Viki VPN ile Kore dizileri ve filmleri izleyin
Kore dizilerine doymuyor musunuz? Rakuten Viki, Asya'nın en popüler içeriklerinden oluşan büyük bir arşiv sunmaktadır. ExpressVPN, Rakuten Viki'yi okul ve herkese açık Wi-Fi ağları dahil her yerden güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar, böylece sınırsız bant genişliğiyle ve yavaşlatma olmadan dizi bağımlılığınızı tatmin edebilirsiniz.
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Viki nedir?
Viki; Çin, Hong Kong, Tayvan ve daha fazla ülkeden Kore dizileri ve diğer Asya dizileri ve filmlerinden oluşan geniş bir arşive sahip bir ücretsiz video izleme sitesidir. Bu site ABD'de hizmete başladı ancak dünya etrafındaki diğer ülkelere video izleme hizmeti sunabilecek kadar büyüdü.
Viki'de hem popüler klasikler hem de şu anda yayında olan diziler bulunmaktadır ve yeni bölümler Kore'de yayınlandıktan hemen sonra eklenmektedir. Viki ayrıca Güney Kore'de SBS, Hong Kong'da TVB, Japonya'da Fuji TV ve Çin'de RenRen gibi birçok yayın istasyonu ile içerik partnerliklerinin yanı sıra K-pop ve Mando-pop hayranları için Çin, Tayvan ve Kore'de müzik partnerliklerine de sahiptir.
Viki'ye özgü Watch Party (video izleme partisi) özelliği, kullanıcıların diziyi belirli bir gün ve saatte Viki topluluğundaki diğer hayranlarla birlikte izlemelerini sağlar. Bu özellik, şu anda ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık olmak üzere birkaç ülkede kullanılabilmektedir. Kanada ve ABD'deki kullanıcılar ayrıca yakın zamanda hizmete sunulan, özel yapımlar için film kiralama hizmetinden de yararlanabilirler.
Neden Viki VPN'i kullanmalısınız?
VPN'ler hem verilerinizi şifrelemek hem de konumunuzu gizli tutmak için harika bir yöntemdir.
İSS'lerin ve Wi-Fi sağlayıcılarının, yavaşlatma olarak bilinen bir yöntemle belirli video izleme uygulamalarını kullanan kullanıcıların internet hızlarını sınırlandırdığı bilinmektedir. ExpressVPN'e bağlandığınızda, bu ağlar neyi kullandığınızı göremez, yani içeriğe bağlı olarak sizi yavaşlatamazlar. Böylece ihtiyacınız olan hızı elde edersiniz.
Video izleme söz konusu olduğunda uzaklık önemlidir. ExpressVPN'in ABD'deki sunucu konumlarından oluşan güvenli VPN ağı size en yakın olanına bağlanmanızı sağlar. Bu da daha yüksek kalite ve en az bekleme ile daha hızlı şekilde video izlemeniz anlamına gelir.
ExpressVPN ile Mac, Windows, Xbox, iOS, Android TV, Apple TV, Roku, Fire TV Stick ve diğer birçok platform üzerinde her yerden güvenli bir şekilde Viki izleyebilirsiniz*.
* ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Viki Rakuten Hizmet Şartları'na göz atın.
SSS: VPN ile Viki İzleyin
ExpressVPN Viki ile birlikte çalışıyor mu?
Evet. ExpressVPN'in sunucuları Viki dizilerine, filmlerine ve müziklerine hızlı, yavaşlatmasız erişime sahiptir. Böylece Viki deneyiminizden ödün vermeden ExpressVPN'in tüm güvenlik ve gizlilik faydalarından yararlanabilirsiniz.
Viki, VPN ile ücretsiz mi?
Viki hem ücretsiz (reklamlı) hem de Viki Pass hesaplar sunmaktadır ancak ExpressVPN bir Viki üyeliği ile birlikte gelmez ve Viki'nin yerine geçmez. Bunun yerine, içerikleri yüksek hızda izlemenize yardımcı olmak için varolan Viki hesabınızı tamamlar. Viki Pass, 7 günlük deneme ile gelir ve yeni ve özel dizileri reklamsız şekilde HD kalitede izlemenizi sağlar.
Viki'yi ABD dışından izleyebilir miyim?
Evet. Viki'yi dünyanın her yerinden izleyebilirsiniz ancak, Netflix'te de olduğu gibi, farklı bölgelerde farklı içeriklere sahiptir.
VPN, Viki izlememi yavaşlatır mı?
Tüm VPN'lerin internet hızınızı yavaşlatma potansiyeli vardır ancak ExpressVPN en hızlılarından biridir ve kullanıcılar nadiren bir farklılık görür. Video kalitesinde bir düşüş görürseniz daha yakın bir sunucu konumu seçmeyi deneyin.
Apple TV gibi bir medya izleme cihazı kullanıyorsanız Viki'yi her ExpressVPN aboneliğine dahil olan MediaStreamer kullanarak izlemeyi denemek isteyebilirsiniz.
Akıllı TV'ler ve medya izleme cihazları için ExpressVPN kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
Viki'nin Watch Party (video izleme partisi) özelliğine erişmek için VPN kullanabilir miyim?
Evet! Watch Party özelliğine erişemediğiniz bir konumdaysanız bu seçeğin kullanılabildiği bir konuma bağlanmanız yeterlidir.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ile YouTube, Twitter ve Google gibi sitelere erişimi engelleyen bazı ülkelerdeki sansürün üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ ve HBO Max/Go gibi hizmetler dahil olmak üzere, internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz.
Ayrıca, Apple TV, Fire TV Stick ve Roku gibi internetten video izlemeye yarayan yayın konsollarında da ExpressVPN kullanabilirsiniz. Oyun konsolları veya akıllı TV'ler gibi Wi-Fi destekleyen cihazları bağlamak isterseniz kablosuz yönlendiriciler için ExpressVPN'i deneyin.
Viki hâlâ çalışmıyor. Ne yapmalıyım?
Viki'yi hangi cihazlar üzerinden izleyebilirim?
Viki, aşağıdakiler dahil birçok cihazdan izlenebilir:
iOS ve Android dahil akıllı telefonlar ve tabletler
Mac ve Windows dahil bilgisayarlar
Apple TV, Android TV, Fire TV Stick ve Roku dahil Akıllı TV'ler ve TV box sistemleri
PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch dahil oyun konsolları
ExpressVPN bu cihazların çoğu için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve aynı anda beş cihazı korur. Ancak cihazınız ExpressVPN'i doğrudan yükleyemese bile onu ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciye bağlayarak VPN'in tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.
Viki'yi büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? TV'nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yöntemlerine göz atın.
Dünyanın her yerinde sunucular
ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Buna şu ülkeler dahildir:
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Sınıfının en iyisi şifreleme
Verileriniz, güvenlik uzmanları tarafından güvenilen bir standart olan AES-256 ile korunur.
Çok yüksek hızlar
Daha iyi video kalitesi için çok yüksek hızlar elde edin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.
24 saat canlı sohbet desteği
Kurulum ve sorun giderme konusunda size yardımcı olmaları için gerçek kişilere 7/24 ulaşabilirsiniz.
Viki izlemek için risksiz VPN edinin
Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:
Herhangi bir nedenle ExpressVPN kullanarak Viki izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.