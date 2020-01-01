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Twitter VPN: 3 adımda Twitter'a Engeli Kaldırın

Neden Twitter için bir VPN proxy kullanmalı?

  • Devletin Twitter sansürünü yenin
  • Okulda Twitter'a engeli kaldırın
  • Sosyal medyadaki arkadaşlar ve takipçiler ile iletişimde kalın
  • Haberleri anında öğrenin
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İfade özgürlüğünüzü geri kazanın. Bir VPN kullanın.

Twitter logosu

Twitter'a Engeli Kaldırmak için VPN nasıl kullanılır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

Twitter'a sınırsız erişimi olan bir ülkenin VPN sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Twitter logoları olan dünya.

Özgürce tweet atın!

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VPN proxy Twitter'a engeli nasıl kaldırır?

VPN veya Virtual Private Network, internet verilerinizi şifreli bir tünel üzerinden geçirerek ve vekil ile IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek Twitter'a engeli kaldırır.

Bir VPN'e bağlandığınızda, devlet ve okul sansürü, filtreler, maskeler ve güvenlik duvarlarından kurtulabilirsiniz. Bu size web sitelerine, uygulamalara ve çevrimiçi servislere özgürce erişmenizi sağlar.

Güvenlik duvarı üzerinde cikcikleyen twitter kuşları: Twitter'a engeli her yerden kaldırmak için VPN kullanın.

94 ülkede 160 üzerindea VPN sunucu konumu ile, ExpressVPN sadece Twitter'ı kullanmanıza yardım etmez, aynı zamanda IP adresinizi gizler ve trafiğinizi şifreler böylece internete güvenli, gizli, ve özgür bir şekilde erişebilirsiniz.

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Twitter neden bazı yerlerde engellenmiş?

Twitter çok güçlü bir araç olduğundan dolayı bazı devletler, internet servis sağlayıcıları, okullar ve organizasyonlar vatandaşların birbirleri ile iletişim kurmalarını önlemek için engeller.

Twitter'ı engelleyen ülkeleri gösteren harita. Örn. Çin, Rusya ve Orta Doğu ile Afrika ülkeleri.
Twitter tamamen yasaklı veya çoğu zaman ulaşılamıyor:

Çin , Eritre , Endonezya , Honduras , Laos , Lesotho , Montserrat , Mozambik , Kuzey Kore , Sri Lanka , Tanzanya, Doğu Timor , Türkmenistan , Batı Sahra

Twitter geçmişte yasaklanmış veya kısmen mevcut değil:

Kamerun, Çad, Mısır, Etiyopya, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, Pakistan, Rusya, Güney Kore, Sudan, Türkiye, Uganda, Venezuela, Zimbabve

Devlet ve okul güvenlik duvarları Twitter'ı engelliyor

Çite çarpan Twitter kuşları.

Asya ve Orta Doğu'daki bazı devletler, özellikle sosyal ve politik huzursuzluklar sırasında, vatandaşları arasındaki bilgi akışını kontrol etmek için güvenlik duvarları ve sansür yasaları uygular. İSS'niz devletin isteklerini yerine getirmek için Twitter'ı tamamen engelleyebilir. Bazı okullar öğrencilerinin Twitter üzerinden değerli kaynaklara erişmelerini önlemek için güvenlik duvarları ve içerik filtreleri kullanabilir. Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerde, bazı içerikler yerel yasalara uymak amacıyla Twitter tarafından gizlenir.

Ancak Twitter'ı engellemek ifade özgürlüğünüze karşı doğrudan bir saldırıdır. Dilediğiniz şeyi ifade etmek için bir VPN ile özgürlüğünüzü geri kazanın.

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Twitter'daki insanlar ExpressVPN hakkında ne söylüyor

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[tr-TR] @richardosman
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Kredi vadesi geldiğinde kredidir... "çalışma zamanı" her zamandır. Ama sorun çıktığında hızlı ve etkili bir şekilde çözülürler. İki tane daha VPN kullandım. Şimdi @expressvpn kullanmamın birçok sebebi var.
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YouTube ve Facebook gibi, bulunduğunuz yerde engellenmiş olan diğer web sitelerinde gezinin.

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