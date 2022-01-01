Viki VPN ile Kore dizileri ve filmleri izleyin

Viki; Çin, Hong Kong, Tayvan ve daha fazla ülkeden Kore dizileri ve diğer Asya dizileri ve filmlerinden oluşan geniş bir arşive sahip bir ücretsiz video izleme sitesidir. Bu site ABD'de hizmete başladı ancak dünya etrafındaki diğer ülkelere video izleme hizmeti sunabilecek kadar büyüdü.

Viki'de hem popüler klasikler hem de şu anda yayında olan diziler bulunmaktadır ve yeni bölümler Kore'de yayınlandıktan hemen sonra eklenmektedir. Viki ayrıca Güney Kore'de SBS, Hong Kong'da TVB, Japonya'da Fuji TV ve Çin'de RenRen gibi birçok yayın istasyonu ile içerik partnerliklerinin yanı sıra K-pop ve Mando-pop hayranları için Çin, Tayvan ve Kore'de müzik partnerliklerine de sahiptir.