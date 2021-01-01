VPN ile DuckDuckGo'da Arama Yapın
VPN'i DuckDuckGo gibi bir gizli arama motoru ile kullanmak gizli kalmanıza ve anonimliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. ExpressVPN, sınıfında en iyi şifreleme sayesinde günlük kullanım için ultra güvenli bir VPN'dir.
3 kolay adımda VPN ile DuckDuckGo'da gizli bir şekilde arama yapın
1. Adım
Ultra güvenli hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
94 ülkedeki 160 konumdan birine bağlanın.
3. Adım
DuckDuckGo arama motoru sonuçlarına artırılmış gizlilikle erişin.
Daha da fazla gizlilik edinin
ExpressVPN, IP adresinizi birçok kullanıcı tarafından paylaşılan bir IP adresi ile değiştirir ve böylece web sitelerinin ve uygulamaların takibini en aza indirir. Gizlilik sizin için önemliyse çevrimiçi olduğunuz her seferde VPN vazgeçilmez bir araçtır.
Daha da iyi güvenlik edinin
ExpressVPN; paket yoklama, kötü amaçlı Wi-Fi ağları ve ortadaki adam saldırıları dahil birçok güvenlik açığına karşı sizi korur. ExpressVPN, sınıfında en iyi şifreleme sayesinde üçüncü kişilerin çevrimiçi trafiğinizi ele geçirmesini önlemeye yardımcı olur ve sızıntı olmayan bağlantılar sağlar.
Artırılmış anonimlik edinin
ExpressVPN'in ana hedefi, müşterilerinin çevrimiçi gizliliklerini geri kazanmalarına olanak sağlamaktır. Herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmuyoruz ve bu iddiamız bağımsız denetçiler tarafından incelenmiştir.
SSS: VPN ile DuckDuckGo'da Arama Yapma
DuckDuckGo güvenli mi?
DuckDuckGo'yu çoğu zaman favori arama motorumuz olarak öneriyoruz çünkü IP adreslerini ve sizinle ilgili diğer bilgileri saklamıyor. DuckDuckGo, veri toplamadan kaçınma açısından en güvenli seçeneklerden biridir. Buna rağmen, siz internetin geri kalanında gezinirken gizliliğinizi bir VPN'in koruduğu derecede korumuyor.
DuckDuckGo IP adresinizi gizliyor mu?
Gizlilik politikalarında belirtildiği gibi: Web tarayıcınız DuckDuckGo'ya otomatik olarak bilgisayarınızla ilgili bilgiler gönderecektir. Ancak diğer arama motorlarının aksine, DuckDuckGo bu bilgileri saklamayacaktır.
Buna rağmen bu durum, ziyaret ettiğiniz sitenin aynı şeyi yapacağı anlamına gelmiyor. DuckDuckGo IP adresinizi ve diğer kimlik bilgilerini bir noktaya kadar koruyacaktır. Daha güvenli bir çevrimiçi deneyim için bu eksikliği doldurmak amacıyla IP adresinizi gizlemek için VPN kullanın.
DuckDuckGo ile VPN'i nasıl kullanırım?
Şu kolay adımları izleyin:
Uygulamayı cihazınıza indirin
ExpressVPN'i açın ve 169 konumdan birini seçin
DuckDuckGo'ya gidin ve aramaya başlayın
VPN'ler yasal mı?
Evet! VPN'ler yasal olmanın yanı sıra, yüksek derecede kısıtlayıcı hükümetlerin olduğu ülkeler dahil olmak üzere, dünyanın her yerindeki kişiler ve şirketler tarafından bilgilerini ve çevrimiçi aktivitelerini korumak amacıyla kullanılmaktadır. VPN'lerin kullanımının yasaklandığı yerlerde bile çoğu hükümet bileşik bir dünyada rekabetçi kalmak için VPN'lerin memurlar, akademisyenler ve yöneticiler tarafından gerekli bir önlem olarak kullanılmasını örtülü olarak desteklemektedir. Herhangi bir ülkenin VPN'leri yasaklaması gerçekçi değildir.
Bununla birlikte, siz VPN kullansanız da kullanmasanız da yasa dışı çevrimiçi aktivite yasa dışı olmaya devam eder.
VPN'in neden ücretsiz proxy sunucularından daha güvenli ve güvenilir olduğu hakkında daha fazlasını öğrenin.
VPN kullanmak internet bankacılığı için güvenli mi?
VPN kullanmak, internet bankacılığı için güvenli olmasının yanı sıra, işlemleriniz için çok değerli bir ek güvenlik katmanı ve şifreleme eklemesinden dolayı şiddetle önerilmektedir. Bazı finansal kuruluşlar bir hesaba bilinmeyen bir konumdan erişmeye çalışan kullanıcıları engelleyeceğinden dolayı, banka veya PayPal hesabınıza giriş yapmadan önce kendi ülkeniz içerisindeki bir sunucu konumuna bağlanmak sizi engellenme sıkıntısından kurtarabilir.
VPN'imi her zaman açık bırakmalı mıyım?
ExpressVPN'i, aktif olarak kullanılmasa bile cihazınızın internete bağlı olduğu her an açık tutmanız şiddetle tavsiye edilir. ExpressVPN uygulamasını arka planda devamlı olarak açık bıraktığınızda gizliliğinizin her zaman korunduğunu bilerek huzurlu olacaksınız.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN öncelikle bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir zaman aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Dahası, herhangi bir kişinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışı bir kullanıcı ile eşleştirmek için kullanabileceği hiçbir veri saklanmaz.
En iyi VPN'i DuckDuckGo ile risksiz deneyin
Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:
Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile DuckDuckGo kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.