia Controller gerekir.

TV'de Red Dead Redemption 2 oynamak.

Google Stadia ücreti ve oyunları

Google iki tür abonelik duyurdu. 2020'de devreye sokulacak temel Stadia aboneliği, ücretsiz olacak ama yine de oyuncular her oyun için bir ücret ödeyecek. Mevcut Stadia Pro üyeliği ise aylık 9.99 ABD doları abonelik ücreti içeriyor ve satın alınacak her oyun için ek ücret ödemek gerekiyor. Stadia Pro, Chromecast Ultra üzerinden oynatıldığında, daha yüksek grafik ve ses kalitesi sunuyor.

Ancak, piyasaya ilk sürülme sürecinde oyun oynamak isteyen kişilerin, bir Chromecast Ultra, bir kol ve üç aylık Stadia Pro hizmeti içeren 129,99 ABD doları değerindeki Premiere Edition paketini satın almaları gerekir.Oyuncuların, Premiere Edition için para ödemeden Google Stadia'ya ne zaman erişebilecekleri net değildir.

Google Stadia, oyun listesini hızlı bir şekilde arttırıyor ve bu listede Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus ve Assassin’s Creed Odyssey gibi başarılı yapımlar yer alıyor.

Dünyanın bir kısmını gösteren ekran.

Google Stadia'nın olduğu ülkeler

Google Stadia; Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler‘de mevcuttur ve bunun zamanla daha fazla bölgeye yayılması beklenmektedir.

Abonelerin, hizmetin mevcut olduğu bir ülkede fatura adresine sahip olması gerekir. Bazı ülkelerden, Google Stadia'nın sunduğu tüm oyunlara erişim sağlanamayacağı beklenmektedir. Bu da başka ülkeye seyahat eden abonelerin, kendi ülkelerinde satın aldıkları oyunlara seyahat ettikleri yerde erişemeyecekleri anlamına gelir.

VPN başka bir ülkedeymişsiniz gibi gözükmenize yardımcı olabilir, böylece her nerede olursanız olun, hesabınıza erişebilir ve istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz.

SSS: VPN ile Google Stadia'da nasıl oyun oynanır

VPN ücretsiz bir şekilde Google Stadia kullanmamı sağlar mı?
Google Stadia oyunlarını ExpressVPN ile hangi cihazlarda oynayabilirim?
VPN ile Google Stadia kullanmak bağlantımı yavaşlatacak mı?
VPN pingi nasıl azaltır?
VPN DDoS saldırılarına karşı nasıl koruma sağlar?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Google Stadia Kullanım Şartları'na göz atın.

Oyun oynamak için neden ExpressVPN kullanmalı?

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Bazı ülkelerce yasaklanmış YouTube, Twitter ve Facebook gibi web sitelerine erişin.

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