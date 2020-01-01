fuboTV ve ExpressVPN ile canlı maçları izleyin
Kablo TV veya uydu olmadan çevrimiçi canlı spor veya daha fazlasını mı istiyorsunuz? Fubo'yu denemelisiniz! Spor taraftarları için video izleme çözümü olmak için tasarlanan fuboTV şu anda her türde 100+ kanal sunmaktadır, böylece herkes için bir şey bulunmaktadır. ExpressVPN ile, yüksek hızlarda ve benzersiz gizlilik ile izleyin.
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3 kolay adımda bir VPN kullanın ve fuboTV izleyin
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
A.B.D. içinde bir VPN sunucu konumu seçin
3. Adım
fuboTV'ye kaydolun ve her cihaz üzerinden izleyin!
Hangi cihazlar üzerinden fubo izleyebilirim?
Bir bilgisayar kullanıyorsanız Windows, Mac veya Linux için ExpressVPN kullanırken, doğrudan fuboTV web sitesinden izleyebilirsiniz (en iyi sonuçlar için, Chrome veya Firefox tarayıcı eklentisini kullanın). Android, iOS, Fire TV Stick veya Android TV kullanıyorsanız, ExpressVPN ve fuboTV uygulamalarını indirmeniz gerekecektir.
Apple TV, Roku veya Chromecast gibi diğer cihazlar bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan gönderilen fuboTV sinyallerini alabilirler. Veya basit bir yol kullanabilirsiniz: akıllı TV'ler ve oyun konsolları dahil olmak üzere, tüm cihazlar internete bir ExpressVPN yüklü yönlendirici üzerinden bağlanarak VPN'in tüm faydalarından yararlanabilirler.
Cihazınız için en doğru çözümü bulmak için ExpressVPN kurulum öğreticileri sayfasını ziyaret edin.
Bir fuboTV VPN'i ile 100+ kanal
Bir kablo TV aboneliği olmadan çevrimiçi canlı TV izlemek istiyorsanız, fuboTV tam size göre. Standart fubo paketi Fox, NBC, CNN, AMC, BBC America ve MSNBC dahil olmak üzere, sevdiğiniz kanallardaki çok sayıda içeriği sunmaktadır.
Premium fuboTV paketi fubo Extra BBC World News, CNN International, ve PeopleTV dahil olmak üzere 100+ kanal sunmaktadır. Ek bir aylık ücret ile Showtime, AMC Premiere ve Latino Plus gibi özel paketleri ekleyebilirsiniz. Standart ve Extra paketlerin her ikisi de yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır.
fuboTV ile canlı maçları izleyin
fuboTV'nin asıl kendini gösterdiği yer ise NBA, NFL, MLB ve NHL maçları dahil olmak üzere, 30,000'den fazla müsabakayı kapsadığı canlı spor yayınlarıdır. Bisiklet ve dış mekan sporları gibi etkinlikler için ek paketlerin yanı sıra Rai Italia ve Eleven Sports gibi uluslararası kanallar da bulunmaktadır.
Belirli NCAA futbol ve MLB maçları gibi bazı müsabakalar HDR ile 4K izlenebilir. Gelecekte daha fazla 4K ve HDR içerik olması beklenmektedir.
Canlı spor izlemek için ExpressVPN'i kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
A.B.D. ve Kanada'da fubo izleyin
fuboTV'nin Standart ve Ekstra paketleri sadece A.B.D. içerisindeki bir IP adresine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir. ExpressVPN'e bağlandığınızda gizli, güvenli ve yavaşlatma olmadan izleyebilmek için bir A.B.D. VPN sunucu konumu seçtiğinizden emin olun.
Kanadalı izleyicilerinin beIN Sports Canada, Fight Network ve Fantasy SportsNetwork dahil olan temel bir fuboTV paketine erişimi bulunmaktadır. Kanada'da yaşıyorsanız, bu paketteki kanalları izlemek için en yakın Kanada'da VPN sunucu konumu'na bağlanın.
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Sıkça sorulan sorular
ExpressVPN bir fuboTV aboneliği ile mi geliyor?
Hayır. ExpressVPN fuboTV paketi ile gelmez. ExpessVPN fuboTV izleme deneyiminizi iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir araçtır.
fuboTV ile ESPN izleyebilir miyim?
Ne yazık ki, ESPN ve Disney'in sahip olduğu diğer kanallar fuboTV paketine dahil değildir. ExpressVPN ile ESPN ve bağlı kanallarını nasıl izleyebileceğinizi öğrenin.
Maç gece 4'te! fuboTV yardımcı olabilir mi?
Evet! Sadece fuboTV'nin bulut DVR hizmetini kullanın. Yayını kaydedin ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden tekrar oynatın. Eğer kaydetmeyi unutursanız, fuboTV son üç gün içerisinde yayınlanan neredeyse her maçı, diziyi veya filmi tekrar izleyebileceğinizin sözünü veriyor.
fuboTV ile yerel kanalları izleyebilir miyim?
Evet, fuboTV CBS, NBC ve Fox gibi ulusal kanalların yerel iştiraklerine erişim sunmaktadır, ancak tüm kanallar buna dahil değildir. Detaylar için fuboTV web sitesine göz atın.
Takımımın maçı yok. Neler oluyor?
ExpressVPN'i kullandığınızda, fuboTV size VPN sunucu konumunuza bağlı olarak yerel kanalları gösterecektir. İzlemek istediğiniz maçı göremezseniz farklı bir konumu deneyin. Diğer yandan, fuboTV'de bulunan bölgesel spor kanalları her zaman hizmete abone olurken verdiğiniz ZIP kodu ile eşleşecektir. Nereden bağlanıyor olursanız olun, bu kanalları her zaman görebileceksiniz.