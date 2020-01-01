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VPN ile Snapchat engeli nasıl kaldırılır

Okulda, işte ve yurt dışında Snapchat'e engeli kaldırın. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı 256-bit şifreleme ile koruyun. Gizli ve güvenli bir şekilde diğer birçok siteye ve hizmete erişin.

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Snapchat VPN: The Snapchat logo.

3 kolay adımda Snapchat'e engeli kaldırın

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

Snapchat'in engellenmediği bir yerdeki sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Woman looking at Snapchat on a phone.

Ailenize ve arkadaşlarınıza snap ve hikaye göndermeye başlayın.

Snapchat VPN ile stressiz bir şekilde snap gönderin

Snapchat filtresi ile selfie çeken iki adam.

Snapchat için en iyi VPN

Snapchat'i engelleyen bir bölgede tıkılıp kaldınız mı? ExpressVPN ile Snapchat'e giriş yapın ve favori filtrelerinizin hepsine yeniden erişin. 160 sunucu konumuna erişin ve snaplerinizi tek dokunuşla güvenli kılın.

Öte yandan, ExpressVPN hızlıdır da; yani arkadaşlarınızın snaplerini izlemek veya hikâye yüklemek için çok beklemek zorunda kalmayacaksınız.

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ExpressVPN güvenlik duvarlarını yıkmanızı sağlar.

Snapchat neden engellendi?

Günde 180 milyonun üzerinde insan, arkadaşlarıyla günlük fotoğraf ve video paylaşmak için Snapchat'i kullanıyor. Bu kullanıcıların çoğu, Snapchat'i ve diğer sosyal medya kanallarını engelleyen okullarda öğrenci. VPN kullanmak, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter ve daha fazlasına engeli kaldırmak için okulların güvenlik duvarını bertaraf eder.

Orta Doğu ve Asya'daki bazı devletler, düşünce özgürlüğünü kısıtlamak için sosyal medya sitelerini sansürler. VPN kullanmak, Snapchat, Google, YouTube ve diğer site ve hizmetlere yönelik devlet sansürünü ortadan kaldırır.

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Snapchat VPN nasıl çalışır?

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler.

VPN, sanal özel ağ demektir. Siz ve internetin geri kalanı arasındaki özel bir tüneldir. VPN uygulamanız, tüm verilerinizi şifreler ve bunu Snapchat'in de yüklü olduğu cihazınızla hareket ederek yapar. Böylece Wi-Fi sağlayıcınız gibi üçüncü kişiler hareketleri okuyamaz.

Bu, okul, ofis veya devlet güvenlik duvarlarının Snapchat kullandığınızı göremeyeceği ve bunu engelleyemeyeceği anlamına gelir.

VPN ayrıca size yeni bir IP adresi verir. ExpressVPN'in 160 sunucu konumundan birine bağlandığınızda, telefonunuz bu konum ile eşleşen bir IP adresine sahip olacaktır. Snapchat'in yasaklanmadığı bir ülke seçtiğinizde de, buna erişim sağlayabileceksiniz.

Snapchat filtreleri bulunan selfieleri gösteren telefonlar.

Eğer Snapchat'e erişmek için kamuya açık ücretsiz bir Wi-Fi kullanıyorsanız ve önemli verilerinizi koruma altına almadıysanız, risk altında olabilirsiniz. Kamusal ağlardaki saldırganlar, bağlantınıza sızabilir ve verilerinizi okuyabilir. Ancak VPN kullanmak, korsanlara, şirketlere ve diğer üçüncü kişilere karşı internet trafiğinizi korur.

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Snapchat için VPN'i risksiz deneyin

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ExpressVPN'den memnun kalmazsanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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