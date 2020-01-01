Twitter VPN: 3 adımda Twitter'a Engeli Kaldırın

Devlet ve okul güvenlik duvarları Twitter'ı engelliyor

Asya ve Orta Doğu'daki bazı devletler, özellikle sosyal ve politik huzursuzluklar sırasında, vatandaşları arasındaki bilgi akışını kontrol etmek için güvenlik duvarları ve sansür yasaları uygular. İSS'niz devletin isteklerini yerine getirmek için Twitter'ı tamamen engelleyebilir. Bazı okullar öğrencilerinin Twitter üzerinden değerli kaynaklara erişmelerini önlemek için güvenlik duvarları ve içerik filtreleri kullanabilir. Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerde, bazı içerikler yerel yasalara uymak amacıyla Twitter tarafından gizlenir.

Ancak Twitter'ı engellemek ifade özgürlüğünüze karşı doğrudan bir saldırıdır. Dilediğiniz şeyi ifade etmek için bir VPN ile özgürlüğünüzü geri kazanın.