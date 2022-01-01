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Viki VPN ile Kore dizileri ve filmleri izleyin

Kore dizilerine doymuyor musunuz? Rakuten Viki, Asya'nın en popüler içeriklerinden oluşan büyük bir arşiv sunmaktadır. ExpressVPN, Rakuten Viki'yi okul ve herkese açık Wi-Fi ağları dahil her yerden güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar, böylece sınırsız bant genişliğiyle ve yavaşlatma olmadan dizi bağımlılığınızı tatmin edebilirsiniz.

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ExpressVPN ile yavaşlatma olmadan yüksek hızda Rakuten Viki izleyin. Rakuten Viki logosu.

3 kolay adımda Viki izlemek için VPN edinin

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e ve onun ışık hızındaki hizmetine kaydolun.

2. Adım

Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteren dünya.

Viki'ye erişmek için güvenli bir ABD VPN sunucusu konumu seçin.

3. Adım

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Viki VPN'iyle Asya dizilerini ve filmlerini her yerden talep üzerine izleyebilirsiniz

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Viki nedir?

Viki; Çin, Hong Kong, Tayvan ve daha fazla ülkeden Kore dizileri ve diğer Asya dizileri ve filmlerinden oluşan geniş bir arşive sahip bir ücretsiz video izleme sitesidir. Bu site ABD'de hizmete başladı ancak dünya etrafındaki diğer ülkelere video izleme hizmeti sunabilecek kadar büyüdü.

Viki'de hem popüler klasikler hem de şu anda yayında olan diziler bulunmaktadır ve yeni bölümler Kore'de yayınlandıktan hemen sonra eklenmektedir. Viki ayrıca Güney Kore'de SBS, Hong Kong'da TVB, Japonya'da Fuji TV ve Çin'de RenRen gibi birçok yayın istasyonu ile içerik partnerliklerinin yanı sıra K-pop ve Mando-pop hayranları için Çin, Tayvan ve Kore'de müzik partnerliklerine de sahiptir.

Rakuten Viki, birçok klasik ve mevcut Kore dizisi sunmaktadır

Viki'ye özgü Watch Party (video izleme partisi) özelliği, kullanıcıların diziyi belirli bir gün ve saatte Viki topluluğundaki diğer hayranlarla birlikte izlemelerini sağlar. Bu özellik, şu anda ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık olmak üzere birkaç ülkede kullanılabilmektedir. Kanada ve ABD'deki kullanıcılar ayrıca yakın zamanda hizmete sunulan, özel yapımlar için film kiralama hizmetinden de yararlanabilirler.

Neden Viki VPN'i kullanmalısınız?

VPN'ler hem verilerinizi şifrelemek hem de konumunuzu gizli tutmak için harika bir yöntemdir.

İSS'lerin ve Wi-Fi sağlayıcılarının, yavaşlatma olarak bilinen bir yöntemle belirli video izleme uygulamalarını kullanan kullanıcıların internet hızlarını sınırlandırdığı bilinmektedir. ExpressVPN'e bağlandığınızda, bu ağlar neyi kullandığınızı göremez, yani içeriğe bağlı olarak sizi yavaşlatamazlar. Böylece ihtiyacınız olan hızı elde edersiniz.

Video izleme söz konusu olduğunda uzaklık önemlidir. ExpressVPN'in ABD'deki sunucu konumlarından oluşan güvenli VPN ağı size en yakın olanına bağlanmanızı sağlar. Bu da daha yüksek kalite ve en az bekleme ile daha hızlı şekilde video izlemeniz anlamına gelir.

ExpressVPN ile Mac, Windows, Xbox, iOS, Android TV, Apple TV, Roku, Fire TV Stick ve diğer birçok platform üzerinde her yerden güvenli bir şekilde Viki izleyebilirsiniz*.

* ExpressVPN, telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve Viki Rakuten Hizmet Şartları'na göz atın.

SSS: VPN ile Viki İzleyin

ExpressVPN Viki ile birlikte çalışıyor mu?
Viki, VPN ile ücretsiz mi?
Viki'yi ABD dışından izleyebilir miyim?
VPN, Viki izlememi yavaşlatır mı?
Viki'nin Watch Party (video izleme partisi) özelliğine erişmek için VPN kullanabilir miyim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
Viki hâlâ çalışmıyor. Ne yapmalıyım?
Viki'yi hangi cihazlar üzerinden izleyebilirim?

Dünyanın her yerinde sunucular

ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Buna şu ülkeler dahildir:

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Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

Sınıfının en iyisi şifreleme

Verileriniz, güvenlik uzmanları tarafından güvenilen bir standart olan AES-256 ile korunur.

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Aynı anda 5 cihazda kullanın

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24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum ve sorun giderme konusunda size yardımcı olmaları için gerçek kişilere 7/24 ulaşabilirsiniz.

160 sunucu konumu

Dünya çapında 94 ülkedeki 160 VPN sunucusu konumu arasından birini seçin.

Her yerden güvenli erişim

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişin.

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PARA İADE GARANTİSİ

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Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:

Herhangi bir nedenle ExpressVPN kullanarak Viki izlemekten memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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