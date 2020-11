VPN ile BBC iPlayer nasıl izlenir

BBC'de canlı programları izlemek için; BBC iPlayer hesabınıza giriş yapın, o anda hangi programın olduğunu görmek için TV Rehberi'ne bakın ve canlı izlemek istediğiniz programı seçin. BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba ve S4C kanallarındaki içerikleri canlı izleyebilirsiniz.