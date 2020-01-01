VPN ile Snapchat engeli nasıl kaldırılır

Snapchat VPN nasıl çalışır?
VPN, sanal özel ağ demektir. Siz ve internetin geri kalanı arasındaki özel bir tüneldir. VPN uygulamanız, tüm verilerinizi şifreler ve bunu Snapchat'in de yüklü olduğu cihazınızla hareket ederek yapar. Böylece Wi-Fi sağlayıcınız gibi üçüncü kişiler hareketleri okuyamaz.
Bu, okul, ofis veya devlet güvenlik duvarlarının Snapchat kullandığınızı göremeyeceği ve bunu engelleyemeyeceği anlamına gelir.
VPN ayrıca size yeni bir IP adresi verir. ExpressVPN'in 160 sunucu konumundan birine bağlandığınızda, telefonunuz bu konum ile eşleşen bir IP adresine sahip olacaktır. Snapchat'in yasaklanmadığı bir ülke seçtiğinizde de, buna erişim sağlayabileceksiniz.
Eğer Snapchat'e erişmek için kamuya açık ücretsiz bir Wi-Fi kullanıyorsanız ve önemli verilerinizi koruma altına almadıysanız, risk altında olabilirsiniz. Kamusal ağlardaki saldırganlar, bağlantınıza sızabilir ve verilerinizi okuyabilir. Ancak VPN kullanmak, korsanlara, şirketlere ve diğer üçüncü kişilere karşı internet trafiğinizi korur.