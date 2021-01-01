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VPN ile DuckDuckGo'da Arama Yapın

VPN'i DuckDuckGo gibi bir gizli arama motoru ile kullanmak gizli kalmanıza ve anonimliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. ExpressVPN, sınıfında en iyi şifreleme sayesinde günlük kullanım için ultra güvenli bir VPN'dir.

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VPN ile DuckDuckGo'da arama yapın.

3 kolay adımda VPN ile DuckDuckGo'da gizli bir şekilde arama yapın

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Ultra güvenli hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 konumdan birine bağlanın.

3. Adım

DuckDuckGo logosu bulunan cihazlar.

DuckDuckGo arama motoru sonuçlarına artırılmış gizlilikle erişin.

With ExpressVPN, your DuckDuckGo experience will be more secure than ever

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Lamba ışığı altındaki soru işareti.

Daha da fazla gizlilik edinin

ExpressVPN, IP adresinizi birçok kullanıcı tarafından paylaşılan bir IP adresi ile değiştirir ve böylece web sitelerinin ve uygulamaların takibini en aza indirir. Gizlilik sizin için önemliyse çevrimiçi olduğunuz her seferde VPN vazgeçilmez bir araçtır.

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Tuğla duvar.

Daha da iyi güvenlik edinin

ExpressVPN; paket yoklama, kötü amaçlı Wi-Fi ağları ve ortadaki adam saldırıları dahil birçok güvenlik açığına karşı sizi korur. ExpressVPN, sınıfında en iyi şifreleme sayesinde üçüncü kişilerin çevrimiçi trafiğinizi ele geçirmesini önlemeye yardımcı olur ve sızıntı olmayan bağlantılar sağlar.

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Karton klasör içindeki güvenli dosyalar.

Artırılmış anonimlik edinin

ExpressVPN'in ana hedefi, müşterilerinin çevrimiçi gizliliklerini geri kazanmalarına olanak sağlamaktır. Herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmuyoruz ve bu iddiamız bağımsız denetçiler tarafından incelenmiştir.

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SSS: VPN ile DuckDuckGo'da Arama Yapma

DuckDuckGo güvenli mi?
DuckDuckGo IP adresinizi gizliyor mu?
DuckDuckGo ile VPN'i nasıl kullanırım?
VPN'ler yasal mı?
VPN kullanmak internet bankacılığı için güvenli mi?
VPN'imi her zaman açık bırakmalı mıyım?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?

Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

Aynı anda 5 cihazda kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar internette gezinin.

İSS yavaşlatmasını önleyin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını önlemenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve minimum yükleme süresi edinin. VPN Hız Testi‘ni çalıştırın, kendiniz görün.

Özel destek

ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta üzerinden günün her saati yardımınıza hazır.

Para iade garantisi

ExpressVPN ile DuckDuckGo kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızın tamamını geri alın.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

En iyi VPN'i DuckDuckGo ile risksiz deneyin

Risksiz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:

Herhangi bir sebeple ExpressVPN ile DuckDuckGo kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde dilediğiniz zaman iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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