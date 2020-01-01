Seyahat VPN'i: Yurtdışı seyahati için en iyi VPN'i edinin

Başka bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde, yerel devlet ve internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından belirlenen çevrimiçi kuralları değiştirebilirsiniz. Çoğu devlet ve İSS, çevrimiçi hareketlerinizi takip etmek için internet trafiğinize düzenli bir şekilde göz atar ve hatta sizinle ilgili gizli bilgileri saklarlar.
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