ExpressVPN bir ITV aboneliği içeriyor mu? Hayır. ITV'yi internetten izlemek istiyorsanız, kendi ITV Hub hesabınızı oluşturmalısınız. ExpressVPN, herkese açık Wi-Fi ağında olsanız bile, internet servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz tarafından gerçekleştirilen içerik bazlı yavaşlatma olmaksızın her yerden güvenli bir şekilde video izlemenizi sağlayarak ITV Hub hesabınızı tamamlar.

ITV'yi internetten canlı olarak ücretsiz izleyebilir miyim? ITV canlı yayınları, Birleşik Krallık IP adresine sahip kişilere ücretsiz, ITV Hub+ aboneliğine sahip kişilere aylık ücret karşılığı sunulur.

Love Island 2020'yi nasıl izlerim? 2020 yılında Love Island için iki sürüm olacaktır. Birincisi, dizinin Kış sürümü olup, Güney Afrika'da geçer ve yeni sunucu Laura Whitmore söz konusu yapımda yer alır. 2020 Love Island'ın kış sürümü Ocak'ta başlar ve ITV2'de altı hafta boyunca her gün (Cumartesi hariç) akşam 9'da yayınlanır. Yaz sürümü için detaylar henüz açıklanmadı.

ITV Hub+ nedir? ITV Hub+, kullanıcıların IP adresi değiştirmeksizin yurt dışından ITV izlemelerine (bu özellik sadece AB içerisindeyken kullanılabilir), reklam olmadan içeriklere ulaşabilmelerine ve hatta daha sonra izlenebilecek yapımları indirebilmelerine (sadece iOS cihazları için) olanak sağlayan bir eklenti hizmetidir.

BritBox nedir? ITV ve BBC tarafından ortak olarak hizmete sokulan BritBox, Britanya televizyonlarına özel bir çevrimiçi video izleme hizmetidir. Söz konusu hizmet, ITV ve BBC tarafından yayınlanan programlara ek olarak, Birleşik Krallık'ın Channel 4 ve Channel 5 kanallarından da programlar yayınlar. Özgün yapımlar içermesine ek olarak, ITV Hub ve BBC iPlayer ile rekabetten kaçınmak için eski bölümleri yayınlar. BritBox, diğer çevrimiçi video izleme hizmetlerine kıyasen en fazla İngiliz dizisi koleksiyonuna sahip olduğu iddiasındadır. Sadece ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yer alan izleyicilere sunulmuştur ve telefon, tablet, bilgisayar, Chromecast, Apple TV veya Roku üzerinden izlenebilir.