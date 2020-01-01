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Wi-Fi VPN: Herkese açık ücretsiz ağlar için güvenlik tüyoları

Oteller, havalimanları ve kafelerdeki herkese açık Wi-Fi sizi gerçek gizlilik ve güvenlik risklerine karşı savunmasız bırakır. ExpressVPN'in sizi güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında bile nasıl koruduğunu öğrenin.

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Wi-Fi sembolü bulunan laptop.

3 tür Wi-Fi güvenlik riski

Bir dizüstü bilgisayardan Wi-Fi üzerinden veri çalan korsan.

Paket dinleme

Bir korsan, siz ve güvenli olmayan Wi-Fi yönlendiricisi arasında geçen tüm verileri kaydeder.

Bir dizüstü bilgisayardan Wi-Fi üzerinden veri çalan, üzerinde korsan işareti bulunan kırmızı bir yönlendirici.

Dolandırıcı Wi-Fi ağları

Bir korsan, farkında olmayan kullanıcılardan bilgi çalmak için kendini gerçek bir ağ gibi tanımlayan bir sahte ağ oluşturur.

Herkese açık Wi-Fi üzerinden ortadaki adam saldırısı gerçekleştiren bir korsan.

Ortadaki adam saldırıları

Bir korsan, doğrudan birbirleriyle iletişim kurduğunu zanneden iki taraf arasındaki iletişimi gizlice aktarır ve muhtemelen değiştirir.

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Bir VPN Wi-Fi üzerinden korsanlığı nasıl durdurur

Bir kişinin paket dinleme kullanarak Wi-Fi üzerinden telefonunuzu hacklemeye çalıştığını varsayalım. Wi-Fi güvenli değilse, bu herkese açık Wi-Fi korsanı trafiğinizi doğrudan okuyabilir.

ExpressVPN bu tür Wi-Fi korsanlığını cihazınız ve güvenli bir VPN sunucusu arasında şifreli bir tünel oluşturarak önler:

ExpressVPN internet bağlantınızın tamamını şifreler.

Herkese açık Wi-Fi korsanları bu şifrelenmiş tünel içindeki hiçbir veriyi okuyamazlar.

Şimdi de bir otelin Wi-Fi ağına bağlanmaya çalıştığınızı ama onun yerine kazara bir korsanın kötü amaçlı Wi-Fi ağına bağlandığınızı varsayalım. Herhangi bir ek güvenlik yok ise, korsanlar şifrelenmemiş iletişimleri okuyabilir ve değiştirebilirler, ve hatta cihazınıza kötü amaçlı kod ekleyebilirler.

Ancak ExpressVPN ile, şifreli tünel korsanların herhangi bir veriyi okumalarını, bir veri eklemelerini veya verileri okumalarını önler.

Wi-Fi korsanları bilginiz olmadan trafiğinizi ele geçirmek amacıyla şifrelemeyi kırmak ve ziyaret ettiğiniz siteleri taklit etmek için bir ortadaki adam (MITM) saldırısı da kullanabilirler.

ExpressVPN'in gerçek zamanlı bir MITM saldırısını önlemesini görmek için aşağıdaki videoya göz atın:

ExpressVPN'in herkese açık Wi-Fi üzerinden bir MITM saldırısını durdurmasını izleyin

Wi-Fi korsanlığının tanımı: Kendinizi şifre hırsızlığına karşı nasıl koruyabilirsiniz

Her cihaz üzerinde Wi-Fi güvenlik koruması

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

ExpressVPN Windows, Mac, iOS, Android, Linux ve daha fazlası dahil olmak üzere, Wi-Fi'ya bağlanan her cihaz için uygulamalara sahiptir.

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SSS: Wi-Fi güvenliği ve VPN

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