VPN ile DAZN nasıl izlenir

2016 yılındaki kuruluşundan beri DAZN (Da Zone olarak okunur), izleyicilerin canlı olarak veya istek üzerine izleyebileceği, dünyanın en iyi spor etkinliklerinin birçoğuna erişim imkânı sunarak internetten spor programları izleme konusunda küresel bir güç olmuştur.

DAZN internetten futbol izlemek için en iyi platformlardan biridir. Şampiyonlar Ligi‘nden, İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A ve İspanya La Liga‘ya kadar futbol fanatikleri için rüya gibi bir platformdur.

Futbola ek olarak NFL, MLB ve NBA gibi Amerikan spor ligleri de DAZN'da yayınlanabilir. Bu sıralama, sürekli olarak değişmekle beraber ülkelere göre de farklılıklar gösterir.*