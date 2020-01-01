VPN ile Snapchat engeli nasıl kaldırılır

Snapchat neden engellendi?

Günde 180 milyonun üzerinde insan, arkadaşlarıyla günlük fotoğraf ve video paylaşmak için Snapchat'i kullanıyor. Bu kullanıcıların çoğu, Snapchat'i ve diğer sosyal medya kanallarını engelleyen okullarda öğrenci. VPN kullanmak, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter ve daha fazlasına engeli kaldırmak için okulların güvenlik duvarını bertaraf eder.

Orta Doğu ve Asya'daki bazı devletler, düşünce özgürlüğünü kısıtlamak için sosyal medya sitelerini sansürler. VPN kullanmak, Snapchat, Google, YouTube ve diğer site ve hizmetlere yönelik devlet sansürünü ortadan kaldırır.