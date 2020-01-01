Hangi cihazlar üzerinden fubo izleyebilirim?

Bir bilgisayar kullanıyorsanız Windows, Mac veya Linux için ExpressVPN kullanırken, doğrudan fuboTV web sitesinden izleyebilirsiniz (en iyi sonuçlar için, Chrome veya Firefox tarayıcı eklentisini kullanın). Android, iOS, Fire TV Stick veya Android TV kullanıyorsanız, ExpressVPN ve fuboTV uygulamalarını indirmeniz gerekecektir.

Apple TV, Roku veya Chromecast gibi diğer cihazlar bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan gönderilen fuboTV sinyallerini alabilirler. Veya basit bir yol kullanabilirsiniz: akıllı TV'ler ve oyun konsolları dahil olmak üzere, tüm cihazlar internete bir ExpressVPN yüklü yönlendirici üzerinden bağlanarak VPN'in tüm faydalarından yararlanabilirler.

Cihazınız için en doğru çözümü bulmak için ExpressVPN kurulum öğreticileri sayfasını ziyaret edin.