Wi-Fi VPN: Herkese açık ücretsiz ağlar için güvenlik tüyoları

Bir VPN Wi-Fi üzerinden korsanlığı nasıl durdurur

ExpressVPN bu tür Wi-Fi korsanlığını cihazınız ve güvenli bir VPN sunucusu arasında şifreli bir tünel oluşturarak önler:

Herkese açık Wi-Fi korsanları bu şifrelenmiş tünel içindeki hiçbir veriyi okuyamazlar.

Şimdi de bir otelin Wi-Fi ağına bağlanmaya çalıştığınızı ama onun yerine kazara bir korsanın kötü amaçlı Wi-Fi ağına bağlandığınızı varsayalım. Herhangi bir ek güvenlik yok ise, korsanlar şifrelenmemiş iletişimleri okuyabilir ve değiştirebilirler, ve hatta cihazınıza kötü amaçlı kod ekleyebilirler.

Ancak ExpressVPN ile, şifreli tünel korsanların herhangi bir veriyi okumalarını, bir veri eklemelerini veya verileri okumalarını önler.

Wi-Fi korsanları bilginiz olmadan trafiğinizi ele geçirmek amacıyla şifrelemeyi kırmak ve ziyaret ettiğiniz siteleri taklit etmek için bir ortadaki adam (MITM) saldırısı da kullanabilirler.

ExpressVPN'in gerçek zamanlı bir MITM saldırısını önlemesini görmek için aşağıdaki videoya göz atın: