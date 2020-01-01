VPN kullanarak ITV nasıl canlı izlenir
Nerede olursanız olun ITV'yi canlı izlemek mi istiyorsunuz? ITV Hub (eski adıyla ITV Player), Love Island gibi Britanya'nın en popüler eğlence programlarından bazılarını, canlı spor programlarını ve haberleri izlemenize imkân sağlar.
ITV'yi internetten nasıl gizli ve güvenli bir şekilde izleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.
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2. Adım
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3. Adım
Dilediğiniz yerden canlı TV izlemek için ITV.com adresini ziyaret edin.*
* ITV için üye olmak Birleşik Krallık posta kodu gerektirir.
ITV, ITV2 ve daha fazlasını internetten izleyin
ITV Hub (önceki adıyla ITV Player), ITV'nin arayı kapatma hizmeti olarak bilinmekte olup, yayınlandıkları sırada kaçırmış olabileceğiniz programları izleyerek arayı kapatmanıza yardım eder.
ITV Hub, Birleşik Krallık menşeli bir IP adresine sahip olunması durumunda izleyicilerin internetten canlı ITV izlemesine imkân sağlar. Bu; ITV, ITV2, ITVBe, ITV3, ITV4 ve CITV dahil olmak üzere tüm ITV kanallarında yayınlanan televizyon programlarını, haberleri ve spor programlarını içerir.
ITV
Eski adı ITV1 olan ITV, genel izleyici kitlesine hitap eden özgün yapımlar yayınlamaktadır.
ITV2
Amerikan programları, pembe diziler ve diğer eğlence programları.
ITVBe
Burada yayınlanan reality ve yazılmış senaryosu olmayan TV programları, genç nüfusa yöneliktir.
ITV3
Genel olarak Birleşik Krallık dramaları ve pembe dizilerini yeniden yayınlar.
ITV4
Spor yayınları, ABD komedi ve dramaları ve ITV'nin 60'lı ve 70'li yıllardaki klasik aksiyon dizileri.
CITV
ITV'nin çocuklar için programlar kanalı.
SSS: VPN ile ITV Hub izleyin
ExpressVPN bir ITV aboneliği içeriyor mu?
Hayır. ITV'yi internetten izlemek istiyorsanız, kendi ITV Hub hesabınızı oluşturmalısınız. ExpressVPN, herkese açık Wi-Fi ağında olsanız bile, internet servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz tarafından gerçekleştirilen içerik bazlı yavaşlatma olmaksızın her yerden güvenli bir şekilde video izlemenizi sağlayarak ITV Hub hesabınızı tamamlar.
Hangi cihazlarda internetten ITV izleyebilirim?
ExpressVPN kullanarak aşağıdaki şekillerde ITV izleyebilirsiniz:
- Mac, Windows veya Linux için ExpressVPN uygulamasını kullanarak bilgisayarınızdan ITV web sitesini ziyaret edin. En iyi sonuç için Chrome veya Firefox için ExpressVPN tarayıcı eklentisini kullanın.
- iOS veya Android için ExpressVPN uygulamasıyla desteklenen akıllı telefonlarınızda/tabletlerinizde ITV uygulamalarını kullanın.
- Apple TV ya da Xbox gibi desteklenen akıllı TV veya oyun konsolları ile.
Not: Bazı cihazlarda ITV izlemek yönlendiriciler için ExpressVPN gerektirebilir, çünkü ITV uygulaması tüm platformlara henüz gelmemiştir. Daha detaylı bilgi için lütfen ITV'nin internet sitesini ziyaret edin veya Destek ile iletişime geçin.
ITV'yi internetten canlı olarak ücretsiz izleyebilir miyim?
ITV canlı yayınları, Birleşik Krallık IP adresine sahip kişilere ücretsiz, ITV Hub+ aboneliğine sahip kişilere aylık ücret karşılığı sunulur.
Love Island 2020'yi nasıl izlerim?
2020 yılında Love Island için iki sürüm olacaktır. Birincisi, dizinin Kış sürümü olup, Güney Afrika'da geçer ve yeni sunucu Laura Whitmore söz konusu yapımda yer alır. 2020 Love Island'ın kış sürümü Ocak'ta başlar ve ITV2'de altı hafta boyunca her gün (Cumartesi hariç) akşam 9'da yayınlanır.
Yaz sürümü için detaylar henüz açıklanmadı.
ITV Hub+ nedir?
ITV Hub+, kullanıcıların IP adresi değiştirmeksizin yurt dışından ITV izlemelerine (bu özellik sadece AB içerisindeyken kullanılabilir), reklam olmadan içeriklere ulaşabilmelerine ve hatta daha sonra izlenebilecek yapımları indirebilmelerine (sadece iOS cihazları için) olanak sağlayan bir eklenti hizmetidir.
BritBox nedir?
ITV ve BBC tarafından ortak olarak hizmete sokulan BritBox, Britanya televizyonlarına özel bir çevrimiçi video izleme hizmetidir. Söz konusu hizmet, ITV ve BBC tarafından yayınlanan programlara ek olarak, Birleşik Krallık'ın Channel 4 ve Channel 5 kanallarından da programlar yayınlar. Özgün yapımlar içermesine ek olarak, ITV Hub ve BBC iPlayer ile rekabetten kaçınmak için eski bölümleri yayınlar. BritBox, diğer çevrimiçi video izleme hizmetlerine kıyasen en fazla İngiliz dizisi koleksiyonuna sahip olduğu iddiasındadır. Sadece ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yer alan izleyicilere sunulmuştur ve telefon, tablet, bilgisayar, Chromecast, Apple TV veya Roku üzerinden izlenebilir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
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