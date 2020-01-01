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Emniyetiniz ve güvenliğiniz için, kart işleme sunucumuz mümkün ise kart güvenlik güvenlik kodunuzu veya kart doğrulama kodunuzu girmenizi gerektirir. Bu kod kartınızda bulunan üç veya dört rakamlı bir numaradır.

Visa, Mastercard, veya Discover: Üç rakamlı kod kartınızın arka yüzünde, kart numaranızın sağ üst tarafında bulunmaktadır (aşağıya bakınız).

American Express: Dört rakamlı kod kartınızın ön yüzünde, kart numaranızın sol üst veya sağ üst tarafında bulunmaktadır (aşağıya bakınız).

Kartınız bir güvenlik veya doğrulama koduna sahip değilse, lütfen farklı bir kart deneyin veya 000 girin.