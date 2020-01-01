HBO izlemek içinbir VPN nasıl kullanılır
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Güvenli bir ExpressVPN sunucu konumuna bağlanın.
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Bir VPN HBO ile nasıl çalışır
VPN virtual private network (sanal özel ağ) anlamına gelmektedir. VPNler hem verilerinizi şifrelemek hem de konumunuzu gizlemek için harika bir yoldur.
ExpressVPN ile dünyanın her yerindeki 160 sunucu konumuna erişebileceksiniz! Sınırsız bant genişliği ile yüzlerce HBO dizisini izleyebilirsiniz. Ve artık takip edilme konusunda da endişe etmenize gerek kalmayacak.
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HBO VPN: En iyi hızlar nasıl elde edilir
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HBO tam olarak nedir?
HBO (Home Box Office) A.B.D., Kanada ve ayrıca Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da belirli ülkelerde—özgün diziler, dramatik filmler ve canlı spor etkinlikleri olmak üzere—seçkin televizyon programları sunmaktadır.
Siz veya ailenizden biri HBO'ya kablo veya uydu sağlayıcı üzerinden abone olursa, büyük ihtimalle uygulama veya tarayıcı üzerinden çoğu pazarda kullanılabilen bir hizmet olan HBO Go üzerinden ücretsiz bir şekilde HBO izleyebilirsiniz. Ayrıca, bağımsız video izleme hizmeti olan HBO Now'a abone olarak kablo olmadan çevrimçi HBO izlemek de mümkündür.
SSS: Bir VPN ile HBO nasıl izlenir
ExpressVPN bir HBO hesabı ile mi geliyor?
ExpressVPN bir HBO hesabı ile beraber gelmez. Bir VPN ile HBO izlemek için öncelikle bir HBO hesabına sahip olmanız gerekmektedir.
HBO hesabı edindikten sonra, gizli ve güvenli bir şekilde HBO izlemenize yardımcı olması için ExpressVPN'i kullanabilirsiniz.
Bir VPN kullanmak HBO video kalitesini etkileyecek mi?
Genellikle etkilemez. Tüm VPNlerin bağlantınızı yavaşlatma potansiyeli vardır ancak ExpressVPN oldukça hızlıdır ve çoğu kullanıcı yüklenme sorunu yaşamamaktadır.
Bazı durumlarda, HBO izlemek için bir VPN kullanmak, özellikle İSS'niz video izleme hizmetleri için bant genişliğini sınırlandırıyor ise, aslında video kalitenizi artırabilir.
HBO'yu canlı izleyebilir miyim?
Neredeyse. Hem HBO Go hem HBO Now genellikle özgün programların yeni bölümlerini ve gösterilen filmleri HBO üzerinde yayınlandıkları zaman ile aynı anda kullanıma sunarlar. Haberler veya spor etkinlikleri gibi HBO'da canlı yayınlanan programların çevrimiçi yayını biraz gecikir ama genellikle birkaç saat içinde yayınlanırlar.
HBO Max Nedir?
2020 baharında hayata geçirilecek olan HBO MAX, HBO'nun premium çevrimiçi video izleme hizmeti olacak ve HBO Now'dan daha fazla popüler dizi ve film içerecek. Warner Bros., CNN, Adult Swim, TBS, Cartoon Network, HBO ve TNT gibi WarnerMedia altındaki şirketlerden 10.000 saatlik içeriği bir araya getirecektir. Halihazırda açıklanan programda, birçok başarılı sitcom, yeni DC Entertainment dizileri, Studio Ghibli fim arşivleri ve büyük oyuncuların ve yapımcıların yer aldığı birçok özgün yapım yer alıyor.
Hulu üzerinden HBO'yu nasıl izlerim?
Çok kolay! HBO bir Hulu eklentisi olarak satın alınabilir ve Hulu uygulaması veya web sitesi veya HBO Now uygulaması üzerinden izlenebilir.
Amazon Video üzerinden HBO izleyebilir miyim?
Elbette. HBO A.B.D. merkezli hesaplara sahip Amazon Prime aboneleri için tek başına bir kanal olarak (ek bir ücret ile) kullanılabilir. Amazon web sitesi, Prime Video uygulaması veya HBO Now uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.
HBO dizilerini izlemenin başka bir yolu var mı?
HBO programları Birleşik Krallık, İtalya ve Almanya'da Sky TV; Hindistan'da Hotstar; Avustralya'da Foxtel; Kanada'da Crave ve diğer birçoğu dahil olmak üzere, dünya etrafındaki içerik sağlayıcılara lisanslanmıştır. Ek olarak, kablo sağlayıcınız HBO programlarını izleme sunan bir web sitesine veya uygulamaya sahip olabilir.
HBO'yu ücretsiz izleyebilir miyim?
HBO ücretli bir TV hizmetidir. HBO'ya önceden kablo üzerinden abone olduysanız, büyük ihtimalle HBO Go üzerinden sizin için ücretsizdir. Aksi takdirde HBO Now, Hulu veya Amazon Prime üzerinden ücretsiz HBO denemelerine erişebilirsiniz.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Netflix, BBC iPlayer ve Showtime gibi diğer video izleme hizmetleri ile çalışır. Ayrıca interneti gizli ve güvenli bir şekilde kullanmak için hızlı ve kolay bir yoldur.
ExpressVPN: HBO için en iyi VPN
Her tür cihazda kullanın
Windows, Mac, iOS, Linux, yönlendiriciler, akıllı TV'ler ve konsollar için ExpressVPN ile dilediğiniz yerden izleyebilirsiniz.
Ülkenizde ve yurtdışında sunucular
ExpressVPN—toplamda 94 ülke olmak üzere—Birleşik Krallık, Amerika, Kanada ve daha birçoğunda 160 sunucu konumuna sahiptir.
Sınırsız bant genişliği
HBO üzerindeki en sevdiğinizi dizileri dilediğiniz kadar arka arkaya izleyin. Veri sınırı yok, bant genişliği kotası yok.
Daha fazla içerik izleyin
YouTube, Twitter ve Facebook gibi, belirli ülkelerde sansürlenmiş sitelere erişin.
Özel destek
HBO içeriklerini izlerken bir sorun yaşarsanız, 7/24 uygun olan canlı sohbet ve e-posta desteği ile iletişime geçin.
30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN ile dilediğiniz zaman HBO izlemekten memnun kalmadınız mı? Siparişinizden sonraki 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.