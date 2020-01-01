Hayır. Her koşulda bir DAZN hesabı açmanız gerekiyor. ExpressVPN, yavaşlatma olmaksızın gizli bir şekilde spor programı izlemenize yardımcı olmak için DAZN aboneliğinizi tamamlar.
VPN ile DAZN nasıl izlenir
En sevdiğiniz spor programlarının hepsini kablo TV aboneliğinizin olmadığı akıllı TV'lerinizde bile izlemek mi istiyorsunuz? DAZN, canlı spor programlarına odaklanan video izleme ağlarının dünyadaki ilk örneğidir. Dolayısıyla, ExpressVPN kullanarak çok yüksek hızda ve rakipsiz gizlilikte bunun tadını çıkarabilirsiniz.
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DAZN hesabınıza giriş yapın ve canlı spor izlemeye başlayın!
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2016 yılındaki kuruluşundan beri DAZN (Da Zone olarak okunur), izleyicilerin canlı olarak veya istek üzerine izleyebileceği, dünyanın en iyi spor etkinliklerinin birçoğuna erişim imkânı sunarak internetten spor programları izleme konusunda küresel bir güç olmuştur.
DAZN internetten futbol izlemek için en iyi platformlardan biridir. Şampiyonlar Ligi‘nden, İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A ve İspanya La Liga‘ya kadar futbol fanatikleri için rüya gibi bir platformdur.
Futbola ek olarak NFL, MLB ve NBA gibi Amerikan spor ligleri de DAZN'da yayınlanabilir. Bu sıralama, sürekli olarak değişmekle beraber ülkelere göre de farklılıklar gösterir.*
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve DAZN Kullanım Şartları'nı okuyun.
SSS: VPN ile DAZN Kullanmak
VPN, DAZN'ı ücretsiz izlememi sağlar mı?
Hangi cihazlarda DAZN izleyebilirim?
Hemen hemen istediğiniz her cihazda. DAZN'ı Mac, Windows ya da Linux bilgisayarlarınızın web tarayıcısından izleyebilirsiniz. (En iyi sonuç için Chrome veya Firefox için ExpressVPN eklentisini kullanmanızı öneriyoruz.) Ayrıca iOS ya da Android mobil cihazlarınızda ExpressVPN ve DAZN uygulamalarını kullanarak da izleyebilirsiniz.
Akıllı TV'de nasıl DAZN izleyebilirim?
Bazı akıllı TV'ler ve video izleme cihazları, ExpressVPN ve DAZN uygulamalarını doğrudan yüklemenize olanak tanır. AppleTV, Roku, Amazon Fire TV Stick ya da Chromecast gibi başka cihazlardan video sinyalleri alabilen bir cihaza sahipseniz bilgisayarınızdan, tabletinizden veya telefonunuzdan DAZN izleyebilirsiniz.
Cihazıma uygulama yüklenmiyor. Yine de DAZN kullanabilir miyim?
Evet! Sahip olduğunuz Wi-Fi destekleyen her cihazda yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını edinerek ExpressVPN'in tadını çıkarabilirsiniz. Bu cihazlara akıllı TV‘ler ve video izleme cihazları veya PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları dahildir.
DAZN uygulamalarını nereden edinebilirim?
DAZN; Amazon, Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store ve PlayStation Store üzerinden edinebileceğiniz uygulamalara sahiptir. Eğer akıllı TV için DAZN uygulamasını arıyorsanız, Google Play Store en iyi seçeneğiniz olacaktır.
VPN kullanmak DAZN bağlantımı yavaşlatır mı?
Her VPN'in bağlantı hızınızı yavaşlatma potansiyeli vardır, ancak ExpressVPN ağı hız için sürekli optimize edilir, böylece VPN açtığınızda muhtemelen farkı hissetmeyeceksiniz. Bazı durumlarda, özellikle internet servis sağlayıcınızın izlenilen video gibi belirli içerikleri yavaşlattığı vakalarda, VPN bağlantı hızınızı arttırabilir.
ExpressVPN ile başka neler izleyebilirim?
ExpressVPN ESPN, Sky Go, Sling TV ve daha fazlası gibi spor tutkunlarının mutlaka edinmesi gereken birçok popüler web hizmetini destekleyen çok amaçlı bir güvenlik aracıdır.
ExpressVPN ile internetten spor programları izlemek konusunda daha fazlasını öğrenin.
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