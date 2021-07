Oyun oynamak için en iyi Google Stadia VPN'ini edinin

Google Stadia, oyun listesini hızlı bir şekilde arttırıyor ve bu listede Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus ve Assassin’s Creed Odyssey gibi başarılı yapımlar yer alıyor.

Google iki tür abonelik duyurdu. 2020'de devreye sokulacak temel Stadia aboneliği, ücretsiz olacak ama yine de oyuncular her oyun için bir ücret ödeyecek. Mevcut Stadia Pro üyeliği ise aylık 9.99 ABD doları abonelik ücreti içeriyor ve satın alınacak her oyun için ek ücret ödemek gerekiyor. Stadia Pro, Chromecast Ultra üzerinden oynatıldığında, daha yüksek grafik ve ses kalitesi sunuyor.

