Twitter VPN: 3 adımda Twitter'a Engeli Kaldırın
Neden Twitter için bir VPN proxy kullanmalı?
- Devletin Twitter sansürünü yenin
- Okulda Twitter'a engeli kaldırın
- Sosyal medyadaki arkadaşlar ve takipçiler ile iletişimde kalın
- Haberleri anında öğrenin
İfade özgürlüğünüzü geri kazanın. Bir VPN kullanın.
Twitter'a Engeli Kaldırmak için VPN nasıl kullanılır
1. Adım
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2. Adım
Twitter'a sınırsız erişimi olan bir ülkenin VPN sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Özgürce tweet atın!
VPN proxy Twitter'a engeli nasıl kaldırır?
VPN veya Virtual Private Network, internet verilerinizi şifreli bir tünel üzerinden geçirerek ve vekil ile IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek Twitter'a engeli kaldırır.
Bir VPN'e bağlandığınızda, devlet ve okul sansürü, filtreler, maskeler ve güvenlik duvarlarından kurtulabilirsiniz. Bu size web sitelerine, uygulamalara ve çevrimiçi servislere özgürce erişmenizi sağlar.
94 ülkede 160 üzerindea VPN sunucu konumu ile, ExpressVPN sadece Twitter'ı kullanmanıza yardım etmez, aynı zamanda IP adresinizi gizler ve trafiğinizi şifreler böylece internete güvenli, gizli, ve özgür bir şekilde erişebilirsiniz.
Twitter neden bazı yerlerde engellenmiş?
Twitter çok güçlü bir araç olduğundan dolayı bazı devletler, internet servis sağlayıcıları, okullar ve organizasyonlar vatandaşların birbirleri ile iletişim kurmalarını önlemek için engeller.
Twitter tamamen yasaklı veya çoğu zaman ulaşılamıyor:
Çin , Eritre , Endonezya , Honduras , Laos , Lesotho , Montserrat , Mozambik , Kuzey Kore , Sri Lanka , Tanzanya, Doğu Timor , Türkmenistan , Batı Sahra
Twitter geçmişte yasaklanmış veya kısmen mevcut değil:
Kamerun, Çad, Mısır, Etiyopya, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, Pakistan, Rusya, Güney Kore, Sudan, Türkiye, Uganda, Venezuela, Zimbabve
Devlet ve okul güvenlik duvarları Twitter'ı engelliyor
Asya ve Orta Doğu'daki bazı devletler, özellikle sosyal ve politik huzursuzluklar sırasında, vatandaşları arasındaki bilgi akışını kontrol etmek için güvenlik duvarları ve sansür yasaları uygular. İSS'niz devletin isteklerini yerine getirmek için Twitter'ı tamamen engelleyebilir. Bazı okullar öğrencilerinin Twitter üzerinden değerli kaynaklara erişmelerini önlemek için güvenlik duvarları ve içerik filtreleri kullanabilir. Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerde, bazı içerikler yerel yasalara uymak amacıyla Twitter tarafından gizlenir.
Ancak Twitter'ı engellemek ifade özgürlüğünüze karşı doğrudan bir saldırıdır. Dilediğiniz şeyi ifade etmek için bir VPN ile özgürlüğünüzü geri kazanın.
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