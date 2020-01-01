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Seyahat VPN'i: Yurtdışı seyahati için en iyi VPN'i edinin

Yurt dışına mı çıkıyorsunuz? Kısa bir tatile çıkıyor veya başka bir ülkeye taşınıyorsanız sosyal medya hesaplarınıza bağlanmak, sevdiğiniz eğlence sitelerine engeli kaldırmak ve arkadaşlarınız ve aileniz ile iletişimde kalmak için bir VPN kullanın.

ExpressVPN Edinin

Her cihaz için kullanımı kolay uygulamalar ile beş dakikadan kısa sürede ExpressVPN kurulumunu tamamlayın.

Dünyanın üstünde VPN uçağı.

3 adımda en iyi seyahat VPN'ini kullanın

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 konumdan birine bağlanın.

3. Adım

Facebook, WhatsApp, and YouTube unblocked on phones, laptops, and tablets.

Dilediğiniz yerden tüm web sitelerinden ve çevrimiçi hizmetlerden faydalanın.

VPN turistlerin, iş seyahatine çıkanların ve yurt dışında yaşayanların dünyanın her yerinden internete özgürce erişmelerini sağlar.

ExpressVPN Edinin

Uluslararası bir VPN nasıl çalışır?

ExpressVPN IP adresinizi, bağlandığınızda 160 ülkedeki güvenli VPN sunucu konumları arasından biri üzerinden yönlendirerek tercih ettiğiniz bir IP adresi ile değiştirir.

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler.

Örneğin, ABD'deki bir VPN sunucu konumunu seçerseniz, web trafiğiniz bir ABD IP konumundan geliyormuş gibi görünecektir. Böylece Gmail, Twitter, Skype ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

ExpressVPN Edinin
Bir telefon ve açık bir kilit bulunan Facebook logosu.

VPN ile Facebook engelini kaldırın

Facebook'a erişimin yasaklı olduğu bir ülkeye mi gidiyorsunuz? Sevdiğiniz sosyal ağa hemen veda etmeyin.

Facebook'a veya Facebook Messenger‘a giriş yapmak ve sevdiklerinizle iletişimde kalmak için sadece bir VPN kullanın.

VPN ile Facebook engelini nasıl kaldırabileceğinizi öğrenin.

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VPN ile Instagram'a engeli kaldırın.

Instagram ile her yerden fotoğraf paylaşın

Yurt dışına çıkmanın eğlencelerinden bir yeni kültürleri keşfetmek ve onları ülkenizdekiler ile paylaşmaktır. Ne yazık ki çoğu devlet Instagram ve diğer fotoğraf paylaşma hizmetlerine erişimi engellemektedir.

Çözümü ne mi? Dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman yurt dışından anları paylaşmak için bir VPN kullanın. Sadece Instagram'ın engelli olmadığı bir ülkeye bağlanın

VPN ile Instagram engelini nasıl kaldırabileceğinizi öğrenin.

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VPN ile Youtube'a engeli kaldırın.

Yurt dışında YouTube ve çevrimiçi TV izleyin

YouTube veya sevdiğiniz çevrimiçi diziler olmadan haftalar ve aylar bir yana, bir gün bile geçirebileceğinizi hayal edebiliyor musunuz?

VPN ile bunu yapmak zorunda kalmazsınız. Dünya etrafında 94 ülkedeki sunucuları kullanabilme gücü ile internetin sunduğu en iyi şeylere erişmede hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Sınıfında en iyi güvenlik ve çevrimiçi anonimlik ile sevdiğiniz sporları, çevrimiçi dizileri izleyin veya sınırsız indirmenin tadını çıkarın.

VPN ile YouTube engelini nasıl kaldırabileceğinizi öğrenin.

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VPN ile WhatsApp'a engeli kaldırın.

Yurt dışından WhatsApp ve diğer sohbet uygulamalarına erişin

WhatsApp ve diğer sohbet uygulamaları günlük hayatımızda önemli bir role sahiptir. ExpressVPN ile nerede olursanız olun arkadaşlarınız ve aileniz ile haberleşmeye devam edebilirsiniz.

Mesaj gönderin, fotoğraf paylaşın veya bir video araması yapın. Maksimum gizlilik ve güvenlik ile hepsini gerçekleştirebilirsiniz.

VPN ile WhatsApp engeli nasıl kaldırılır?

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Şifreli trafiği gösteren kilit ve masaüstü bilgisayar ekranı.

Devlet ve İSS takibinden korunun

Başka bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde, yerel devlet ve internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından belirlenen çevrimiçi kuralları değiştirebilirsiniz. Çoğu devlet ve İSS, çevrimiçi hareketlerinizi takip etmek için internet trafiğinize düzenli bir şekilde göz atar ve hatta sizinle ilgili gizli bilgileri saklarlar.

ExpressVPN'in 256-bit şifrelemesi ile kendinizi koruyun. Gezinme verilerinizi, sosyal medya şifrelerinizi veya çevrimiçi banka bilgilerinizi anonimleştirmek için ExpressVPN kullanın. Gizli bir internet hakkınızı hemen geri kazanın.

VPN ve çevrimiçi gizlilik hakkında daha fazlasını öğrenin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Gezginler için en iyi VPN'i risksiz deneyin

ExpressVPN'i risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:

Yurt dışında ExpressVPN'i kullanırken herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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