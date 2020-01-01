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VPN ile BBC iPlayer nasıl izlenir

BBC yaptığı önde gelen haberler, eğlenceli çocuk programları ve BBC One, BBC Two, CBeebies ve diğer birçoğunda bulunan dizileri ile büyük bir üne sahiptir.

Gizli ve güvenli bir şekilde çevrimiçi BBC içeriğinden yararlanmak için ExpressVPN'i iPlayer ile kullanın.

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BBC iPlayer logo.

3 kolay adımda BBC One'ı canlı izleyin

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

UK map showing secure VPN locations.

Birleşik Krallık içindeki bir güvenli VPN sunucu konumunu seçin ve bağlanın.

3. Adım

BBC iPlayer home screen on a TV monitor.

Canlı ve talep üzerine TV izlemek için BBC iPlayer'ı ziyaret edin.*

* Bir BBC hesabı açmak için Birleşik Krallık posta adresi gereklidir.

BBC One, BBC Two ve daha fazlasını izleyin

BBC iPlayer 11 kanala yayılmış çevrimiçi BBC içeriklerine erişim sağlar:

BBC One logosu.
BBC One

Geniş bir izleyici kitlesi için programlar içeren asıl kanal.

BBC Two logosu.
BBC Two

Belgeseller ve olumlu eleştiriler alan diziler gibi daha entelektüel programlar.

BBC Three logosu.
BBC Three

Daha genç ve modern bir nüfusa hitap eden Reality TV ve diğer programlar.

BBC Four logosu.
BBC Four

Sanat, müzik ve bilim. Bu kanal önceden eğitim amaçlı BBC Knowledge olarak adlandırılıyordu.

CBBC logosu.
CBBC

CBBC, Children's BBC (Çocukların BBC'si) anlamına gelir ve 6 - 12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

BBC News logosu.
BBC News

Ulusal, uluslararası, spor ve politika yayınları.

BBC Radio One logosu.
BBC Radio 1

Müzik klipleri ve ünlüler ile röportajlar gibi görsel içeriklere de sahiptir.

BBC Parliament logosu.
BBC Parliament

Parlamento'nun canlı ve kaydedilmiş oturumlarını yayınlar.

BBC Cbeebies logosu.
Cbeebies

CBBC’nin kardeş kanalı, 6 yaşından küçük çocuklar içindir.

BBC Alba logosu.
BBC Alba

İskoçya'da bir İskoçça dili kanalı.

S4C logosu.
S4C

Bir Galce dili kanalı.

SSS: Bir VPN ile BBC nasıl izlenir

ExpressVPN BBC iPlayer'da çalışıyor mu?

BBC iPlayer neden VPN ile çalışmıyor?

Hangi cihazlar üzerinden BBC iPlayer izleyebilirim?

BBC iPlayer için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?

ExpressVPN bir BBC hesabı ile birlikte mi geliyor?

BBC'yi nasıl canlı izlerim?

BBC iPlayer'ı spor izlemek için kullanabilir miyim?

VPN BBC izlememi yavaşlatır mı?

ExpressVPN'i BBC Sounds (diğer adı BBC iPlayer Radio) dinlemek için kullanabilir miyim?

BritBox nedir?

ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

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