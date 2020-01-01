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Her yerden Hotstar Hindistan nasıl izlenir

Bir zamanların uluslararası sporlar için tercih edilen video izleme hizmeti Hotstar* artık çeşitli eğlence programları da sunmaktadır. Bu hizmet Star Cricket Live, İngiltere Premier Ligi, HBO ve Disney'den diziler ve çok daha fazlasını yayınlıyor.

Hotstar için ExpressVPN kullanırken kesilme veya yavaşlama olmadan Star Sports ve Disney+ izleyebilirsiniz. En iyi Hotstar VPN'ini kurun ve beş dakika içinde izlemeye başlayın.

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VPN ile Hotstar'da canlı maçları, dizileri ve filmleri izleyin

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

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2. Adım

Kalkan şeklinde Hindistan bayrağı.

Hindistan‘daki ExpressVPN sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

ExpressVPN kalkanı ve Hotstar logosunun olduğu bilgisayar monitörü.

Hotstar hesabınıza giriş yapın ve her yerden izlemeye başlayın!

Hotstar maçlarına, Hotstar dizilerine ve Star Sports'a tüm cihazlardan erişin

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Hotstar nedir?

Hotstar, çok iyi bir Hindistan menşeli video izleme hizmetidir. 2019'da iki medya şirketinin birleşmesi, Hotstar'ın sahibinin Disney olmasına ve hizmetin resmi olarak Disney+ Hotstar olarak adlandırılmasına neden oldu.

Bir zamanlar kriket maçlarını izlemek ile eş anlamlı olsa da, Hotstar herkese bir şey sunabilmek için kataloğunu genişletti. Spor tutkunları ICC Kriket Dünya Kupası ve İngiltere Premier Ligi gibi üst düzey spor etkinliklerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalanabilirler.

Pembe dizilerden ve filmlerden hoşlananlar içinse, bu hizmet ödüllü Hotstar özel programları için tek adrestir ve ayrıca Hollywood, Bollywood, HBO ve Disney+ yapımlarını da sunmaktadır.

Tablette Hotstar.

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'nı ve Hotstar'ın Kullanım Şartları'nı okuyun.

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Tablette Hotstar izleniyor.

ExpressVPN ile hangi canlı Hotstar kriket maçlarını izleyebilirim?

Hotstar'ı ExpressVPN ile kullanın ve şu kriket etkinliklerini izleyin:

  • ACC Asya Kupası

  • ICC Kriket Dünya Kupası

  • ICC T20 Dünya Kupası

  • Hindistan Premier Ligi

  • Ranji Kupası

  • Tamil Nadu Premier Ligi

  • Karnataka Premier Ligi

  • Ayrıca Hindistan, Bangladeş ve Yeni Zelanda'daki diğer uluslararası turnuvaları izleyin!

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SSS: VPN ile çevrimiçi canlı Hotstar nasıl izlenir

Star Sports ve Hotstar aboneliği ExpressVPN ile birlikte mi geliyor?

Hotstar izlemek için hangi cihazları kullanabilirim?

VPN kullanmak Hotstar izlememi yavaşlatır mı?

Hotstar canlı kriket maç skorlarını nereden bulabilirim?

Hotstar'da başka neleri izleyebilirim?

Hotstar Hindistan'ı yurt dışındayken nasıl izleyebilirim?

Hotstar ABD ve Hotstar BK'nin Hotstar Hindistan'dan farkı nedir?

ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

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