Her yerden Hotstar Hindistan nasıl izlenir

Hotstar, çok iyi bir Hindistan menşeli video izleme hizmetidir. 2019'da iki medya şirketinin birleşmesi, Hotstar'ın sahibinin Disney olmasına ve hizmetin resmi olarak Disney+ Hotstar olarak adlandırılmasına neden oldu.

Bir zamanlar kriket maçlarını izlemek ile eş anlamlı olsa da, Hotstar herkese bir şey sunabilmek için kataloğunu genişletti. Spor tutkunları ICC Kriket Dünya Kupası ve İngiltere Premier Ligi gibi üst düzey spor etkinliklerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalanabilirler.

Pembe dizilerden ve filmlerden hoşlananlar içinse, bu hizmet ödüllü Hotstar özel programları için tek adrestir ve ayrıca Hollywood, Bollywood, HBO ve Disney+ yapımlarını da sunmaktadır.