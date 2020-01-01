VPN ile BBC iPlayer nasıl izlenir

Evet! Yavaşlatma olmayan, gizli ve güvenli bir bağlantı için Birleşik Krallık‘taki ExpressVPN sunucularına bağlanabilirsiniz.
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkede 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:
BBC yaptığı önde gelen haberler, eğlenceli çocuk programları ve BBC One, BBC Two, CBeebies ve diğer birçoğunda bulunan dizileri ile büyük bir üne sahiptir.
Gizli ve güvenli bir şekilde çevrimiçi BBC içeriğinden yararlanmak için ExpressVPN'i iPlayer ile kullanın.
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
Birleşik Krallık içindeki bir güvenli VPN sunucu konumunu seçin ve bağlanın.
Canlı ve talep üzerine TV izlemek için BBC iPlayer'ı ziyaret edin.*
* Bir BBC hesabı açmak için Birleşik Krallık posta adresi gereklidir.
BBC iPlayer 11 kanala yayılmış çevrimiçi BBC içeriklerine erişim sağlar:
Geniş bir izleyici kitlesi için programlar içeren asıl kanal.
Belgeseller ve olumlu eleştiriler alan diziler gibi daha entelektüel programlar.
Daha genç ve modern bir nüfusa hitap eden Reality TV ve diğer programlar.
Sanat, müzik ve bilim. Bu kanal önceden eğitim amaçlı BBC Knowledge olarak adlandırılıyordu.
CBBC, Children's BBC (Çocukların BBC'si) anlamına gelir ve 6 - 12 yaş arasındaki çocuklar içindir.
Ulusal, uluslararası, spor ve politika yayınları.
Müzik klipleri ve ünlüler ile röportajlar gibi görsel içeriklere de sahiptir.
Parlamento'nun canlı ve kaydedilmiş oturumlarını yayınlar.
CBBC’nin kardeş kanalı, 6 yaşından küçük çocuklar içindir.
İskoçya'da bir İskoçça dili kanalı.
Bir Galce dili kanalı.
Evet! Yavaşlatma olmayan, gizli ve güvenli bir bağlantı için Birleşik Krallık‘taki ExpressVPN sunucularına bağlanabilirsiniz.
BBC iPlayer, coğrafi konumunuza en yakın BK sunucu konumuna bağlandığınızda en iyi şekilde çalışır. Bir BK konumuna bağlıysanız ve hala sorun yaşıyorsanız lütfen Destek ile iletişime geçin.
ExpressVPN; Windows, Mac, iOS, Android, Linux ve yönlendiriciler için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir. Böylece BBC iPlayer'ı masaüstü, dizüstü, tablet veya akıllı telefondan izleyebilirsiniz.
Roku, Apple TV, PlayStation ve Xbox gibi medya ve oyun konsollarında izlemek için ExpressVPN'in MediaStreamer hizmetini kullanabilirsiniz. Fire TV veya Fire TV Stick için, ExpressVPN uygulamasını Fire cihazınıza indirmenizi öneririz. Ayrıca, oyun konsollarından veya akıllı TV'lerden izlemek için kablosuz yönlendiriciniz için ExpressVPN‘i deneyebilirsiniz.
BBC iPlayer'a ücretsiz proxy üzerinden erişmeyi önermiyoruz. Ücretsiz proxyler gizliliğinizi korumakla yükümlü değildir ve hatta bazıları para kazanmak için çevrimiçi aktivitenizi üçüncü taraflara satar. Çoğu ücretsiz proxy hizmeti çok yavaştır ve tanıtıldığından farklı bir şekilde işler.
Ücretsiz proxy hizmetlerinin olumsuz tarafları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hayır. ExpressVPN bir BBC hesabı ile birlikte gelmez ancak BBC'nin web sitesinden, ülke dışında olsanız bile, bir BK posta kodu ile ücretsiz kaydolabilirsiniz. ExpressVPN, içerikleri sıfır İSS yavaşlatması ile çevrimiçi izlemeniz için BBC hesabınızı tamamlar.
BBC'de canlı programları izlemek için; BBC iPlayer hesabınıza giriş yapın, o anda hangi programın olduğunu görmek için TV Rehberi'ne bakın ve canlı izlemek istediğiniz programı seçin. BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba ve S4C kanallarındaki içerikleri canlı izleyebilirsiniz.
Evet! BBC iPlayer ile futbol, atletizm, rugby ve daha fazlası için özetleri ve belgeselleri izleyebilirsiniz.
ExpressVPN'i canlı spor izlemek için kullanmak hakkında daha fazlasını öğrenin.
Tüm VPN'ler, potansiyel olarak bağlantınızı yavaşlatan bir şifreleme katmanı ekler. Ancak ExpressVPN varolan VPN'lerin en hızlılarından biridir, bu yüzden büyük ihtimalle bir fark hissetmezsiniz. Sunucu ağımız, size en iyi izleme deneyimini sunmak için sürekli optimize eder.
Aslında, İSS'niz video izleme hizmetlerini yavaşlatıyorsa, BBC iPlayer'ı izlemek için VPN kullanmak bağlantınızı hızlandırabilir.
Evet! ExpressVPN BBC ses programları ile tam uyumludur. Radio 1, Radio 1Xtra, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 4 Extra ve ayrıca podcast, sesli kitap, çocuk programları, belgeseller, sporlar ve daha fazlasını dinlemek için ExpressVPN'i BBC Sounds ile kullanabilirsiniz.
ITV ve BBC tarafından ortak olarak hizmete sokulan BritBox, Britanya televizyonlarına özel bir çevrimiçi video izleme hizmetidir. İzleyiciler BritBox ile BBC, ITV, Channel 4 ve Channel 5 programlarını izleyebilirler. BritBox; ITV Hub ve BBC iPlayer ile rekabetten kaçınmak için BBC ve ITV'nin eski içeriklerini yayınlar. Birleşik Krallık, Kanada ve A.B.D.‘deki izleyiciler Britbox içeriklerini telefon, tablet, bilgisayar, Chromecast, Apple TV ve Roku üzerinden izleyebilirler.
ExpressVPN dünyanın her yerinden hizmetlere güvenli, gizli ve sınırsız erişim edinmenize yardımcı olur. YouTube, Google ve Twitter gibi sitelere erişimi engelleyen bazı ülkelerde sansürü yenmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca Netflix, Hulu, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi video izleme hizmetlerini güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
Her platform üzerinde kendinizi koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum öğreticilerine göz atın.
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ExpressVPN İSS yavaşlatmasını baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
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Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkede 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:
ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:
Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile BBC iPlayer kullanmaktan memnun kalmazsanız, 30 gün içinde iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.